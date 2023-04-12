Головная боль напряжения — это обычно слабая или умеренная боль, которая ощущается как сдавливающий голову обруч.
Такая головная боль может провоцироваться стрессом, нарушениями сна, болью в шее или челюсти или напряжением глаз.
Головные боли могут возникать в течение нескольких или многих дней ежемесячно.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов и по результатам физикального обследования, а также иногда проводят визуализирующие исследования для исключения других заболеваний.
Могут помогать болеутоляющие препараты, а также методы релаксации и снятия стресса.
(См. также Общие сведения о головной боли).
Головные боли напряжения время от времени возникают у многих людей. У некоторых людей эти головные боли возникают часто.
Причины головных болей напряжения
Причины головных болей напряжения изучены недостаточно, но во многих случаях они могут быть связаны с пониженным уровнем восприятия боли. Не исключается влияние стресса. Тем не менее, до конца неясно, каким образом задействован стресс, к тому же он не является единственным объяснением проявления симптомов.
Другие проблемы могут вносить свой вклад или вызывать головные боли. К провоцирующим факторам относятся:
Нарушения сна
Проблема с нижнечелюстным суставом (синдром височно-нижнечелюстного сустава)
Напряжение глаз
Симптомы головных болей напряжения
Головные боли напряжения ощущаются как сдавливающий голову обруч. Они начинаются в передней части головы или в области вокруг глаз и затем распространяются на всю голову.
Такие головные боли могут быть эпизодическими или хроническими.
Эпизодические головные боли возникают реже, чем в течение 15 дней в месяц. Интенсивность боли, как правило, легкая или умеренная. Боль может продолжаться от 30 минут до нескольких дней. Такие головные боли обычно начинаются через несколько часов после просыпания и усиливаются в течение дня. Они редко приводят к пробуждению во время сна.
Хронические боли возникают в течение 15 или более дней в месяц. Чем больше головных болей, тем более тяжелыми они могут быть. Боль может разной по интенсивности в течение дня, но присутствует почти все время.
Головная боль напряжения редко бывает сильной, обычно она не мешает повседневным действиям.
В отличие от мигреней, головные боли напряжения не сопровождаются тошнотой или рвотой, а также обычно не усиливаются под воздействием физической активности, света, звуков или запахов.
Некоторые слабые мигрени похожи на головные боли напряжения.
Диагностика головных болей напряжения
Обследование врачом;
В редких случаях компьютерная или магнитно-резонансная томография для исключения других возможных причин
Диагноз головных болей напряжения ставится на основании описания пациентом головной боли и результатов физикального обследования. Врачи расспрашивают пациента о проблемах, которые могут вызывать головную боль.
Диагноз не может быть подтвержден какими-либо конкретными процедурами. Иногда выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ) головы с целью исключения других патологий, которые могут вызывать головную боль, особенно если головные боли появились недавно.
Лечение головных болей напряжения
Обезболивающие препараты
Поведенческие и психологические методы вмешательства
При хронической головной боли определенные лекарственные препараты, используемые для лечения мигреней
В большинстве случаев при слабых или умеренных головных болях напряжения прием почти любого отпускаемого без рецепта обезболивающего препарата (анальгетика), например, аспирина, ацетаминофена или ибупрофена, принесет облегчение. Снять боль поможет массаж затронутой области. В большинстве случаев при возникновении слабых или умеренных эпизодических головных болей к врачу не обращаются.
В случае неэффективности безрецептурного анальгетика и наличия сильной боли, головная боль вероятно не является головной болью напряжения. Это может быть мигрень.
В некоторых случаях действие анальгетиков усиливается кофеином, который также входит в состав некоторых препаратов для лечения головных болей. Однако злоупотребление анальгетиками или кофеином (в составе препаратов от головной боли или напитков с кофеином) может приводить к ежедневным головным болям. Такая головная боль, называемая головной болью при избыточном применении лекарственных препаратов, может уже присутствовать, когда человек просыпается утром. Головные боли также усиливаются или возникают при внезапной отмене лекарственного препарата, принимаемого для лечения головной боли. Поэтому при изменениях в приеме лекарственных препаратов необходимо тесное взаимодействие с врачом, а также, по возможности, использование поведенческих и психологических методов вмешательства.
Поведенческие и психологические методы вмешательства часто помогают в сочетании с приемом лекарственных препаратов. Эти методы вмешательства включают релаксацию и снятие стресса.
Если головные боли напряжения являются хроническими, могут помогать некоторые лекарственные препараты, используемые для профилактики мигрени, в частности, амитриптилин (трициклический антидепрессант).