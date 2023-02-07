При нормотензивной гидроцефалии развиваются нарушения ходьбы, недержание мочи и деменция вследствие увеличения количества жидкости, обычно окружающей головной мозг.
Обычно основными симптомами нормотензивной гидроцефалии являются общая неустойчивость и потеря равновесия, кроме того, возможно ощущение, что стопы как будто прилипают к полу.
Развитие деменции может не наблюдаться вплоть до поздней стадии заболевания.
Врачи обычно проводят магнитно-резонансную томографию для выявления избытка жидкости вокруг головного мозга и делают спинномозговую пункцию или устанавливают в спинномозговой канал временный дренаж, чтобы удалить излишки жидкости.
Установка кусочка пластиковой трубки (шунта) в головном мозге для отведения избытка жидкости может значительно уменьшить некоторые симптомы, но не оказать столь выраженного влияния на психическую функцию.
(См. также Общие сведения о делирии и деменции и Деменция).
Обычно жидкость, окружающая головной мозг и предохраняющая его от повреждения (спинномозговая жидкость), непрерывно вырабатывается в полостях в головном мозге (желудочках), циркулирует внутри и вокруг головного мозга, и всасывается обратно. Считается, что нормотензивная гидроцефалия развивается в тех случаях, когда нарушается обратное всасывание жидкости, что вызывает ее скопление. Количество жидкости в желудочках возрастает, а головной мозг выталкивается наружу.
Согласно классификации, нормотензивная гидроцефалия бывает:
Вторичные: когда причиной является другое заболевание (например, субарахноидальное кровоизлияние, менингит или травма головы)
Идиопатическая: если причину определить не удается
Симптомы нормотензивной гидроцефалии
Обычно основными симптомами нормотензивной гидроцефалии являются общая неустойчивость и потеря равновесия. У людей обычно отмечается патологически медленная, неуверенная походка с широко расставленными ногами. Ступни могут как бы прилипать к полу (так называемая магнитная походка). У пациентов развивается недержание мочи и вероятность падений.
Развитие деменции может не наблюдаться вплоть до поздней стадии заболевания. Нередко первыми признаками деменции являются затруднения в планировании, организации и генерации идей или выполнении действий для задачи в правильном порядке (последовательности), в абстрактном мышлении и концентрации внимания. Обычно потеря памяти развивается позже.
Диагностика нормотензивной гидроцефалии
Обследование врачом;
визуализация головного мозга, обычно магнитно-резонансная томография;
ослабление симптомов после удаления спинномозговой жидкости.
Врачи могут заподозрить нормотензивную гидроцефалию при наличии трех типичных симптомов:
затруднения при ходьбе;
Недержание мочи
Деменция
Однако диагностика нормотензивной гидроцефалии не может основываться исключительно на симптомах, особенно у пожилых людей. Аналогичные симптомы вызываются и другими типами деменции, и у пожилых людей многие заболевания могут приводить к затруднениям при ходьбе и недержанию мочи.
Диагностика деменции
При диагностике деменции врачи учитывают следующее:
симптомы, выявленные при опросе пациента и членов семьи или других ухаживающих лиц;
результаты физикального обследования, включая неврологическое обследование;
результаты проверки психического статуса;
результаты дополнительных обследований, например, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Проверка психического статуса, состоящая из простых вопросов и заданий, помогает врачам определить, есть ли у человека деменция.
Иногда требуется более детальная оценка (так называемое нейропсихологическое обследование). В этом обследовании оцениваются все основные области психической функции, в том числе настроение, а на его выполнение требуется обычно 1–3 часа. Такое обследование помогает врачам отличить деменцию от других состояний, которые могут вызывать похожие симптомы, например, возрастного нарушения памяти, легких когнитивных нарушений и депрессии.
Информация, полученная из указанных выше источников, обычно помогает врачам исключить делирий как причину симптомов (см. таблицу Сравнение делирия и деменции). Это необходимо, поскольку при безотлагательном лечении делирий, в отличие от деменции, часто излечивается. Различия между этими двумя заболеваниями включают следующее:
Деменция главным образом поражает память, а делирий — главным образом внимание.
Деменция обычно начинается постепенно и не имеет определенной отправной точки. Делирий начинается внезапно и имеет определенную отправную точку.
