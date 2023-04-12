Кратковременная односторонняя невралгическая головная боль с конъюнктивальной инъекцией и слезотечением (КОНКС) является редким нарушением, напоминающим кластерные головные боли. Она обычно вызывает кратковременные, но частые приступы боли вокруг глаза с одной стороны головы.

(См. также Общие сведения о головной боли).

Поскольку КОНКС и кластерные головные боли похожи, их часто относят к одной группе тригеминальных вегетативных цефалгий. Тригеминальные вегетативные цефалгии также включают хроническую пароксизмальную гемикранию, а также постоянную гемикранию — все они являются очень редкими расстройствами.

Обычно боль отмечается вокруг глаза с одной стороны головы. У человека может возникать до 200 приступов боли в сутки, боль может продолжаться от 5 секунд до более 4 минут. Пораженный глаз краснеет (это называется конъюнктивальной инъекцией), и часто отмечается слезотечение.

Кратковременные односторонние невралгические приступы головной боли с краниальными вегетативными симптомами (Short-lasting unilateral neuralgiform headache with cranial autonomic symptoms, SUNA) похожи на КОНКС. Они отличаются от КОНКС тем, что включают в себя инъецирование конъюнктивы (покраснение глаз) или слезотечение, но не оба этих симптома. Другие симптомы КОНКС и SUNA похожи. Оба заболевания представляют собой кратковременные односторонние невралгические приступы головной боли.

Диагностика КОНКС основана на симптомах. Для исключения других причин проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ).