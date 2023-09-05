Общие сведения о роли магния в организме

Магний — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких, как кровь, но большая часть магния в организме не заряжена и связана с белками или сохраняется в костях. (См. также Общие сведения об электролитах)
Кости содержат примерно половину всего магния, содержащегося в организме. Незначительное количество содержится в крови. Магний необходим для формирования костей и зубов, а также для нормального функционирования нервов и мышц. Магний также необходим для нормального функционирования многих ферментов организма. Магний также связан с метаболизмом кальция и метаболизмом калия. Для поддержания нормального уровня магния в крови взрослые должны потреблять от 310 до 420 миллиграммов магния в сутки.
Уровень магния в крови в большей степени зависит от того, каким образом организм получает магний из пищи и выводит его с мочой и стулом, и в меньшей — от общих запасов магния в организме. Уровень магния в крови может стать
Повышенным (гипермагниемия)
Пониженным (гипомагниемия)
Дополнительная информация
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Национальные институты здравоохранения, отдел пищевых добавок: информационный бюллетень по магнию для потребителей: предоставляет общий обзор информации по магнию, включая его роль в организме и суточные нормы потребления