Мигренозная головная боль — это обычно пульсирующая боль, которая может быть от умеренной до сильной. При этом боль может быть односторонней или двусторонней. Часто боль усиливается при физической активности, под действием света, звуков или запахов, а также сопровождается тошнотой, рвотой и чувствительностью к звукам, свету и/или запахам.
Мигрень может возникать вследствие недостатка сна, погодных изменений, голода, избыточной стимуляции чувств, стресса или других факторов.
Этот тип боли может усиливаться при физических нагрузках, под воздействием света, звуков или запахов.
Диагноз врача основывается на типичных симптомах.
Мигрени не излечиваются, но для облегчения боли и тяжести мигренозных приступов используются лекарственные препараты, прекращающие развитие мигрени в самом начале.
(См. также Общие сведения о головной боли).
Мигрени являются наиболее частой причиной рецидивирующих умеренных и тяжелых головных болей.
Хотя мигрени могут начинаться в любом возрасте, обычно они развиваются во время полового созревания или в молодости. В большинстве случаев мигрени периодически повторяются (в течение менее 15 дней в месяц). После 50 лет головные боли обычно становятся значительно менее тяжелыми или полностью проходят. У женщин мигрени отмечаются в 3 раза чаще, чем у мужчин. В США примерно 18 % женщин и 6 % мужчин ежегодно в течение некоторого времени страдают от мигрени.
Мигрени могут становиться хроническими. То есть они могут возникать чаще, чем на протяжении 15 дней ежемесячно. Хронические мигрени часто развиваются у людей, злоупотребляющих лекарственными препаратами для лечения мигрени.
Мигрени обычно являются наследственным заболеванием. Более чем у половины пациентов с мигренями близкие родственники также страдали от мигреней.
Причины мигрени
Мигрени возникают у людей, нервная система которых более чувствительна по сравнению с другими людьми. У таких людей нервные клетки головного мозга легко стимулируются, вырабатывая электрическую активность. Электрическая активность распространяется по всему головному мозгу, при этом временно нарушаются различные функции, такие, как зрение, чувствительность, равновесие, мышечная координация и речь. Такие нарушения вызывают симптомы, возникающие перед появлением головной боли (так называемая аура). Головная боль возникает после стимуляции 5-го черепного (тройничного) нерва. Этот нерв отсылает в головной мозг импульсы (в том числе болевые импульсы) из глаз, волосистой части кожи головы, лба, верхних век, рта и челюсти. При стимуляции нерва высвобождаются вещества, вызывающие болезненное воспаление в кровеносных сосудах головного мозга (мозговых кровеносных сосудах), а также в слоях тканей, покрывающих головной мозг (мозговых оболочках). Воспаление является причиной возникновения пульсирующей головной боли, тошноты, рвоты и чувствительности к свету и звуку.
Триггером мигреней является эстроген — основной женский гормон, что, возможно, объясняет, почему мигрени более распространены среди женщин. Не исключено, что мигрени могут возникать при возрастании или колебании уровня эстрогена. Во время полового созревания (когда уровни эстрогена возрастают) мигрени становятся гораздо более распространены среди девочек по сравнению с мальчиками. Некоторые женщины испытывают мигрени непосредственно до менструации, во время или сразу после менструации. Зачастую приступы мигрени случаются реже, и степень их тяжести снижается в течение последнего триместра беременности, когда уровень эстрогена остается относительно постоянным, а затем они усиливаются после рождения ребенка, когда уровень эстрогена быстро снижается. По мере приближения к менопаузе (когда уровни эстрогена колеблются) контроль над мигренями становится особенно трудным.
Применение пероральных контрацептивов (в состав которых входит эстроген) и терапия эстрогеном усиливают мигрени, а также могут повышать риск инсульта у женщин с приступами мигрени с аурой.
Другими триггерами мигрени являются:
нехватка сна, в том числе бессонница;
погодные изменения, особенно барометрическое давление;
красное вино;
некоторые пищевые продукты;
голод (когда пропускаются приемы пищи);
избыточная стимуляция чувств (например, мигающий свет или сильные запахи);
стрессом.
Возникновение мигрени связывалось с употреблением различных пищевых продуктов, но до сих пор не ясно, являются ли они причиной мигрени. Эти пищевые продукты включают:
продукты, содержащие тирамин, например, выдержанные сыры, соевые продукты, обыкновенные бобы, твердые сорта колбасы, копченую или сушеную рыбу и некоторые виды орехов;
продукты, содержащие нитраты, например, хот-доги и колбасы;
продукты, содержащие глутамат натрия, усилитель вкуса, который содержится в фаст-фудах, бульонах, приправах и специях;
кофеин (в том числе в шоколаде).
У разных людей мигрень вызывают разные продукты питания.
Мигрени иногда возникают или усиливаются при травмах головы, боли в шее или проблеме с нижнечелюстным суставом (синдром височно-нижнечелюстного сустава).
Семейная гемиплегическая мигрень, редкий подтип мигрени, вызывает слабость с одной стороны тела. Она связана с генетическими дефектами хромосом 1, 2 или 19. В настоящее время исследуется роль генов в более распространенных формах мигрени.
В некоторых семьях у ее членов отмечаются разные симптомы мигрени. У некоторых из них в основном присутствует головная боль. У некоторых — преимущественно системное головокружение (один из видов головокружения) или слабость с одной стороны тела. У некоторых имеется только мигренозная аура без головной боли. Эти факты говорят о том, что мигрень может быть чем-то большим, чем просто головная боль.
Мигрень со стволовой аурой является еще одним редким подтипом мигрени. Она может вызывать системное головокружение, трудности с контролем и координацией движений тела (атаксия), изменения зрения, шум в ушах, невнятную речь и колебания уровня концентрации внимания.
Симптомы мигрени
При мигрени пульсирующая боль обычно ощущается с одной стороны головы, но может быть и двусторонней. Боль обычно бывает умеренной, но зачастую становится сильной и приводящей к временной нетрудоспособности. Головная боль может усиливаться от физической активности, яркого света и определенных запахов. Такая повышенная чувствительность заставляет многих людей уединиться в темной, тихой комнате, лечь и, по возможности, заснуть. Во время сна мигрени обычно проходят.
Головная боль часто сопровождается тошнотой, иногда со рвотой, а также чувствительностью к свету, звукам и/или запахам. Во время приступа у людей возникают трудности с концентрацией внимания.
Приступы значительно различаются по частоте и тяжести. У многих пациентов возникают несколько типов головных болей, включая слабые приступы без тошноты или чувствительности к свету. Эти приступы могут напоминать головную боль напряжения, но они являются слабой формой мигрени.
Мигренозные приступы могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней (обычно от 4 часов до нескольких дней). Тяжелые приступы могут приводить к временной нетрудоспособности, нарушая семейную жизнь и работу.
Продром часто отмечается перед началом мигрени. Продром — это ощущения, предупреждающие о том, что приступ вот-вот начнется. Такие ощущения могут включать изменения настроения, боль в шее, прожорливость, потерю аппетита и тошноту.
Примерно у 25 % пациентов перед началом мигрени отмечается аура. Аура — это временные, обратимые нарушения зрения, чувствительности, равновесия, мышечной координации или речи. Люди могут видеть зигзагообразный, мерцающий или вспыхивающий свет или слепые пятна с мерцающими краями. Реже у них появляется ощущение покалывания, потеря равновесия, слабость в руке или ноге или затрудненная речь. Аура продолжается от нескольких минут до одного часа перед началом головной боли, а также может сохраняться после того, как боль начнется. Иногда аура появляется, но развивается только слабая головная боль или ее не возникает вовсе.
С возрастом мигрени обычно становятся менее интенсивными. Тем не менее, у пожилых людей чаще возникает аура, которая влияет на зрение без головной боли (иногда ее называют глазной мигренью).
Знаете ли Вы, что...
Диагностика мигрени
Обследование врачом;
Иногда компьютерная или магнитно-резонансная томография
Врачи диагностируют мигрень, когда симптомы являются типичными, а результаты физикального обследования (включая неврологическое обследование) не выявляют нарушений.
Этот диагноз не может быть подтвержден каким-либо исследованием или процедурой.
