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Прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП)

Авторы:Alex Rajput, MD, University of Saskatchewan;
Eric Noyes, MD, University of Saskatchewan
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Для прогрессирующего надъядерного паралича характерны медленные движения, скованность (ригидность) мышц, нарушения движений глазами и склонность к падениям навзничь.

  • Прогрессирующий надъядерный паралич прогрессирует быстрее и приводит к более выраженной мышечной ригидности и инвалидизации, чем болезнь Паркинсона.

  • Диагноз ставится на основании симптомов, проведенного врачом обследования и результатов магнитно-резонансной томографии.

  • Эффективного лечения этого заболевания нет, но иногда временное облегчение могут принести препараты, используемые для лечения болезни Паркинсона.

(См. также Общие сведения о двигательных нарушениях).

Это заболевание встречается гораздо реже болезни Паркинсона. Оно поражает различные отделы мозга и, в частности, базальные ганглии и ствол головного мозга. Базальные ганглии помогают инициировать и сглаживать произвольные (намеренные) движения мышц, подавлять непроизвольные (ненамеренные) движения и координировать изменения положения тела. Ствол мозга участвует в регулировании жизненно важных функций организма, таких, как дыхание, сердцебиение и глотание и в коррекции положения тела). При прогрессирующем надъядерном параличе происходит дегенерация нервных клеток в этих областях мозга. Причины этой дегенерации обычно неизвестны.

Местоположение базальных ганглиев

Базальные ганглии — это скопление нервных клеток в глубине головного мозга. К ним относятся:

  • Хвостатое ядро (C-образная структура, которая суживается с образованием тонкого хвоста)

  • Скорлупа

  • Бледный шар (находится рядом со скорлупой)

  • Субталамическое ядро

  • Черная субстанция

Базальные ганглии помогают инициировать и сглаживать движения мышц, подавлять непроизвольные движения и координировать изменения положения тела.

Симптомы прогрессирующего надъядерного паралича

Симптомы прогрессирующего надъядерного паралича обычно начинаются в возрасте старше 60 лет, но могут начаться и в возрасте 40 лет.

Первыми симптомами обычно являются затруднения при взгляде вниз без сгибания шеи и затруднения при подъеме и спуске по лестнице. Туловище становится скованным. Вследствие этого становится труднее ходить и увеличивается риск падения.

По мере прогрессирования заболевания все сложнее становится произвольно посмотреть вверх или вниз, как и пытаться сопровождать движущийся объект глазами. В конечном счете становится трудно поворачивать глаза из стороны в сторону. Глаза в глазницах выглядят замороженными. Верхние веки могут быть приподняты, что придает лицу удивленное выражение.

Мышцы становятся ригидными, движения замедленными. Походка неустойчивая, больные склонны падать навзничь. Больным трудно разговаривать и глотать.

Другие симптомы включают бессонницу, возбуждение, раздражительность, апатию и быстрое изменение эмоционального состояния.

На поздних стадиях болезни часто встречаются депрессия и деменция (слабоумие). По сравнению с болезнью Паркинсона прогрессирующий надъядерный паралич развивается быстрее, раньше приводит к падениям, хуже отвечает на лечение и приводит к тяжелой мышечной ригидности и инвалидизации, которая наступает обычно в течение 5 лет. Обычно смерть, часто вследствие аспирации (вдыхания выделений изо рта и/или пищи, которую пациенты едят, или жидкости, которую они пьют), наступает в течение 10 лет после появления симптомов.

Диагностика прогрессирующего надъядерного паралича

  • Обследование врачом;

  • Обычно магнитно-резонансная томография

Диагностика прогрессирующего надъядерного паралича основывается на симптомах.

Следующий тест помогает врачам диагностировать это заболевание: У людей с прогрессирующим надъядерным параличом возникают проблемы с движением глаз, особенно вверх или вниз, но в конце концов, из стороны в сторону. Тем не менее, когда врач просит их посмотреть прямо на объект, а затем поворачивает их голову в одном направлении, глаза двигаются нормально и непроизвольно в противоположном направлении, позволяя им продолжать смотреть на предмет. Этот тест может выявить потерю произвольных движений глаз с сохранением непроизвольных движений глаз, что характерно для прогрессирующего надъядерного паралича и подтверждает диагноз.

Чтобы исключить другие заболевания, которые могут вызывать такие симптомы, обычно проводится магнитно-резонансная томография (МРТ). У людей с тяжелым прогрессирующим надъядерным параличом МРТ может показать, что средняя часть ствола головного мозга меньше, чем остальная часть головного мозга.

Лечение прогрессирующего надъядерного паралича

  • Иногда лекарственные препараты, используемые для лечения болезни Паркинсона

  • Физиотерапия и трудотерапия

Прогрессирующий надъядерный паралич неизлечим.

Иногда временное облегчение скованности могут принести лекарственные препараты, используемые для лечения болезни Паркинсона (такие как леводопа и амантадин). Тем не менее, эти препараты облегчают симптомы гораздо менее эффективно, чем у людей с болезнью Паркинсона.

Физиотерапевты и трудотерапевты могут посоветовать физические упражнения для сохранения гибкости суставов и улучшения функционирования больных. Они также могут порекомендовать стратегии и меры безопасности для снижения риска падений.

Поскольку прогрессирующий надъядерный паралич — это смертельное заболевание, пациенту с этой болезнью следует составить предварительные медицинские указания с описанием медицинской помощи, которую он хотел бы получать в конце жизни.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.