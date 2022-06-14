Комплексный региональный болевой синдром

Симптомы комплексного регионального болевого синдрома сильно различаются и не следуют шаблону.

Часто встречается боль — жгучая, колющая или ноющая. Обычно она возникает в конечности (рука, нога, кисть или стопа), которая была травмирована. Боль часто более сильная, чем могло бы ожидаться с учетом повреждения. Эмоциональный стресс или изменения температуры могут усиливать боль. Кожа в пораженной области часто становится очень чувствительной к прикосновению (аллодиния). В результате этого нормальный контакт с кожей ощущается как очень болезненный.

Больной не может пользоваться пораженной конечностью из-за боли. Вследствие этого человек утрачивает способность нормально выполнять движения в суставе в пределах нормального диапазона движений. Мышцы могут становиться необратимо укороченными и скованными (это состояние мышцы называется контрактурой), кроме того может формироваться рубцовая ткань.

Пораженная конечность может отекать. Может происходить выпадение волос. Ногти могут растрескиваться или утолщаться. Плотность костей может снижаться. Мышцы могут атрофироваться и становиться слабыми.

Люди могут потеть больше или меньше обычного и чувствовать себя горячее или холоднее, чем обычно. Кожа в пораженной области может выглядеть покрасневшей, бугорчатой, бледной или блестящей.

Пальцы могут сгибаться, или стопа может перекручиваться в ненормальное положение и может оставаться в нем (дистония). Пораженная конечность может дрожать или подергиваться.

Многие люди с комплексным региональным болевым синдромом испытывают депрессию, тревожность и/или гнев, частично потому, что причина непонятна, эффективность лечения ограничена, а исход трудно предсказать.

Симптомы могут уменьшаться или оставаться неизменными в течение многих лет. У некоторых людей заболевание прогрессирует, распространяясь на другие участки тела.