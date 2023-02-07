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Нормотензивная гидроцефалия

Авторы:Juebin Huang, MD, PhD, Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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При нормотензивной гидроцефалии развиваются нарушения ходьбы, недержание мочи и деменция вследствие увеличения количества жидкости, обычно окружающей головной мозг.

  • Обычно основными симптомами нормотензивной гидроцефалии являются общая неустойчивость и потеря равновесия, кроме того, возможно ощущение, что стопы как будто прилипают к полу.

  • Развитие деменции может не наблюдаться вплоть до поздней стадии заболевания.

  • Врачи обычно проводят магнитно-резонансную томографию для выявления избытка жидкости вокруг головного мозга и делают спинномозговую пункцию или устанавливают в спинномозговой канал временный дренаж, чтобы удалить излишки жидкости.

  • Установка кусочка пластиковой трубки (шунта) в головном мозге для отведения избытка жидкости может значительно уменьшить некоторые симптомы, но не оказать столь выраженного влияния на психическую функцию.

(См. также Общие сведения о делирии и деменции и Деменция).

Обычно жидкость, окружающая головной мозг и предохраняющая его от повреждения (спинномозговая жидкость), непрерывно вырабатывается в полостях в головном мозге (желудочках), циркулирует внутри и вокруг головного мозга, и всасывается обратно. Считается, что нормотензивная гидроцефалия развивается в тех случаях, когда нарушается обратное всасывание жидкости, что вызывает ее скопление. Количество жидкости в желудочках возрастает, а головной мозг выталкивается наружу.

Согласно классификации, нормотензивная гидроцефалия бывает:

Симптомы нормотензивной гидроцефалии

Обычно основными симптомами нормотензивной гидроцефалии являются общая неустойчивость и потеря равновесия. У людей обычно отмечается патологически медленная, неуверенная походка с широко расставленными ногами. Ступни могут как бы прилипать к полу (так называемая магнитная походка). У пациентов развивается недержание мочи и вероятность падений.

Развитие деменции может не наблюдаться вплоть до поздней стадии заболевания. Нередко первыми признаками деменции являются затруднения в планировании, организации и генерации идей или выполнении действий для задачи в правильном порядке (последовательности), в абстрактном мышлении и концентрации внимания. Обычно потеря памяти развивается позже.

Диагностика нормотензивной гидроцефалии

  • Обследование врачом;

  • визуализация головного мозга, обычно магнитно-резонансная томография;

  • ослабление симптомов после удаления спинномозговой жидкости.

Врачи могут заподозрить нормотензивную гидроцефалию при наличии трех типичных симптомов:

  • затруднения при ходьбе;

  • Недержание мочи

  • Деменция

Однако диагностика нормотензивной гидроцефалии не может основываться исключительно на симптомах, особенно у пожилых людей. Аналогичные симптомы вызываются и другими типами деменции, и у пожилых людей многие заболевания могут приводить к затруднениям при ходьбе и недержанию мочи.

Диагностика деменции

При диагностике деменции врачи учитывают следующее:

  • симптомы, выявленные при опросе пациента и членов семьи или других ухаживающих лиц;

  • результаты физикального обследования, включая неврологическое обследование;

  • результаты проверки психического статуса;

  • результаты дополнительных обследований, например, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Проверка психического статуса, состоящая из простых вопросов и заданий, помогает врачам определить, есть ли у человека деменция.

Иногда требуется более детальная оценка (так называемое нейропсихологическое обследование). В этом обследовании оцениваются все основные области психической функции, в том числе настроение, а на его выполнение требуется обычно 1–3 часа. Такое обследование помогает врачам отличить деменцию от других состояний, которые могут вызывать похожие симптомы, например, возрастного нарушения памяти, легких когнитивных нарушений и депрессии.

Информация, полученная из указанных выше источников, обычно помогает врачам исключить делирий как причину симптомов (см. таблицу Сравнение делирия и деменции). Это необходимо, поскольку при безотлагательном лечении делирий, в отличие от деменции, часто излечивается. Различия между этими двумя заболеваниями включают следующее:

  • Деменция главным образом поражает память, а делирий — главным образом внимание.

  • Деменция обычно начинается постепенно и не имеет определенной отправной точки. Делирий начинается внезапно и имеет определенную отправную точку.

Диагностика нормотензивной гидроцефалии

Избыток спинномозговой жидкости может быть обнаружен при визуализационном обследовании головного мозга, обычно магнитно-резонансной томографии (МРТ). Наличие избытка спинномозговой жидкости и других характерных изменений в головном мозге является основанием для постановки диагноза нормотензивной гидроцефалии, однако не подтверждает его.

Для подтверждения этого диагноза проводится спинномозговая пункция (люмбальная пункция), или в спинной мозг устанавливается временный отвод для удаления избытка спинномозговой жидкости. Если такие процедуры облегчают симптомы, обычно улучшая походку, более вероятен диагноз нормотензивной гидроцефалии, а ее лечение, скорее всего, будет эффективным.

Лечение нормотензивной гидроцефалии

  • Помещения шунта в желудочки головного мозга

Лечение нормотензивной гидроцефалии проводится посредством помещения небольшой пластмассовой трубки (шунта) в желудочки головного мозга и ее подкожного отвода, как правило, в брюшную полость (вентрикулоперитонеальное шунтирование). При этом спинномозговая жидкость отводится из головного мозга. Результаты такого лечения могут проявиться через несколько часов. Такая процедура значительно улучшает способность ходить и функционировать, а также может уменьшить недержание. Тем не менее, психическая функция улучшается в меньшей степени, а также у меньшего количества пациентов. Таким образом, ранняя постановка диагноза является важной для того, чтобы лечение проводилось до развития деменции.

Шунт при гидроцефалии
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Для отвода спинномозговой жидкости в головной мозг вводят пластмассовую трубку (шунт). Трубку пропускают под кожей от головы до другого участка тела, обычно брюшной полости, где жидкость может всасываться.

Меры безопасности и меры поддерживающего характера

Чрезвычайно полезным может быть создание безопасного и благоприятного окружения.

В целом окружающая обстановка должна быть яркой, радостной, безопасной и стабильной, а также должна быть организована так, чтобы помочь пациенту ориентироваться. Полезной является некоторая стимуляция, например, радио или телевизор, однако необходимо избегать избыточного стимулирования.

Система и установленный порядок помогают пациентам с деменцией оставаться ориентированными и дают им ощущение безопасности и стабильности. Любые изменения в окружающей обстановке, установленном порядке или смена лиц, ухаживающих за пациентом, должны объясняться пациенту простым и ясным языком.

Ежедневный распорядок дел, например, умывание, еда или сон, помогает пациентам с деменцией запоминать их. Распорядок действий перед отходом ко сну помогает им лучше спать.

Виды деятельности, выполняемые по графику в определенное время, помогают пациенту почувствовать самостоятельность и востребованность путем направления внимания на приятные или полезные дела. Такая деятельность должна включать физическую и психическую деятельность. Виды деятельности следует разбивать на небольшие части или упрощать по мере развития деменции.

Забота о лицах, осуществляющих уход

Уход за пациентами с деменцией является стрессовым и требует полной отдачи сил, а лица, ухаживающие за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто забывая о своем собственном психическом и физическом состоянии. Лицам, осуществляющим уход, могут помочь следующие меры (см. таблицу Забота о сиделках):

  • Научиться эффективно удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов. Лица, осуществляющие уход, могут получить такую информацию у медсестер, социальных работников и в организациях, а также из публикаций и материалов в сети Интернет.

  • В случае необходимости нужно обращаться за помощью: Лица, осуществляющие уход, могут поговорить с социальными работниками (в том числе при местной территориальной больнице) о соответствующих источниках помощи, таких как программы дневной помощи, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства в течение неполного или полного дня, а также помощь с проживанием. Могут также помочь консультации и группы поддержки.

  • Забота о себе: Сиделкам необходимо помнить о необходимости заботиться о самих себе. Им не следует отказывать себе в общении с друзьями, а также в любимых занятиях и других видах деятельности.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данных ресурсов.

  1. Dementia.org: информация о причинах, симптомах, методах лечения и стадиях деменции.

  2. Health Direct: Серия видеоматериалов по деменции (Dementia Video Series): общая информация о деменции, рекомендации по выявлению настораживающих признаков деменции, по лечению и данные о научных исследованиях, а также об уходе за людьми с деменцией. Также содержат ссылки на статьи на похожие темы.

  3. Информационная страница по деменции Национального института неврологических расстройств и инсульта: информация о методах лечения и прогноз для людей с нормотензивной гидроцефалией, а также ссылки на клинические исследования.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.