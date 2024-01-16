Спинной мозг — это длинная, хрупкая трубкообразная структура, которая начинается с конца ствола головного мозга и тянется вниз почти до низа позвоночника. Спинной мозг состоит из пучков аксонов нервов, образующих пути, передающие входящие и исходящие сигналы между головным мозгом и остальным телом. В спинном мозге содержатся цепи нервных клеток, которые контролируют координацию движений, таких как ходьба и плавание, а также мочеиспускание. Он также является центром рефлексов, например, коленного рефлекса (см. рисунок Рефлекторная дуга: это элементарно).

Анатомия позвоночника Видео

Подобно головному мозгу, спинной мозг покрыт тремя слоями ткани (мозговыми оболочками). Спинной мозг и мозговые оболочки содержатся в спинномозговом канале, проходящем по центру позвоночника. У большинства взрослых людей позвоночник состоит из 33 отдельных костей позвоночника (позвонков). Подобно тому, как череп защищает головной мозг, позвонки защищают спинной мозг. Позвонки разделяются хрящевыми дисками, играющими роль амортизаторов и уменьшающими действующие на позвоночник силы, которые возникают при движении, например, ходьбе или прыжках. Позвонки и хрящевые диски удлиняют позвоночник и вместе образуют позвоночный столб (позвоночник).

Как устроен спинной мозг

Подобно головному мозгу, спинной мозг состоит из серого и белого вещества.

Серое вещество образует центр спинного мозга, имеющий форму бабочки. Передние «крылья» (обычно называемые передними и задними рогами) содержат двигательные нервные клетки (нейроны), которые передают информацию из головного или спинного мозга мышцам, стимулируя движение. В задней части «крыла бабочки» (обычно называемой задними или дорсальными рогами) содержатся чувствительные нервные клетки, которые передают сенсорную информацию из других частей тела через спинной мозг в головной мозг.

Окружающее белое вещество содержит канатики нервных волокон (пучки аксонов), передающих сенсорную информацию головному мозгу от остального тела (восходящие пути), и канатики, передающие двигательные импульсы из головного мозга мышцам (нисходящие пути).