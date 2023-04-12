Мигрени возникают у людей, нервная система которых более чувствительна по сравнению с другими людьми. У таких людей нервные клетки головного мозга легко стимулируются, вырабатывая электрическую активность. Электрическая активность распространяется по всему головному мозгу, при этом временно нарушаются различные функции, такие, как зрение, чувствительность, равновесие, мышечная координация и речь. Такие нарушения вызывают симптомы, возникающие перед появлением головной боли (так называемая аура). Головная боль возникает после стимуляции 5-го черепного (тройничного) нерва. Этот нерв отсылает в головной мозг импульсы (в том числе болевые импульсы) из глаз, волосистой части кожи головы, лба, верхних век, рта и челюсти. При стимуляции нерва высвобождаются вещества, вызывающие болезненное воспаление в кровеносных сосудах головного мозга (мозговых кровеносных сосудах), а также в слоях тканей, покрывающих головной мозг (мозговых оболочках). Воспаление является причиной возникновения пульсирующей головной боли, тошноты, рвоты и чувствительности к свету и звуку.

Триггером мигреней является эстроген — основной женский гормон, что, возможно, объясняет, почему мигрени более распространены среди женщин. Не исключено, что мигрени могут возникать при возрастании или колебании уровня эстрогена. Во время полового созревания (когда уровни эстрогена возрастают) мигрени становятся гораздо более распространены среди девочек по сравнению с мальчиками. Некоторые женщины испытывают мигрени непосредственно до менструации, во время или сразу после менструации. Зачастую приступы мигрени случаются реже, и степень их тяжести снижается в течение последнего триместра беременности, когда уровень эстрогена остается относительно постоянным, а затем они усиливаются после рождения ребенка, когда уровень эстрогена быстро снижается. По мере приближения к менопаузе (когда уровни эстрогена колеблются) контроль над мигренями становится особенно трудным.

Применение пероральных контрацептивов (в состав которых входит эстроген) и терапия эстрогеном усиливают мигрени, а также могут повышать риск инсульта у женщин с приступами мигрени с аурой.

Другими триггерами мигрени являются:

нехватка сна, в том числе бессонница;

погодные изменения, особенно барометрическое давление;

красное вино;

некоторые пищевые продукты;

голод (когда пропускаются приемы пищи);

избыточная стимуляция чувств (например, мигающий свет или сильные запахи);

стрессом.

Возникновение мигрени связывалось с употреблением различных пищевых продуктов, но до сих пор не ясно, являются ли они причиной мигрени. Эти пищевые продукты включают:

продукты, содержащие тирамин, например, выдержанные сыры, соевые продукты, обыкновенные бобы, твердые сорта колбасы, копченую или сушеную рыбу и некоторые виды орехов;

продукты, содержащие нитраты, например, хот-доги и колбасы;

продукты, содержащие глутамат натрия, усилитель вкуса, который содержится в фаст-фудах, бульонах, приправах и специях;

кофеин (в том числе в шоколаде).

У разных людей мигрень вызывают разные продукты питания.

Мигрени иногда возникают или усиливаются при травмах головы, боли в шее или проблеме с нижнечелюстным суставом (синдром височно-нижнечелюстного сустава).

Семейная гемиплегическая мигрень, редкий подтип мигрени, вызывает слабость с одной стороны тела. Она связана с генетическими дефектами хромосом 1, 2 или 19. В настоящее время исследуется роль генов в более распространенных формах мигрени.

В некоторых семьях у ее членов отмечаются разные симптомы мигрени. У некоторых из них в основном присутствует головная боль. У некоторых — преимущественно системное головокружение (один из видов головокружения) или слабость с одной стороны тела. У некоторых имеется только мигренозная аура без головной боли. Эти факты говорят о том, что мигрень может быть чем-то большим, чем просто головная боль.

Мигрень со стволовой аурой является еще одним редким подтипом мигрени. Она может вызывать системное головокружение, трудности с контролем и координацией движений тела (атаксия), изменения зрения, шум в ушах, невнятную речь и колебания уровня концентрации внимания.