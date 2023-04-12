Головные боли, связанные с низким давлением, возникают в результате удаления спинномозговой жидкости при выполнении спинномозговой пункции (спинальной пункции) или ее утечки вследствие кисты или разрыва одного из слоев ткани, покрывающих спинной мозг (мозговых оболочек). Потеря жидкости, обтекающей и амортизирующей головной мозг, понижает давление вокруг головного мозга.

(См. также Общие сведения о головной боли).

Головные боли, связанные с низким давлением, чаще всего возникают после:

Головная боль, связанная с низким давлением, возникает примерно у трети пациентов, которым выполнялась спинномозговая пункция, обычно через несколько часов или через день-два после процедуры.

При выполнении спинномозговой пункции врач вводит иглу между двумя поясничными позвонками и отбирает небольшой образец спинномозговой жидкости из канала спинного мозга. Спинномозговая жидкость, которая протекает через канал (субарахноидальное пространство) между слоями ткани (мозговыми оболочками), покрывающими головной и спинной мозг, способствует амортизации и поддерживает головной мозг. После выполнения спинномозговой пункции спинномозговая жидкость иногда продолжает вытекать из небольшого отверстия, оставшегося от иглы. Если жидкость вытекает быстрее, чем организм может ее восполнить, то количество жидкости, окружающей головной мозг, уменьшается, и головной мозг может просесть вниз, растягивая окружающие кровеносные сосуды и поддерживающие ткани. Такое растяжение приводит к головной боли.

Как выполняется спинномозговая пункция

Головные боли, связанные с низким давлением, также развиваются, когда спинномозговая жидкость вытекает в связи с другими нарушениями:

Киста в мозговых оболочках или вблизи них, в местах, где нервы выходят из спинного мозга. Кисты иногда разрываются, когда люди кашляют или чихают, потому что кашель и чихание вызывают внезапное увеличение давления спинномозговой жидкости. Иногда отмечается спонтанная, без очевидной причины, утечка спинномозговой жидкости.

Разрыв мозговых оболочек во время травмы, особенно при повреждении головы или лица.

Головные боли, связанные с низким давлением, являются сильными. Они возникают при переходе в сидячее или стоячее положение, и могут облегчаться, когда человек ложится навзничь. Обычно у людей также отмечается напряжение и боль в шее, тошнота, а также может возникать рвота.

Диагностика головной боли, связанной с низким давлением Обследование врачом;

Иногда визуализирующие исследования Врачи диагностируют головную боль, связанную с низким давлением, основываясь на симптомах и конкретной ситуации. Если пациенту выполнялась спинномозговая пункция, диагноз обычно очевиден, а обследования необходимы в редких случаях. Если спинномозговая пункция не выполнялась, могут проводиться визуализирующие исследования головного мозга, например, магнитно-резонансная томография (МРТ). Перед визуализирующим обследованием контрастное вещество вводится в вену, обычно на руке или кисти. Контрастное вещество используется для получения более детальных изображений.