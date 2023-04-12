Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов (рикошетная головная боль) возникает, когда люди, принимающие слишком много лекарственных препаратов от головной боли, испытывают головную боль более 15 дней в месяц на протяжении более 3 месяцев.

Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов чаще всего развивается у людей с мигренью или головной болью напряжения.

Тип головной боли у разных людей разный.

Врачи ставят диагноз головной боли при избыточном применении лекарственных препаратов, исходя из того, как часто люди принимают лекарственные препараты от головной боли и как часто они ее испытывают.

Врачи лечат головную боль при избыточном применении лекарственных препаратов, отменяя чрезмерно используемый препарат от головной боли, назначая другой тип лекарственного препарата от головной боли для купирования симптомов, вызванных прекращением приема предыдущего лекарственного препарата, и часто назначая лекарственные препараты для лечения первоначальной головной боли.

(См. также Общие сведения о головной боли).

Если для лечения периодических головных болей принимать определенные лекарственные препараты часто или ежедневно, головные боли могут начать возникать чаще и переходить в хроническую форму.

Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов возникает у 1–2 % всего населения. У женщин она встречается чаще, чем у мужчин.

Большинство людей с этим типом головной боли принимают лекарственные препараты от головной боли, предназначенные для лечения мигрени или головной боли напряжения, они принимают лекарственный препарат в слишком большой дозе или слишком часто, обычно потому, что он не помогает облегчить боль.

Причины головной боли при избыточном применении лекарственных препаратов Наиболее распространенной причиной головной боли при избыточном применении лекарственных препаратов является чрезмерное применение следующих средств: Опиоиды

обезболивающие препараты (анальгетики), содержащие буталбитал (барбитурат);

аспирин или ацетаминофен, принимаемый с кофеином;

триптаны (лекарственные препараты, которые предотвращают и лечат мигрени). Чрезмерное использование других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и эрготамина также может вызывать это расстройство. Считается, что причиной головной боли при избыточном применении лекарственных препаратов является чрезмерно чувствительная нервная система. То есть нервные клетки головного мозга, которые вызывают боль, являются слишком возбудимыми. Среди людей с головной болью при избыточном применении лекарственных препаратов чаще встречается зависимость от психоактивных веществ. У них также может быть генетическая предрасположенность к развитию боли при избыточном применении лекарственных препаратов.

Симптомы головной боли при избыточном применении лекарственных препаратов Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов возникает ежедневно или почти ежедневно и часто присутствует уже при первом пробуждении. Локализация и тип боли у разных людей разные. Люди также могут испытывать тошноту, раздражительность и трудности с концентрацией внимания.

Диагностика головной боли при избыточном применении лекарственных препаратов Обследование врачом; Врачи ставят диагноз головной боли при избыточном применении лекарственных препаратов, опираясь на информацию о том, как часто люди, принимающие лекарственный препарат от головной боли, испытывают головную боль, и о том, как часто они принимают препараты от головной боли. Головная боль при избыточном применении лекарственных препаратов диагностируется при наличии всех следующих признаков: Головная боль возникает в течение 15 дней или более в месяц у людей, принимающих ацетаминофен, аспирин или другой нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), или в течение 10 дней или более в месяц у людей, принимающих эрготамин, триптаны, опиоиды или комбинированные лекарственные препараты от головной боли, в качестве лечения головной боли.

Люди регулярно принимают слишком много одного или нескольких лекарственных препаратов для облегчения головной боли и делают это более 3 месяцев.

Ни один другой тип головной боли не объясняет симптомы лучше. Для исключения других заболеваний выполняется компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Лечение головной боли при избыточном применении лекарственных препаратов Различные лекарственные препараты для предотвращения первоначальной головной боли (обычно мигрень)

Отмена лекарственного препарата от головной боли, который использовался чрезмерно

Применение другого типа лекарственного препарата от головной боли (переходных лекарственный препарат) для купирования симптомов отмены, возникающих после прекращения приема предыдущего препарата

Биологическая обратная связь и когнитивные методы Как правило, врачи сначала назначают пациенту профилактический лекарственный препарат для лечения первоначальной головной боли. Чрезмерно использовавшийся лекарственный препарат отменяют позже, как правило резко. Однако если люди принимают высокие дозы опиоидов, барбитуратов или бензодиазепинов, количество чрезмерно использовавшегося лекарственного препарата снижают постепенно, в течение 2–4 недель. Иногда после прекращения приема препарата люди могут получать лечение амбулаторно. Но людей с головной болью, вызванной избыточным использованием опиоидов, госпитализируют. Более резкое прекращение приема этих лекарственных препаратов может вызывать такие симптомы, как тошнота, беспокойство, тревожность и плохой сон. Отмена любых болеутоляющих средств может приводить к тому, что головные боли возникают чаще, продолжаются дольше и становятся более интенсивными. Симптомы после отмены лекарственного препарата могут длиться несколько дней или вплоть до 4 недель. Для лечения головной боли, которая возникает после прекращения приема чрезмерно используемого лекарственного препарата, используется переходный лекарственный препарат. Если прекращение приема чрезмерно использовавшегося лекарственного препарата вызывает слишком большое количество иногда опасных симптомов, то для профилактики симптомов головных болей используются переходные лекарственные препараты. Переходный препарат должен относиться к другому типу лекарственных препаратов от головной боли, чем вызвавший головную боль при избыточном применении. Если это возможно, врачи ограничивают использование переходных препаратов до менее двух раз в неделю. К переходным препаратам (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения мигреней) относятся следующие: НПВП

Кортикостероид

Дигидроэрготамин

Прохлорперазин и дифенгидрамин

Клонидин (для облегчения симптомов, связанных с отменой, когда чрезмерно использовавшийся лекарственный препарат был опиоидным)

Фенобарбитал (используется для предотвращения судорожных приступов из-за отмены препарата, когда чрезмерно использовавшийся лекарственный препарат был барбитуратом) После того как лечение чрезмерного использования препарата было проведено, людям дают указания ограничить использование всех лекарственных препаратов от головной боли (неотложной терапии и переходных), применявшихся для остановки (прерывания) головной боли, следующим образом: НПВП — до менее 6 дней в месяц;

триптаны, эрготамин или комбинированные лекарственные препараты от головной боли — до менее 4 дней в месяц. Прием лекарственных препаратов, используемых для профилактики головной боли, следует продолжать в соответствии с предписанием. Врачи рекомендуют пациентам вести дневник головных болей. В таком дневнике записывается количество и время приступов, возможные триггеры, а также реакция на лечение. При наличии такой информации можно установить и, по возможности, устранить триггеры. Затем пациенты могут участвовать в своем лечении, избегая триггеров, а врачи могут лучше планировать и корректировать лечение. Биологическая обратная связь и другие когнитивные методы (например, обучение релаксации, гипноз и управление стрессом) помогают людям контролировать, уменьшать или переносить головную боль посредством изменения метода фокусировки внимания. Биологическая обратная связь позволяет людям контролировать боль. Пациентам рекомендуется избегать лекарственных препаратов, которые ранее использовались чрезмерно. Их также учат выработке привычек здорового образа жизни и поощряют соблюдать их.