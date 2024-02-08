Общие сведения о двигательных нарушениях

Каждое движение тела, начиная от подъема руки и заканчивая улыбкой, совершается в результате взаимодействия сложной системы, включающей центральную нервную систему (головной и спинной мозг), нервы и мышцы. Повреждение или нарушение работы любого компонента этой системы приводит к двигательным нарушениям.
В зависимости от характера и места повреждения или нарушения развиваются разные двигательные нарушения:
Повреждения отделов мозга, отвечающих за произвольные (преднамеренные) движения, или связей между головным и спинным мозгом вызывают: Слабость или паралич мышц, участвующих в совершении сознательных движений, и повышение рефлексов.
Повреждение базальных ганглиев (группы нервных клеток, расположенных глубоко в мозгу у основания большого мозга) вызывает: Непроизвольные (непреднамеренные) движения или ограничение движений, но не приводит ни к слабости, ни к изменениям рефлексов.
Повреждение мозжечка вызывает: потерю координации;
Базальные ганглии помогают инициировать и сглаживать произвольные движения мышц, подавлять непроизвольные движения и координировать изменения положения тела.
Мозжечок координирует движения тела, способствует плавности и точности движений конечностями и помогает сохранять равновесие.
Некоторые двигательные нарушения, такие, как икота, обычно длятся короткое время и вызывают только незначительные неудобства. Другие, такие как болезнь Паркинсона, относятся к серьезным прогрессирующим заболеваниям и приводят к нарушениям речи, движений рук, ходьбы и развитию неустойчивости в стоячем положении.
Местоположение базальных ганглиев
Базальные ганглии — это скопление нервных клеток в глубине головного мозга. К ним относятся:
Базальные ганглии помогают инициировать и сглаживать движения мышц, подавлять непроизвольные движения и координировать изменения положения тела.
Классификация
Классификация двигательных нарушений часто помогает врачам определить их причину.
Двигательные нарушения обычно классифицируются как вызывающие
Ограничение объема и скорости движений
Выполнение избыточных движений
Наиболее распространенным заболеванием, которое приводит к ограничению объема и скорости движений, является
В число нарушений, приводящих к выполнению избыточных движений, входят:
Акатизия (неспособность сидеть спокойно)
Стереотипии (стереотипные движения)
Стереотипии — это повторяющиеся ритмичные движения. Они возникают у детей с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью или энцефалитом, а также у детей без этих заболеваний. Эти движения обычно можно остановить, отвлекая ребенка, например, позвав его по имени.
Проблемы с координацией иногда классифицируются как нарушения, приводящие к выполнению избыточных движений. Они часто вызваны нарушением функции мозжечка, что приводит к тремору и проблемам с сохранением равновесия и ходьбой.
Однако при некоторых расстройствах отмечается одновременное замедление движений и выполнение избыточных движений. Например, болезнь Паркинсона вызывает тремор (выполнение избыточных движений) и замедление движений.
Нарушения, приводящие к выполнению избыточных движений, могут быть
ритмичными, которые в основном представлены тремором (хотя тремор иногда бывает аритмичным, как при дистонии);
неритмичными, которые могут приводить к появлению медленных или быстрых движений или устойчивого положения.
Некоторые быстрые, неритмичные движения, такие как тики, могут быть временно остановлены (подавлены). Другие, такие, как гемибаллизм, хорея и миоклония, могут подавляться с трудом, а иногда их невозможно подавить полностью.