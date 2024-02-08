Прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП)

Симптомы прогрессирующего надъядерного паралича обычно начинаются в возрасте старше 60 лет, но могут начаться и в возрасте 40 лет.

Первыми симптомами обычно являются затруднения при взгляде вниз без сгибания шеи и затруднения при подъеме и спуске по лестнице. Туловище становится скованным. Вследствие этого становится труднее ходить и увеличивается риск падения.

По мере прогрессирования заболевания все сложнее становится произвольно посмотреть вверх или вниз, как и пытаться сопровождать движущийся объект глазами. В конечном счете становится трудно поворачивать глаза из стороны в сторону. Глаза в глазницах выглядят замороженными. Верхние веки могут быть приподняты, что придает лицу удивленное выражение.

Мышцы становятся ригидными, движения замедленными. Походка неустойчивая, больные склонны падать навзничь. Больным трудно разговаривать и глотать.

Другие симптомы включают бессонницу, возбуждение, раздражительность, апатию и быстрое изменение эмоционального состояния.

На поздних стадиях болезни часто встречаются депрессия и деменция (слабоумие). По сравнению с болезнью Паркинсона прогрессирующий надъядерный паралич развивается быстрее, раньше приводит к падениям, хуже отвечает на лечение и приводит к тяжелой мышечной ригидности и инвалидизации, которая наступает обычно в течение 5 лет. Обычно смерть, часто вследствие аспирации (вдыхания выделений изо рта и/или пищи, которую пациенты едят, или жидкости, которую они пьют), наступает в течение 10 лет после появления симптомов.