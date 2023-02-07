Нормотензивная гидроцефалия

Обычно основными симптомами нормотензивной гидроцефалии являются общая неустойчивость и потеря равновесия. У людей обычно отмечается патологически медленная, неуверенная походка с широко расставленными ногами. Ступни могут как бы прилипать к полу (так называемая магнитная походка). У пациентов развивается недержание мочи и вероятность падений.

Развитие деменции может не наблюдаться вплоть до поздней стадии заболевания. Нередко первыми признаками деменции являются затруднения в планировании, организации и генерации идей или выполнении действий для задачи в правильном порядке (последовательности), в абстрактном мышлении и концентрации внимания. Обычно потеря памяти развивается позже.