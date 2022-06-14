Хроническая боль

У большинства людей, принимающих обезболивающие препараты (анальгетики) для лечения хронической боли, интенсивность боли может отличаться в течение дня. Интенсивность варьируется в зависимости от нескольких факторов, таких как следующие:

особенности пораженных нервов (например скорость проведения ими сигналов и локализация нервов);

деятельность, которая может вызывать боль (например, движения или прикосновение к пораженному участку);

стрессом.

доза или схема приема обезболивающих препаратов.

Для лечения хронической боли, в зависимости от степени ее тяжести, могут применяться такие типы препаратов:

Иногда комбинация лекарственных препаратов может более эффективно уменьшать боль, чем применение одного лекарственного препарата.

Хроническую боль обычно сначала лечат ацетаминофеном или нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), такими как ибупрофен или напроксен. НПВП не только облегчают боль, но также могут уменьшать воспаление, которое часто сопровождает и усугубляет боль. Однако при приеме в высоких дозах или в течение длительного времени НПВП могут иметь серьезные побочные эффекты, включая раздражение слизистой оболочки желудка, повышенную склонность к кровотечениям, проблемы с почками и повышенный риск заболеваний сердца и кровеносных сосудов (сердечно-сосудистых).

Для лечения хронической боли часто используются адъювантные анальгетики. Считается, что эти препараты действуют за счет изменения способа обработки нервами болевых сигналов (вместо того, чтобы напрямую останавливать ощущение боли).

Адъювантными анальгетиками, которые чаще всего применяются для лечения боли, являются:

антидепрессанты (например, амитриптилин, бупропион, дезипрамин, дулоксетин, нортриптилин и венлафаксин);

противосудорожные препараты (например, габапентин и прегабалин);

пероральные анестетики и местные анестетики для внешнего применения.

Опиоиды используются только в том случае, если другие лекарственные препараты и методы лечения (например физиотерапия) оказались неэффективными. Применение опиоидов ограничено, поскольку у них могут быть побочные эффекты, такие как расстройство, связанное с употреблением опиоидов (зависимость), замедление дыхания (угнетение дыхания) и смерть от передозировки. Опиоды чаще всего применяются для лечения умеренной и тяжелой боли, вызванной злокачественным новообразованием или другими заболеваниями, которые приводят к сокращению продолжительности жизни (смертельное заболевания). Опиоиды также используются в рамках хосписного ухода для людей в конце жизни.

Перед назначением опиоидов для лечения любого типа хронической боли врачи проясняют следующие моменты:

каков обычный подход к лечению;

можно ли использовать другие методы лечения;

имеется ли у человека высокий риск побочных эффектов от опиоида;

подвергается ли человек риску развития зависимости или злоупотребления ими, и может ли он использовать эти препараты в других целях (например для продажи).

Если повышен риск возникновения такой проблемы, врачи могут направить пациента к специалисту по лечению боли или психиатру, который специализируется на злоупотреблении веществами. Например, людям, у которых наблюдалась наркозависимость, обычно требуется такое направление.

При назначении опиоидов для лечения хронической боли врачи объясняют характер заболевания (если он известен), а также риски и преимущества других возможных методов лечения, включая неопиоидные препараты и отсутствие лечения. Врачи расспрашивают пациента о его целях и ожиданиях. Как правило, они предоставляют пациенту информацию с описанием рисков приема опиоидов в письменном виде. После обсуждения этой информации со своим врачом и ее понимания, пациента просят подписать документ информированного согласия.

Когда врачи назначают опиоид для лечения хронической боли, они объясняют риски и побочные эффекты опиоидов. Людям рекомендуется:

не употреблять алкоголь и не принимать противотревожные препараты или снотворные во время применения опиоидов;

принимать рекомендованную дозу в рекомендованное время и не изменять дозу;

хранить опиоиды в безопасном и надежном месте;

не передавать опиоиды другим лицам;

связаться со своим врачом, если препарат вызывает сонливость или у него есть другие побочные эффекты (такие, как спутанность сознания, запор или тошнота);

утилизировать неиспользованные таблетки согласно инструкциям.

носить при себе налоксон (противоядие от опиоидов), а также научиться самому и научить членов семьи применять его при передозировке опиоидов.

При назначении опиоида врачи придерживаются обычных правил по обеспечению безопасности пациента. Врачи обычно просят пациента брать рецепты на опиоиды только у одного врача и каждый раз получать их в одной и той же аптеке. Они часто осматривают пациента в рамках визитов последующего наблюдения и контролируют применение препарата, чтобы убедиться в его безопасности и эффективности. Например, врачи могут периодически проверять мочу пациента, чтобы определить, правильно ли он принимается препарат. Они также просят пациента подписать согласие, в котором указаны условия, необходимые для применения опиоидов, включая, при необходимости, любые меры контроля.

У людей с болью, вызванной раком или другим смертельным заболеванием, опасения по поводу побочных эффектов не должны ограничивать использование опиоидов, потому что побочные эффекты, как правило, можно предотвратить или контролировать, а зависимость является менее серьезной проблемой.