Некоторые изменения являются настораживающими признаками, которые позволяют предположить, что головные боли могут быть вызваны серьезным заболеванием. В число этих изменений входят:
внезапная головная боль, которая становится наиболее тяжелой в течение нескольких секунд или менее (громоподобная головная боль);
головные боли, начавшиеся в возрасте старше 50 лет;
головные боли, увеличивающиеся по интенсивности или частоте в течение недель или дольше;
головные боли, возникающие у больных с онкологическими заболеваниями или ослабленной иммунной системой (вследствие болезни или действия лекарственного препарата);
сильная головная боль, сопровождаемая лихорадкой, ригидностью затылочных мышц и/или спутанность сознания;
стойкие проблемы, которые указывают на заболевание головного мозга, такие как нарушения чувствительности или зрения, слабость, потеря координации, сонливость или спутанность сознания;
четкое изменение в установившейся схеме головной боли.
Если головные боли появились недавно или если есть определенные настораживающие признаки, то для исключения других заболеваний часто выполняют магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы, а иногда — спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию).
Если у людей, уже страдающих мигренями, развивается головная боль, аналогичная ранее испытываемым мигреням, врачи редко проводят обследования. Но если характер головной боли отличается, в особенности при наличии настораживающих признаков, необходим осмотр врача и зачастую выполнение анализов.
Лечение мигрени
Поведенческие вмешательства, занятия йогой или методики релаксация
Лекарственные препараты, которые останавливают приступ мигрени после его начала или препятствует его развитию
Лекарственные препараты против боли и тошноты
Лекарственные препараты для профилактики мигрени
Мигрени не излечиваются, но их можно контролировать.
Врачи рекомендуют пациентам вести дневник головных болей. В таком дневнике записывается количество и время приступов, возможные триггеры, а также реакция на лечение. При наличии такой информации можно установить и, по возможности, устранить триггеры. Затем пациенты могут участвовать в своем лечении, избегая триггеров, а врачи могут лучше планировать и корректировать лечение.
Для контроля мигренозных приступов врачи также рекомендуют поведенческие методы вмешательства (например, релаксация, биологическая обратная связь и снятие стресса), особенно когда триггером является стресс, или если пациенты принимают слишком много лекарственных препаратов для контроля мигреней. Методики релаксации помогают контролировать стресс, облегчить мышечное напряжение и изменять активность волн головного мозга.
Интенсивность и частоту мигрени могут снизить занятия йогой. Йога сочетает физические позы, которые укрепляют и растягивают мышцы, с глубоким дыханием, медитацией и расслаблением.
Лекарственные препараты
Некоторые лекарственные препараты останавливают (прерывают) приступ мигрени после его начала или препятствует его развитию. Некоторые принимаются для контроля боли. Другие же принимаются для профилактики мигреней.
При слабых или умеренных мигренях контролировать боль помогают обезболивающие препараты (анальгетики). Часто назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или ацетаминофен. Анальгетики можно принимать по мере необходимости во время мигрени одновременно с триптаном или вместо него. При редких легких приступах мигрени могут помочь анальгетики, содержащие кофеин, опиоид или буталбитал (барбитурат). Однако злоупотребление анальгетиками, кофеином (в препаратах с анальгетиком или в напитках с кофеином) или триптанами может приводить к ежедневным, более сильным мигреням. Такая головная боль, называемая головной болью при избыточном применении лекарственных препаратов, возникает, когда лекарственные препараты принимаются более 15 дней в месяц на протяжении более 3 месяцев.
Когда мигрени появляются или возрастает их тяжесть, используются лекарственные препараты, способные остановить (прервать) приступ мигрени. Такие препараты принимаются при малейших признаках начала мигрени. К ним относятся:
Триптаны (агонисты 5-гидрокситриптамина [5-HT] или серотонина) используются большей частью. Триптаны препятствуют высвобождению из нервов веществ, являющихся триггерами мигрени. Триптаны наиболее эффективны при приеме в самом начале мигрени. Их можно принимать внутрь или использовать в виде назального аэрозоля, либо вводить в виде подкожных инъекций (подкожно).
Дитаны — это класс лекарственных препаратов, которые могут прерывать головные боли. Механизм их действия напоминает триптаны, но у них может быть меньше побочных эффектов, затрагивающих сердце (таких как изменения артериального давления или частоты сердечных сокращений). Ласмидитан, принимаемый внутрь, в настоящее время является единственным используемым дитаном. В сутки следует принимать не более одной дозы ласмидитана.
Гепанты — это еще один класс лекарственных препаратов, которые могут прерывать головные боли. Гепанты блокируют белок в крови, который провоцирует мигрень. Эти лекарственные препараты (римегепант и уброгепант) принимаются перорально.
Дигидроэрготамин вводится внутривенно, подкожно и посредством назального аэрозоля для прекращения тяжелых, стойких мигреней. Его обычно получают в сочетании с лекарственным препаратом для облегчения тошноты (противорвотный препарат), например, с внутривенно вводимым прохлорперазином.
Для облегчения слабых или умеренных приступов мигрени можно использовать определенные противорвотные препараты (например, прохлорперазин или метоклопрамид). При непереносимости триптанов или дигидроэрготамина для прекращения мигреней назначают прохлорперазин для приёма внутрь или в виде суппозиториев.
Поскольку триптаны и дигидроэрготамин могут вызывать сужение (спазм) кровеносных сосудов, такие препараты не рекомендуются при наличии стенокардии, ишемической болезни сердца или неконтролируемого повышенного артериального давления. При приеме таких лекарственных препаратов пожилыми людьми или при наличии факторов риска ишемической болезни сердца необходимо тщательное наблюдение за пациентами. Тем не менее, люди с одним из этих заболеваний могут принимать ласмидитан, римегепант или уброгепант.
Если мигрень обычно сопровождается тошнотой, при возникновении симптомов рекомендуется принять противорвотное средство в сочетании с триптаном. Противорвотные препараты (например, прохлорперазин или метоклопрамид), используемые в виде монотерапии, могут также останавливать развитие слабых или умеренных мигреней.
Если у людей с сильными мигренями другие виды лечения неэффективны, в крайних случаях может потребоваться прием опиоидных анальгетиков.
При тяжелой форме мигреней внутривенное введение жидкостей может облегчить головную боль и улучшить самочувствие, особенно если пациенты обезвожены после рвоты.
Другие лекарственные препараты используются для профилактики мигрени и могут уменьшать частоту и тяжесть симптомов. К ним относятся:
Противосудорожные препараты
Бета-блокаторы
Блокаторы кальциевых каналов
Моноклональные антитела (эренумаб, фреманезумаб и галканезумаб)
Трициклические антидепрессанты
Для лечения хронических мигреней могут использоваться онаботулотоксин А (который вводится в волосистую часть головы, лоб и шею) или моноклональные антитела.
Пропуск приема лекарственного препарата для профилактики мигреней или снижение его дозы, либо прием препарата с опозданием может стать триггером мигрени или усилить ее.
Устройства, стимулирующие определенные нервы, удерживаемые на определенных частях тела, могут помочь в лечении приступов мигрени, а также в их предотвращении. Одно такое устройство, удерживаемое на лбу, может уменьшить частоту мигреней. Другое устройство, удерживаемое на задней части черепа, может облегчить мигрени во время их начала. Устройство, которое использует нарукавную повязку для стимуляции нервов в коже, может облегчить боль в мигрени. Эти устройства не имеют значительных побочных эффектов.
Некоторые лекарственные препараты для лечения мигреней
Тип
Примеры
Некоторые побочные эффекты
Профилактика
Дивалпроекс
Вальпроат
Выпадение волос, расстройство желудка, нарушение функции печени, предрасположенность к кровотечениям, тремор и увеличение массы тела
Не используется при приступах мигрени у беременных
Топирамат
Похудение, дезориентация и депрессия
Атенолол
Метопролол
Надолол
Пропранолол
Тимолол
Спазм дыхательных путей (бронхоспазм), аномальное замедление частоты сердечных сокращений (брадикардия), утомляемость, бессонница, усугубление сердечной недостаточности и половая дисфункция
Изменение уровня сахара в крови (врачам может быть сложно понять, когда уровень сахара в крови слишком низок у пациентов с сахарным диабетом)
При приеме некоторых бета-блокаторов — неблагоприятное воздействие на уровень липидов (жиров)
Ботулотоксин (используется, чтобы блокировать активность нерва)
Онаботулинумтоксин А
Боль и скованность мышц шеи
Слабость мышц лица и иногда шеи
Верапамил
Тошнота, низкое артериальное давление и слабость
Запор
Дитаны*
Ласмидитан
Головокружение и сонливость
Моноклональные антитела
Эренумаб
Фреманезумаб
Галканезумаб
Боль и раздражение в месте инъекции и запор
Очень редко аллергические реакции
Трициклические антидепрессанты
Амитриптилин
Сонливость, увеличение массы тела, повышенная частота сердечных сокращений, сухость во рту, спутанность сознания и запор
