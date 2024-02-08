Синдром тремора/атаксии, ассоциированный с ломкой Х-хромосомой — это наследственная болезнь, встречающаяся в основном у мужчин и вызывающая тремор, потерю координации и, в конечном итоге, деменцию.

Синдром тремора/атаксии, ассоциированный с ломкой Х-хромосомой, возникает в результате генетической мутации.

Вначале появляется тремор кистей рук, затем теряется координация движений, движения замедляются, лицо теряет экспрессивность, иногда наблюдается деменция.

Для подтверждения диагноза может проводиться генетический анализ.

Тремор часто можно ослабить приемом примидона, пропранолола или лекарственных препаратов для лечения болезни Паркинсона.

(См. также Общие сведения о двигательных нарушениях).

Среди мужчин старше 50 лет синдром тремора/атаксии, ассоциированный с ломкой Х-хромосомой, может поражать 1 человека из 3000.

Синдром тремора/атаксии, ассоциированный с ломкой Х-хромосомой, может развиться в результате аномалии (премутации) в одном из генов Х-хромосомы (одна из половых хромосом). Премутация менее обширна, чем полная мутация, вызывающая синдром ломкой Х-хромосомы, приводящий к умственной отсталости у детей. У мальчиков и мужчин присутствует Х- и Y-хромосома, а у женщин две Х-хромосомы. Мужчины наследуют Х-хромосому от матери, а Y-хромосому от отца. Если Х-хромосома, наследуемая от матери, содержит аномальный ген, который вызывает синдром тремора/атаксии, ассоциированный с ломкой Х-хромосомой, у них возникает заболевание, которое классифицируется как заболевание, сцепленное с Х-хромосомой. При заболеваниях, сцепленных с Х-хромосомой, у мальчиков и мужчин симптомы обычно более тяжелые. У девочек и женщин наличие двух Х-хромосом может помочь защитить их.

Лица, у которых есть премутация, считаются носителями болезни (люди, имеющие аномальный ген, ответственный за определенное заболевание, симптомы которого у них не проявляются). Однако при наличии премутации синдром тремора/атаксии, ассоциированный с ломкой Х-хромосомой, развивается примерно у 30 % взрослых мужчин и менее чем у 5 % взрослых женщин. Риск развития этой болезни увеличивается с возрастом.

Мужчина, у которого есть премутация, передает ее своим дочерям (но не сыновьям). У большинства женщин с премутацией синдром не проявляется, поэтому они могут непреднамеренно передавать ген своим сыновьям (внукам своего отца, если отец женщины был носителем премутации). Дети такой женщины наследуют премутацию с вероятностью 50 %. Премутация может превращаться в полную мутацию, поэтому ребенок женщины, у которой есть премутация, может родиться с синдромом ломкой Х-хромосомы.

Симптомы синдрома тремора/атаксии, ассоциированного с ломкой Х-хромосомой Симптомы синдрома тремора/атаксии, ассоциированного с ломкой Х-хромосомой, обычно появляются у взрослых людей. Первым симптомом часто оказывается тремор кистей рук, обычно возникающий при совершении каких-либо действий. Другие симптомы включают тремор в состоянии покоя, потерю координации (атаксию), замедленные движения, скованность и обедненную мимику (симптомы паркинсонизма). По мере прогрессирования заболевания потеря координации усугубляется. Больному может быть трудно запоминать недавние события и решать задачи. Больной начинает медленнее думать. Психические функции могут постепенно ухудшаться. Могут происходить изменения характера. Больной может чувствовать депрессию, беспокойство, нетерпение и неприязненно относиться к окружающим, у него может часто меняться настроение. Может быть утрачена чувствительность ступней. Возможны нарушения работы внутренних органов. Больные могут чувствовать головокружение при вставании, поскольку при этом у них не повышается, как в норме, артериальное давление (ортостатическая гипотензия). Позднее у больного может начаться недержание мочи и кала. После появления первых симптомов больные живут от 5 до 25 лет. У женщин с премутацией симптомы обычно менее выражены, возможно, из-за того, что у них есть еще одна Х-хромосома, защищающая от последствий премутации в ломкой Х-хромосоме. Женщины с премутацией чаще страдают ранней менопаузой и проблемами бесплодия, чем женщины без премутации.

Диагностика синдрома тремора/атаксии, ассоциированного с ломкой Х-хромосомой Обследование врачом;

Генетический анализ

Иногда магнитно-резонансная томография Синдром тремора/атаксии, ассоциированный с ломкой Х-хромосомой, иногда пропускают или путают с заболеванием, имеющим сходные симптомы, например, с болезнью Паркинсона или болезнью Альцгеймера. Тремор ошибочно принимают за эссенциальный тремор (распространенное нарушение, которое в редких случаях вызывает какие-либо другие симптомы). Если врачи подозревают наличие синдрома, они расспрашивают о симптомах у родственников, особенно о наличии умственной отсталости у внуков или наличии ранней менопаузы или бесплодия у дочерей. Когда врачи обследуют ребенка с синдромом ломкой Х-хромосомы, они должны выяснить, есть ли у деда симптомы синдрома тремора/атаксии, ассоциированного с ломкой Х-хромосомой. Чтобы проверить, есть ли у больного типичные для этой болезни изменения головного мозга, врач может назначить магнитно-резонансную томографию (МРТ). Для подтверждения диагноза может проводиться генетический анализ. Дочери и внуки мужчин с синдромом тремора/атаксии, ассоциированным с ломкой Х-хромосомой, должны получить генетическую консультацию. Дочери должны пройти анализ на премутацию, чтобы решить, хотят ли они иметь детей и нужно ли им проходить пренатальное обследование во время беременности.

Лечение синдрома тремора/атаксии, ассоциированного с ломкой Х-хромосомой Лекарственные препараты для контроля тремора Тремор можно облегчить примидоном (противосудорожным препаратом), пропранололом (бета-блокатором) или многочисленными лекарственными препаратами, применяемыми для контроля тремора при болезни Паркинсона.