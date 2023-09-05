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Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНАДГ)

Авторы:James L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона возникает, когда гипофиз начинает вырабатывать слишком большое количество антидиуретического гормона (вазопрессина) при определенных неадекватных условиях, вызывая задержку жидкости и снижение уровня натрия в крови в связи с ее разбавлением.

(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли натрия в организме.)

Вазопрессин (который также называют антидиуретический гормон) помогает контролировать уровень воды в организме, регулируя ее количество, выводимое почками. Вазопрессин снижает выделение воды почками. В результате больше воды удерживается в организме, что разбавляет уровень натрия в организме. Низкий уровень натрия в крови называется гипонатриемией.

Гипофиз надлежащим образом вырабатывает и высвобождает вазопрессин, когда снижается объем крови (количество жидкости в кровеносных сосудах) или артериальное давление, или когда значительно повышается уровень электролитов (например, натрия).

Выделение вазопрессина считается неадекватным, если оно происходит, когда

Когда вазопрессин высвобождается в подобных ситуациях, организм удерживает слишком много жидкости, и уровень натрия в крови снижается.

Причины СНАДГ

Многие заболевания повышают риск развития СНАДГ. СНАДГ может возникать, когда вазопрессин вырабатывается вне гипофиза, что иногда происходит при раке легкого или других типах рака. СНАДГ распространен среди пожилых людей, он также достаточно распространен среди пациентов, которые находятся в больнице.

Существует длинный список возможных причин СНАДГ, которые обычно требуют дополнительных анализов для выявления.

Таблица
Таблица

Что вызывает СНАДГ?

Тип нарушения

Примеры

Головной мозг или нервная система

Абсцесс в головном мозге

Кровотечение (кровоизлияние) в слоях ткани, покрывающих головной мозг

Энцефалит (воспаление головного мозга)

Синдром Гийена-Барре

Травма головы

Заболевания гипоталамуса, включая опухоли (редко)

Менингит

инсульт;

Опухоли

Легкое

Острая дыхательная недостаточность

Пневмония

Туберкулез

Онкологические заболевания

Опухоль мозга

Рак легкого

Лимфома

Рак поджелудочной железы

Рак тонкой кишки

Иное

Хирургическое вмешательство

Недостаточное питание

СНАДГ = синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона

Симптомы СНАДГ

Симптомы СНАДГ обычно связаны с признаками низкого уровня натрия в крови (гипонатриемии), который характерен для данного заболевания. Симптомы включают вялость и дезориентацию.

Диагностика СНАДГ

  • Анализы крови и мочи

Врачи подозревают СНАДГ у людей с гипонатриемией, которая не может быть объяснена другими факторами, такими как боль, стресс, интенсивные физические нагрузки, высокий уровень сахара в крови и некоторые заболевания сердца, щитовидной железы, почек или надпочечников, которые могут уменьшать объем крови и надлежащим образом стимулировать высвобождение вазопрессина из гипофиза.

Проводятся анализы крови и мочи для измерения уровня натрия и калия, а также для определения концентрации крови и мочи (осмоляльность). Врачи также исключают возможные причины повышенного уровня вазопрессина (например, боль, стресс, прием лекарственных препаратов или онкологические заболевания).

Если поставлен диагноз СНАДГ, врачи пытаются выявить причину и провести ее лечение, чтобы уровень натрия медленно нормализовался.

Лечение СНАДГ

  • Ограничение потребления жидкости

Врачи ограничивают употребление жидкостей и по возможности лечат причину заболевания. Люди со СНАДГ нуждаются в лечении гипонатриемии в долгосрочной перспективе.

Иногда назначается внутривенное введение жидкостей, включая жидкости с очень высокой концентрацией натрия (гипертонический раствор). Следует с осторожностью назначать подобное лечение, чтобы избежать быстрого повышения уровня натрия.

Если уровень натрия в крови продолжает снижаться или не повышается, несмотря на ограниченное употребление жидкости, врачи могут назначить такие лекарственные препараты, как демеклоциклин или препараты лития, которые снижают воздействие вазопрессина на почки, или лекарственные препараты, например, кониваптан и толваптан, которые блокируют рецепторы вазопрессина, не позволяя почкам реагировать на вазопрессин.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.