Лечение сильных мигреней
Противорвотные препараты (используются для облегчения тошноты)
Метоклопрамид
Прохлорперазин
Низкое артериальное давление, сонливость, непроизвольные движения и мышечные спазмы
Производные алкалоидов спорыньи
Дигидроэрготамин
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов (рикошетная головная боль) в случае слишком частого приема препарата
Тошнота, рвота и незначительные мышечные спазмы
В редких случаях боль в груди вследствие недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы (стенокардия)
Гепанты*
Римегепант
Уброгепант
Минимальный
Триптаны (агонисты 5-гидрокситриптамина [5-HT] или серотонина)
Алмотриптан
Элетриптан
Фроватриптан
Наратриптан
Ризатриптан
Суматриптан
Золмитриптан
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов от слишком частого приема препарата
Приливы крови, покалывание, головокружение, сонливость, тошнота и ощущение давления или боли в горле или грудной клетке
Кодеин
Меперидин
Оксикодон
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов от слишком частого приема препарата
Замедление дыхания, запор, задержка мочи, сонливость и тошнота
Лечение слабых или умеренных мигреней
Анальгетики
Ацетаминофен
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов от слишком частого приема препарата
Иногда сыпь
Противорвотные препараты
Метоклопрамид
Прохлорперазин
Низкое артериальное давление, сонливость, непроизвольные движения и мышечные спазмы
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
аспирин;
Ибупрофен
Индометацин
Кеторолак
Напроксен
Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов от слишком частого приема препарата
Гастрит (воспаление желудка) и пептические язвы
При приеме индометацина — усиление депрессии, судорожные припадки и тремор при уменьшении подвижности и скованности мышц, а у пожилых людей — головокружение и дезориентация
Если присутствует чрезмерное использование кеторолака, возможно нарушение функции почек.
* Дитаны также могут использоваться для лечения легких, умеренных и сильных мигреней.
† Опиоиды следует использовать только в крайних случаях, когда мигрень вызывает сильную боль, а другие меры неэффективны.
Профилактика мигрени
Если лечение не помогает в профилактике частых или приводящих к временной нетрудоспособности мигреней, может помочь ежедневный прием лекарственных препаратов для профилактики мигренозных приступов (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения мигреней). Прием профилактических лекарственных препаратов может помочь людям уменьшить частоту использования болеутоляющих или других лекарственных препаратов от мигрени, и, таким образом, избежать развития головной боли при избыточном применении лекарственных препаратов.
При выборе профилактического лекарственного препарата учитываются его побочные эффекты, а также наличие других заболеваний — примеры представлены ниже:
Часто применяются бета-блокаторы, например, пропранолол, особенно у людей с тревогой или ишемической болезнью сердца.
При избыточной массе тела людям могут назначить противосудорожный препарат топирамат, поскольку он может способствовать потере веса.
Такой противосудорожный препарат, как дивалпроекс, может способствовать стабилизации настроения и улучшить состояние, если приступы мигрени затрудняют функционирование.
При депрессии или бессоннице пациентам может назначаться амитриптилин.
При неэффективности других лекарственных препаратов могут применяться онаботулотоксин А (используется для блокады активности нерва) или некоторые другие лекарственные препараты (например, дивалпроекс и моноклональные антитела).
Если другие лекарственные препараты оказываются неэффективными — моноклональные антитела (такие, как эренумаб, фреманезумаб или галканезумаб).
Моноклональные антитела, вводимые с помощью инъекции, блокируют действие вещества, которое может провоцировать мигрень.
Другие лекарственные препараты, которые можно использовать для профилактики мигреней, включают блокаторы кальциевых каналов.
Устройства, стимулирующие определенные нервы, удерживаемые на определенных частях тела, также могут помочь предотвратить приступы мигрени. Одно такое устройство, удерживаемое на лбу, может уменьшить частоту мигреней. Другое устройство, удерживаемое на задней части черепа, может облегчить мигрени во время их начала и помочь предотвратить их. Эти устройства не имеют значительных побочных эффектов.