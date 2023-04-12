Кратковременная односторонняя невралгическая головная боль с конъюнктивальной инъекцией и слезотечением (КОНКС) является редким нарушением, напоминающим кластерные головные боли. Она обычно вызывает кратковременные, но частые приступы боли вокруг глаза с одной стороны головы.
(См. также Общие сведения о головной боли).
Поскольку КОНКС и кластерные головные боли похожи, их часто относят к одной группе тригеминальных вегетативных цефалгий. Тригеминальные вегетативные цефалгии также включают хроническую пароксизмальную гемикранию, а также постоянную гемикранию — все они являются очень редкими расстройствами.
Обычно боль отмечается вокруг глаза с одной стороны головы. У человека может возникать до 200 приступов боли в сутки, боль может продолжаться от 5 секунд до более 4 минут. Пораженный глаз краснеет (это называется конъюнктивальной инъекцией), и часто отмечается слезотечение.
Кратковременные односторонние невралгические приступы головной боли с краниальными вегетативными симптомами (Short-lasting unilateral neuralgiform headache with cranial autonomic symptoms, SUNA) похожи на КОНКС. Они отличаются от КОНКС тем, что включают в себя инъецирование конъюнктивы (покраснение глаз) или слезотечение, но не оба этих симптома. Другие симптомы КОНКС и SUNA похожи. Оба заболевания представляют собой кратковременные односторонние невралгические приступы головной боли.
Диагностика КОНКС основана на симптомах. Для исключения других причин проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ).
Лечение кратковременной односторонней невралгической головная боли с конъюнктивальной инъекцией и слезотечением (КОНКС)
Лидокаин
Для профилактики приступов — противосудорожные препараты или инъекции определенных лекарственных препаратов
Для облегчения внезапной боли внутривенно вводят лидокаин (анестетик).
Для профилактики приступов врачи могут назначать противосудорожные препараты (например, ламотриджин, топирамат или габапентин) или инъекции препаратов для блокирования или стимуляции нерва, снабжающего пораженный глаз (зрительный нерв).