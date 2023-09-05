Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНАДГ)

Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона возникает, когда гипофиз начинает вырабатывать слишком большое количество антидиуретического гормона (вазопрессина) при определенных неадекватных условиях, вызывая задержку жидкости и снижение уровня натрия в крови в связи с ее разбавлением.

(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли натрия в организме.)

Вазопрессин (который также называют антидиуретический гормон) помогает контролировать уровень воды в организме, регулируя ее количество, выводимое почками. Вазопрессин снижает выделение воды почками. В результате больше воды удерживается в организме, что разбавляет уровень натрия в организме. Низкий уровень натрия в крови называется гипонатриемией.

Гипофиз надлежащим образом вырабатывает и высвобождает вазопрессин, когда снижается объем крови (количество жидкости в кровеносных сосудах) или артериальное давление, или когда значительно повышается уровень электролитов (например, натрия).

Выделение вазопрессина считается неадекватным, если оно происходит, когда

Объем крови является нормальным или высоким

Артериальное давление является нормальным или высоким

Концентрация электролитов является низкой

Не существует других установленных причин высвобождения вазопрессина

Когда вазопрессин высвобождается в подобных ситуациях, организм удерживает слишком много жидкости, и уровень натрия в крови снижается.

Причины СНАДГ Многие заболевания повышают риск развития СНАДГ. СНАДГ может возникать, когда вазопрессин вырабатывается вне гипофиза, что иногда происходит при раке легкого или других типах рака. СНАДГ распространен среди пожилых людей, он также достаточно распространен среди пациентов, которые находятся в больнице. Существует длинный список возможных причин СНАДГ, которые обычно требуют дополнительных анализов для выявления. Таблица Что вызывает СНАДГ? Таблица

Симптомы СНАДГ Симптомы СНАДГ обычно связаны с признаками низкого уровня натрия в крови (гипонатриемии), который характерен для данного заболевания. Симптомы включают вялость и дезориентацию.

Диагностика СНАДГ Анализы крови и мочи Врачи подозревают СНАДГ у людей с гипонатриемией, которая не может быть объяснена другими факторами, такими как боль, стресс, интенсивные физические нагрузки, высокий уровень сахара в крови и некоторые заболевания сердца, щитовидной железы, почек или надпочечников, которые могут уменьшать объем крови и надлежащим образом стимулировать высвобождение вазопрессина из гипофиза. Проводятся анализы крови и мочи для измерения уровня натрия и калия, а также для определения концентрации крови и мочи (осмоляльность). Врачи также исключают возможные причины повышенного уровня вазопрессина (например, боль, стресс, прием лекарственных препаратов или онкологические заболевания). Если поставлен диагноз СНАДГ, врачи пытаются выявить причину и провести ее лечение, чтобы уровень натрия медленно нормализовался.