Диагностика нормотензивной гидроцефалии
Избыток спинномозговой жидкости может быть обнаружен при визуализационном обследовании головного мозга, обычно магнитно-резонансной томографии (МРТ). Наличие избытка спинномозговой жидкости и других характерных изменений в головном мозге является основанием для постановки диагноза нормотензивной гидроцефалии, однако не подтверждает его.
Для подтверждения этого диагноза проводится спинномозговая пункция (люмбальная пункция), или в спинной мозг устанавливается временный отвод для удаления избытка спинномозговой жидкости. Если такие процедуры облегчают симптомы, обычно улучшая походку, более вероятен диагноз нормотензивной гидроцефалии, а ее лечение, скорее всего, будет эффективным.
Лечение нормотензивной гидроцефалии
Помещения шунта в желудочки головного мозга
Лечение нормотензивной гидроцефалии проводится посредством помещения небольшой пластмассовой трубки (шунта) в желудочки головного мозга и ее подкожного отвода, как правило, в брюшную полость (вентрикулоперитонеальное шунтирование). При этом спинномозговая жидкость отводится из головного мозга. Результаты такого лечения могут проявиться через несколько часов. Такая процедура значительно улучшает способность ходить и функционировать, а также может уменьшить недержание. Тем не менее, психическая функция улучшается в меньшей степени, а также у меньшего количества пациентов. Таким образом, ранняя постановка диагноза является важной для того, чтобы лечение проводилось до развития деменции.
Меры безопасности и меры поддерживающего характера
Чрезвычайно полезным может быть создание безопасного и благоприятного окружения.
В целом окружающая обстановка должна быть яркой, радостной, безопасной и стабильной, а также должна быть организована так, чтобы помочь пациенту ориентироваться. Полезной является некоторая стимуляция, например, радио или телевизор, однако необходимо избегать избыточного стимулирования.
Система и установленный порядок помогают пациентам с деменцией оставаться ориентированными и дают им ощущение безопасности и стабильности. Любые изменения в окружающей обстановке, установленном порядке или смена лиц, ухаживающих за пациентом, должны объясняться пациенту простым и ясным языком.
Ежедневный распорядок дел, например, умывание, еда или сон, помогает пациентам с деменцией запоминать их. Распорядок действий перед отходом ко сну помогает им лучше спать.
Виды деятельности, выполняемые по графику в определенное время, помогают пациенту почувствовать самостоятельность и востребованность путем направления внимания на приятные или полезные дела. Такая деятельность должна включать физическую и психическую деятельность. Виды деятельности следует разбивать на небольшие части или упрощать по мере развития деменции.
Забота о лицах, осуществляющих уход
Уход за пациентами с деменцией является стрессовым и требует полной отдачи сил, а лица, ухаживающие за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто забывая о своем собственном психическом и физическом состоянии. Лицам, осуществляющим уход, могут помочь следующие меры (см. таблицу Забота о сиделках):
Научиться эффективно удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов. Лица, осуществляющие уход, могут получить такую информацию у медсестер, социальных работников и в организациях, а также из публикаций и материалов в сети Интернет.
В случае необходимости нужно обращаться за помощью: Лица, осуществляющие уход, могут поговорить с социальными работниками (в том числе при местной территориальной больнице) о соответствующих источниках помощи, таких как программы дневной помощи, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства в течение неполного или полного дня, а также помощь с проживанием. Могут также помочь консультации и группы поддержки.
Забота о себе: Сиделкам необходимо помнить о необходимости заботиться о самих себе. Им не следует отказывать себе в общении с друзьями, а также в любимых занятиях и других видах деятельности.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данных ресурсов.
Dementia.org: информация о причинах, симптомах, методах лечения и стадиях деменции.
Health Direct: Серия видеоматериалов по деменции (Dementia Video Series): общая информация о деменции, рекомендации по выявлению настораживающих признаков деменции, по лечению и данные о научных исследованиях, а также об уходе за людьми с деменцией. Также содержат ссылки на статьи на похожие темы.
Информационная страница по деменции Национального института неврологических расстройств и инсульта: информация о методах лечения и прогноз для людей с нормотензивной гидроцефалией, а также ссылки на клинические исследования.