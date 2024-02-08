Общие сведения о двигательных нарушениях

Классификация двигательных нарушений часто помогает врачам определить их причину.

Двигательные нарушения обычно классифицируются как вызывающие

Ограничение объема и скорости движений

Выполнение избыточных движений

Наиболее распространенным заболеванием, которое приводит к ограничению объема и скорости движений, является

В число нарушений, приводящих к выполнению избыточных движений, входят:

Стереотипии — это повторяющиеся ритмичные движения. Они возникают у детей с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью или энцефалитом, а также у детей без этих заболеваний. Эти движения обычно можно остановить, отвлекая ребенка, например, позвав его по имени.

Проблемы с координацией иногда классифицируются как нарушения, приводящие к выполнению избыточных движений. Они часто вызваны нарушением функции мозжечка, что приводит к тремору и проблемам с сохранением равновесия и ходьбой.

Однако при некоторых расстройствах отмечается одновременное замедление движений и выполнение избыточных движений. Например, болезнь Паркинсона вызывает тремор (выполнение избыточных движений) и замедление движений.

Нарушения, приводящие к выполнению избыточных движений, могут быть

ритмичными, которые в основном представлены тремором (хотя тремор иногда бывает аритмичным, как при дистонии);

неритмичными, которые могут приводить к появлению медленных или быстрых движений или устойчивого положения.

Некоторые быстрые, неритмичные движения, такие как тики, могут быть временно остановлены (подавлены). Другие, такие, как гемибаллизм, хорея и миоклония, могут подавляться с трудом, а иногда их невозможно подавить полностью.