Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Общие сведения о двигательных нарушениях

Авторы:Alex Rajput, MD, University of Saskatchewan;
Eric Noyes, MD, University of Saskatchewan
Проверено/пересмотрено февр. 2024
Просмотреть профессиональную версию

    Каждое движение тела, начиная от подъема руки и заканчивая улыбкой, совершается в результате взаимодействия сложной системы, включающей центральную нервную систему (головной и спинной мозг), нервы и мышцы. Повреждение или нарушение работы любого компонента этой системы приводит к двигательным нарушениям.

    В зависимости от характера и места повреждения или нарушения развиваются разные двигательные нарушения:

    • Повреждения отделов мозга, отвечающих за произвольные (преднамеренные) движения, или связей между головным и спинным мозгом вызывают: Слабость или паралич мышц, участвующих в совершении сознательных движений, и повышение рефлексов.

    • Повреждение базальных ганглиев (группы нервных клеток, расположенных глубоко в мозгу у основания большого мозга) вызывает: Непроизвольные (непреднамеренные) движения или ограничение движений, но не приводит ни к слабости, ни к изменениям рефлексов.

    • Повреждение мозжечка вызывает: потерю координации;

    Базальные ганглии помогают инициировать и сглаживать произвольные движения мышц, подавлять непроизвольные движения и координировать изменения положения тела.

    Мозжечок координирует движения тела, способствует плавности и точности движений конечностями и помогает сохранять равновесие.

    Некоторые двигательные нарушения, такие, как икота, обычно длятся короткое время и вызывают только незначительные неудобства. Другие, такие как болезнь Паркинсона, относятся к серьезным прогрессирующим заболеваниям и приводят к нарушениям речи, движений рук, ходьбы и развитию неустойчивости в стоячем положении.

    Местоположение базальных ганглиев

    Базальные ганглии — это скопление нервных клеток в глубине головного мозга. К ним относятся:

    • Хвостатое ядро (C-образная структура, которая суживается с образованием тонкого хвоста)

    • Скорлупа

    • Бледный шар (находится рядом со скорлупой)

    • Субталамическое ядро

    • Черная субстанция

    Базальные ганглии помогают инициировать и сглаживать движения мышц, подавлять непроизвольные движения и координировать изменения положения тела.

    Классификация

    Классификация двигательных нарушений часто помогает врачам определить их причину.

    Двигательные нарушения обычно классифицируются как вызывающие

    • Ограничение объема и скорости движений

    • Выполнение избыточных движений

    Наиболее распространенным заболеванием, которое приводит к ограничению объема и скорости движений, является

    В число нарушений, приводящих к выполнению избыточных движений, входят:

    Стереотипии — это повторяющиеся ритмичные движения. Они возникают у детей с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью или энцефалитом, а также у детей без этих заболеваний. Эти движения обычно можно остановить, отвлекая ребенка, например, позвав его по имени.

    Проблемы с координацией иногда классифицируются как нарушения, приводящие к выполнению избыточных движений. Они часто вызваны нарушением функции мозжечка, что приводит к тремору и проблемам с сохранением равновесия и ходьбой.

    Однако при некоторых расстройствах отмечается одновременное замедление движений и выполнение избыточных движений. Например, болезнь Паркинсона вызывает тремор (выполнение избыточных движений) и замедление движений.

    Нарушения, приводящие к выполнению избыточных движений, могут быть

    • ритмичными, которые в основном представлены тремором (хотя тремор иногда бывает аритмичным, как при дистонии);

    • неритмичными, которые могут приводить к появлению медленных или быстрых движений или устойчивого положения.

    Некоторые быстрые, неритмичные движения, такие как тики, могут быть временно остановлены (подавлены). Другие, такие, как гемибаллизм, хорея и миоклония, могут подавляться с трудом, а иногда их невозможно подавить полностью.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.