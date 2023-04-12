Головные боли напряжения ощущаются как сдавливающий голову обруч. Они начинаются в передней части головы или в области вокруг глаз и затем распространяются на всю голову.

Такие головные боли могут быть эпизодическими или хроническими.

Эпизодические головные боли возникают реже, чем в течение 15 дней в месяц. Интенсивность боли, как правило, легкая или умеренная. Боль может продолжаться от 30 минут до нескольких дней. Такие головные боли обычно начинаются через несколько часов после просыпания и усиливаются в течение дня. Они редко приводят к пробуждению во время сна.

Хронические боли возникают в течение 15 или более дней в месяц. Чем больше головных болей, тем более тяжелыми они могут быть. Боль может разной по интенсивности в течение дня, но присутствует почти все время.

Головная боль напряжения редко бывает сильной, обычно она не мешает повседневным действиям.

В отличие от мигреней, головные боли напряжения не сопровождаются тошнотой или рвотой, а также обычно не усиливаются под воздействием физической активности, света, звуков или запахов.

Некоторые слабые мигрени похожи на головные боли напряжения.