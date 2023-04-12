Причины повышения внутричерепного давления неизвестны. Однако некоторые люди более предрасположены к развитию идиопатической внутричерепной гипертензии, поскольку крупные вены (венозные синусы), которые несут кровь от головного мозга, у них меньше, чем у большинства людей. У этих людей отток крови из головного мозга происходит медленнее, вызывая задержку крови, что повышает давление в головном мозге и/или черепе.

Точно неизвестно, как лишний вес связан с повышением давления внутри черепа. Однако чрезмерное количество жира в области живота может повышать давление в грудной клетке, и кровь не может нормально течь из головы в грудную клетку. Поэтому давление внутри черепа может повышаться.

Идиопатическая внутричерепная гипертензия не является результатом других поддающихся обнаружению болезней, например, опухолей, инфекций, тромбов или закупорок, препятствующих нормальному оттоку жидкости, окружающей головной мозг (спинномозговой жидкости).

У большинства людей не находят связи между развитием идиопатической внутричерепной гипертензии с каким-то конкретным явлением. У детей такое заболевание иногда развивается после прекращения приема кортикостероидов или после использования гормона роста. Иногда заболевание развивается после применения антибиотиков тетрациклинового ряда или большого количества витамина А.