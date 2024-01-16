Черепные нервы — это нервы, соединяющие головной мозг и ствол головного мозга непосредственно с глазами, ушами, носом и горлом, а также с различными частями головы, шеи и туловища. Существует 12 пар этих нервов (см. Общие сведения о черепных нервах). Черепные нервы передают сенсорную информацию, в том числе прикосновение, зрение, вкус, запах и слух.

Спинномозговые нервы соединяют спинной мозг с другими частями тела. Головной мозг обменивается информацией с большей частью тела через спинномозговые нервы. Существует 31 пара спинномозговых нервов, расположенных через определенные интервалы по всей длине спинного мозга (см. Общие сведения о заболеваниях спинного мозга). Несколько черепных нервов и большинство спинномозговых нервов участвуют в деятельности соматической и вегетативной частей периферической нервной системы.

Спинномозговые нервы выходят из спинного мозга через пространства между позвонками. Каждый нерв выходит в виде двух коротких отростков (называемых корешками спинномозговых нервов): один впереди спинного мозга и один — сзади.

Двигательный корешок нерва (передний корешок нерва): Двигательный корешок выходит из передней части спинного мозга. Двигательные нервные волокна передают команды головного и спинного мозга другим частям тела, в особенности скелетным мышцам.

Чувствительный корешок нерва (задний корешок нерва): Чувствительный корешок выходит из задней части спинного мозга. Чувствительные нервные волокна передают тактильную информацию (о положении тела, освещении, прикосновении, температуре и боли) головному мозгу из других частей тела. Чувствительные нервные волокна каждого чувствительного корешка нерва передают информацию из конкретного участка организма, называемого дерматомом.

После выхода из спинного мозга соответствующие двигательный и чувствительный нервные корешки соединяются и образуют один спинномозговой нерв.

Некоторые спинномозговые нервы образуют сеть сплетенных нервов, называемую нервными сплетениями. В сплетениях нервные волокна разных спинномозговых нервов сортируются и перегруппируются таким образом, что все волокна, идущие в или приходящие из одного участка конкретной части тела, соединяются вместе в один нерв (см. рисунок Нервные распределительные коробки: сплетения).

Существуют два основных нервных сплетения: