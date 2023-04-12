Почти всегда приступ головной боли начинается внезапно. Он может начинаться с заложенности носа и водянистых выделений из одной ноздри. Затем с той же стороны головы возникает мучительная боль, которая распространяется на окологлазную область. Интенсивность боли достигает максимума в течение нескольких минут, и обычно боль продолжается от 30 минут до 1 часа, но может длиться от 15 до 180 минут. Эта боль часто будит людей ото сна.

В отличие от тех, у кого бывают мигрени, люди с кластерной головной болью не могут лежать. Пациенты зачастую ходят из угла в угол, а иногда бьются головой о стенку.

После приступа веко глаза с той же стороны головы, с которой отмечалась боль, может опуститься, при этом часто сужается зрачок (синдром Бернара-Горнера). Может появиться отек под глазом, глаз может слезиться. Ощущается прилив крови к лицу. Головные боли могут сопровождаться тошнотой.

Приступы головной боли могут возникать несколько раз в сутки, часто в одно и тоже время дня или ночи. Обычно они продолжаются регулярно в течение 1–3 месяцев (или иногда дольше), так называемого кластерного периода, за которым следует интервал в несколько месяцев или даже лет, когда головные боли полностью отсутствуют, а затем приступы возобновляются. Алкоголь может провоцировать головные боли во время кластерного периода, однако не во время интервала, когда боли полностью отсутствуют. Иногда период полного ухода головных болей отсутствует. Такие кластерные головные боли называются хроническими.