Кластерная головная боль причиняет сильную боль, которая ощущается в височной или окологлазной области с одной стороны и продолжается в течение относительно короткого промежутка времени (обычно от 30 минут до 1 часа). Она сопровождается заложенностью носа или насморком, а иногда опущением века, слезотечением и приливами. Головные боли, как правило, регулярно возникают в течение 1–3 месяцев, а затем наступает период полного отсутствия головных болей в течение месяцев или лет.
Мучительная односторонняя боль сопровождается водянистыми выделениями из ноздри и глаза с этой же стороны головы.
Часто возникает состояние беспокойства, что выражается в хождении из угла в угол.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов.
Для лечения головных болей необходимо использование кислорода (вводимого посредством лицевой маски) или лекарственных препаратов.
В большинстве случаев при кластерной боли необходим прием лекарственных препаратов для профилактики рецидивов.
(См. также Общие сведения о головной боли).
Кластерные головные боли являются сравнительно редкими и возникают примерно у 4 из 1000 американцев. Кластерные головные боли больше распространены среди мужчин. Как правило, они начинаются в возрасте 20–40 лет.
Симптомы кластерных головных болей
Почти всегда приступ головной боли начинается внезапно. Он может начинаться с заложенности носа и водянистых выделений из одной ноздри. Затем с той же стороны головы возникает мучительная боль, которая распространяется на окологлазную область. Интенсивность боли достигает максимума в течение нескольких минут, и обычно боль продолжается от 30 минут до 1 часа, но может длиться от 15 до 180 минут. Эта боль часто будит людей ото сна.
В отличие от тех, у кого бывают мигрени, люди с кластерной головной болью не могут лежать. Пациенты зачастую ходят из угла в угол, а иногда бьются головой о стенку.
После приступа веко глаза с той же стороны головы, с которой отмечалась боль, может опуститься, при этом часто сужается зрачок (синдром Бернара-Горнера). Может появиться отек под глазом, глаз может слезиться. Ощущается прилив крови к лицу. Головные боли могут сопровождаться тошнотой.
Приступы головной боли могут возникать несколько раз в сутки, часто в одно и тоже время дня или ночи. Обычно они продолжаются регулярно в течение 1–3 месяцев (или иногда дольше), так называемого кластерного периода, за которым следует интервал в несколько месяцев или даже лет, когда головные боли полностью отсутствуют, а затем приступы возобновляются. Алкоголь может провоцировать головные боли во время кластерного периода, однако не во время интервала, когда боли полностью отсутствуют. Иногда период полного ухода головных болей отсутствует. Такие кластерные головные боли называются хроническими.
Диагностика кластерных головных болей
Обследование врачом;
Иногда магнитно-резонансная томография
Диагноз кластерных головных болей ставится на основании описания пациентом головной боли и сопутствующих симптомов.
Если головные боли появились недавно или изменился характер симптомов, для исключения других причин можно провести магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы.
Лечение кластерных головных болей
Кислород или лекарственный препарат для остановки головной боли при ее появлении
Лекарственные препараты для профилактики кластерных головных болей в течение длительного времени
Остановка кластерных головных болей сразу после начала
Чтобы остановить (прервать) кластерную головную боль в начале развития или сдержать ее прогрессирование, могут использоваться следующие препараты:
кислород через лицевую маску;
триптан или дигидроэрготамин с помощью инъекции (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения мигреней);
золмитриптан (вид триптана) или местный анестетик (например, лидокаин) в виде назального спрея.
Кластерные головные боли также могут быть прерваны с помощью стимуляции блуждающего нерва (10-й черепной нерв), который переносит электрические импульсы между (в обоих направлениях) головным мозгом и различными частями головы, шеи и туловища. Стимуляция блуждающего нерва может быть выполнена без инвазивного вмешательства (т. е. без разреза в коже или введения инструмента в организм). Для этого люди устанавливают переносное устройство на шее, где они могут прощупать пульс. Это устройство посылает через кожу легкий электрический ток для активации блуждающего нерва извне. Ток проходит вдоль блуждающего нерва вверх в головной мозг и помогает контролировать боль.
Профилактика кластерных головных болей
Поскольку кластерные головные боли очень интенсивны, часты и приводят к временной нетрудоспособности, пациентам, у которых они возникают, назначают лекарственные препараты для их профилактики. К этим лекарственным препаратам относятся:
преднизон — пероральный кортикостероид;
местное анестезирующее средство плюс кортикостероид посредством инъекции в заднюю часть головы (процедура, называемая блокадой нерва);
лекарственные препараты, используемые для профилактики мигреней (например, дивалпроекс, топирамат, вальпроат и верапамил);
литий;
моноклональные антитела, такие как галканезумаб.
В первую очередь могут использоваться преднизон или блокада нерва, поскольку они действуют быстрее. Затем для долгосрочной профилактики используется один из других препаратов.
Блокаду нерва необходимо выполнять в приемной врача. Другие препараты могут приниматься дома.