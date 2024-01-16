Спинной мозг — это длинная, хрупкая трубкообразная структура, которая начинается с конца ствола головного мозга и тянется вниз почти до низа позвоночника. Спинной мозг состоит из пучков аксонов нервов, образующих пути, передающие входящие и исходящие сигналы между головным мозгом и остальным телом. В спинном мозге содержатся цепи нервных клеток, которые контролируют координацию движений, таких как ходьба и плавание, а также мочеиспускание. Он также является центром рефлексов, например, коленного рефлекса (см. рисунок Рефлекторная дуга: это элементарно).
Подобно головному мозгу, спинной мозг покрыт тремя слоями ткани (мозговыми оболочками). Спинной мозг и мозговые оболочки содержатся в спинномозговом канале, проходящем по центру позвоночника. У большинства взрослых людей позвоночник состоит из 33 отдельных костей позвоночника (позвонков). Подобно тому, как череп защищает головной мозг, позвонки защищают спинной мозг. Позвонки разделяются хрящевыми дисками, играющими роль амортизаторов и уменьшающими действующие на позвоночник силы, которые возникают при движении, например, ходьбе или прыжках. Позвонки и хрящевые диски удлиняют позвоночник и вместе образуют позвоночный столб (позвоночник).
Как устроен спинной мозг
Столб из костей, называемых позвонками, образует позвоночник (позвоночный столб). Позвонки защищают спинной мозг — длинную хрупкую структуру, находящуюся в позвоночном канале, который проходит по центру позвоночника. Между позвонками расположены хрящевые диски, которые обеспечивают амортизацию позвоночника и придают ему некоторую гибкость.
Подобно головному мозгу, спинной мозг покрыт тремя слоями ткани (мозговыми оболочками).
Спинномозговые нервы Между позвонками из спинного мозга выходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый нерв разветвляется на два коротких отростка (корешка):
Двигательные корешки передают команды от головного и спинного мозга главным образом скелетным мышцам для контроля движения.
Чувствительные корешки передают сенсорную информацию (о боли, температуре, вибрации, положении конечностей и легких прикосновениях) головному мозгу из других частей тела.
«Конский хвост» Спинной мозг заканчивается примерно на уровне трех четвертей длины позвоночника, но один пучок нервов выходит за пределы спинного мозга. Этот пучок называется «конский хвост», потому что он похож на конский хвост. Конский хвост передает нервные импульсы (двигательные и сенсорные) к ногам и обратно.
Подобно головному мозгу, спинной мозг состоит из серого и белого вещества.
Серое вещество образует центр спинного мозга, имеющий форму бабочки. Передние «крылья» (обычно называемые передними и задними рогами) содержат двигательные нервные клетки (нейроны), которые передают информацию из головного или спинного мозга мышцам, стимулируя движение. В задней части «крыла бабочки» (обычно называемой задними или дорсальными рогами) содержатся чувствительные нервные клетки, которые передают сенсорную информацию из других частей тела через спинной мозг в головной мозг.
Окружающее белое вещество содержит канатики нервных волокон (пучки аксонов), передающих сенсорную информацию головному мозгу от остального тела (восходящие пути), и канатики, передающие двигательные импульсы из головного мозга мышцам (нисходящие пути).