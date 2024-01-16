Периферическая нервная система состоит более чем из 100 миллиардов нервных клеток (нейронов), проходящих через все тело наподобие струн и соединенных с головным мозгом, другими частями тела, а также зачастую друг с другом.
Периферические нервы состоят из пучков нервных волокон. Эти волокна обернуты многими слоями ткани, состоящей из жирного вещества под названием миелин. Такие слои образуют миелиновую оболочку, которая ускоряет проводимость нервных импульсов вдоль нервных волокон. Нервы проводят импульсы с разной скоростью в зависимости от своего диаметра и от окружающего их количества миелина.
Периферическая нервная система состоит из двух частей:
соматическая нервная система;
вегетативная нервная система.
Соматическая нервная система
Соматическая нервная система состоит из нервов, которые соединяют головной и спинной мозг с мышцами, контролируемыми сознательным усилием (поперечно-полосатыми или скелетными мышцами) и с сенсорными рецепторами кожи. Сенсорные рецепторы — это специальные окончания нервных волокон, обнаруживающие информацию внутри и снаружи тела.
Вегетативная нервная система
Вегетативная нервная система соединяет ствол головного мозга и спинной мозг с внутренними органами и регулирует внутренние процессы организма, для которых не требуется сознательных усилий, и которые люди поэтому не замечают (см Общие сведения о вегетативной нервной системе). Примерами являются частота и сила сердечных сокращений, артериальное давление, частота дыхания, а также скорость прохождения пищи через пищеварительный тракт.
Вегетативная нервная система состоит из двух отделов:
Симпатический отдел: Его основной функцией является подготовка тела к стрессовым или чрезвычайным ситуациям — реакция «борьбы или бегства».
Парасимпатический отдел: Его основная функция заключается в обеспечении нормального функционирования организма в обычных ситуациях.
Эти отделы функционируют во взаимодействии, при этом обычно один отдел усиливает активность, а другой замедляет действия внутренних органов. Например, симпатический отдел повышает пульс, артериальное давление и частоту дыхания, а парасимпатический снижает каждый параметр.
Типичная структура нервной клетки
Нервная клетка (нейрон) состоит из крупного тела клетки и нервных волокон — одного длинного отростка (аксона) для отсылки импульсов, а также обычно многочисленных разветвленных отростков (дендритов) для приема импульсов. Импульсы от аксона проходят через синапс (место контакта между двумя нервными клетками) к дендриту другой клетки.
В головном и спинном мозге каждый крупный аксон окружен олигодендроцитами, а в периферической нервной системе — шванновскими клетками. Мембраны нервных клеток состоят из жира (липопротеина) под названием миелин. Мембраны плотно облегают аксон, образуя многослойную оболочку. Эта миелиновая оболочка напоминает изоляцию в электрических проводах. Нервные импульсы в нервах с миелиновой оболочкой перемещаются значительно быстрее по сравнению с нервами, не имеющими такой оболочки.
Черепные и спинномозговые нервы
Черепные нервы — это нервы, соединяющие головной мозг и ствол головного мозга непосредственно с глазами, ушами, носом и горлом, а также с различными частями головы, шеи и туловища. Существует 12 пар этих нервов (см. Общие сведения о черепных нервах). Черепные нервы передают сенсорную информацию, в том числе прикосновение, зрение, вкус, запах и слух.
Спинномозговые нервы соединяют спинной мозг с другими частями тела. Головной мозг обменивается информацией с большей частью тела через спинномозговые нервы. Существует 31 пара спинномозговых нервов, расположенных через определенные интервалы по всей длине спинного мозга (см. Общие сведения о заболеваниях спинного мозга). Несколько черепных нервов и большинство спинномозговых нервов участвуют в деятельности соматической и вегетативной частей периферической нервной системы.
Спинномозговые нервы выходят из спинного мозга через пространства между позвонками. Каждый нерв выходит в виде двух коротких отростков (называемых корешками спинномозговых нервов): один впереди спинного мозга и один — сзади.
Двигательный корешок нерва (передний корешок нерва): Двигательный корешок выходит из передней части спинного мозга. Двигательные нервные волокна передают команды головного и спинного мозга другим частям тела, в особенности скелетным мышцам.
Чувствительный корешок нерва (задний корешок нерва): Чувствительный корешок выходит из задней части спинного мозга. Чувствительные нервные волокна передают тактильную информацию (о положении тела, освещении, прикосновении, температуре и боли) головному мозгу из других частей тела. Чувствительные нервные волокна каждого чувствительного корешка нерва передают информацию из конкретного участка организма, называемого дерматомом.
После выхода из спинного мозга соответствующие двигательный и чувствительный нервные корешки соединяются и образуют один спинномозговой нерв.
Некоторые спинномозговые нервы образуют сеть сплетенных нервов, называемую нервными сплетениями. В сплетениях нервные волокна разных спинномозговых нервов сортируются и перегруппируются таким образом, что все волокна, идущие в или приходящие из одного участка конкретной части тела, соединяются вместе в один нерв (см. рисунок Нервные распределительные коробки: сплетения).
Существуют два основных нервных сплетения:
Плечевое сплетение: сортирует и группирует нервные волокна, идущие в руки и кисти.
Пояснично-крестцовое сплетение: сортирует и группирует нервные волокна, идущие в ноги и стопы.