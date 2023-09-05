Общие сведения о роли фосфатов в организме

Фосфор является элементом, играющим важную роль в организме. Практически весь фосфор в организме соединен с кислородом, образуя фосфаты. Фосфаты — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких, как кровь, но большая часть фосфатов в организме не заряжена. (См. также Общие сведения об электролитах)
Кости содержат приблизительно 85 % фосфатов всего организма. Остальная часть находится внутри клеток, участвуя в процессе выработки энергии.
Фосфаты необходимы для формирования костей и зубов. Фосфаты также используются в качестве структурного элемента нескольких важных веществ, включая те, что необходимы клеткам для выработки энергии, создания клеточных мембран и ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота).
Организм получает фосфаты из продуктов питания. Продукты с высоким уровнем фосфатов включают молоко, яичные желтки, шоколад и газированные напитки. Для поддержания нормального уровня фосфатов в крови взрослым необходимо принимать 700 миллиграммов в сутки.
Фосфаты выводятся из организма с мочой и иногда с калом. Количество фосфатов в кале варьируется в зависимости от того, какое количество не было усвоено из пищи.
Уровень фосфатов в крови может быть
Повышенным (гиперфосфатемия)
Пониженным (гипофосфатемия)
Дополнительная информация
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Национальные институты здравоохранения, отдел пищевых добавок: информационный бюллетень по фосфору для потребителей: предоставляет общий обзор информации по фосфору, включая его роль в организме и суточные нормы потребления