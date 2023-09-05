Общие сведения о роли кальция в организме

Кальций — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких как кровь, но большая часть кальция в организме не заряжена. (См. также Общие сведения об электролитах)
Приблизительно 99 % кальция находится в костях, но кальций также содержится в клетках (особенно в клетках мышц) и крови. Кальций необходим для:
образования костей и зубов;
сокращения мышц;
нормального функционирования многих ферментов;
свертывания крови;
нормального сердечного ритма.
Организм тщательно контролирует количество кальция в клетках и крови. Для поддержания устойчивого уровня кальция в крови кальций перемещается из костей в кровь при необходимости. При недостаточном потреблении кальция слишком большое количество кальция выводится из костей, ослабляя их. Остеопороз, который представляет собой снижение плотности костной ткани, может проводить к переломам костей. Для поддержания нормального уровня кальция в крови без ослабления костей взрослым следует употреблять не менее 1000–1300 миллиграмм кальция в сутки. Для всасывания кальция также необходим витамин D. Взрослым следует употреблять 600 единиц витамина D в день (или 800 единиц пожилым людям).
Уровень кальция в крови контролируют два гормона:
Паратиреоидный гормон
Кальцитонин
Паратиреоидный гормон вырабатывается в четырех паращитовидных железах, расположенных на шее вокруг щитовидной железы. Если уровень кальция в крови снижается, паращитовидные железы вырабатывают больше паратиреоидного гормона. Если уровень кальция в крови повышается, паращитовидные железы вырабатывают меньше гормона. Паратиреоидный гормон выполняет следующие функции:
стимулирует выделение кальция в кровь из костей;
заставляет почки выводить меньшее количество кальция с мочой;
заставляет пищеварительный тракт всасывать больше кальция;
заставляет почки активировать витамин D, который вызывает повышенную абсорбцию кальция из пищеварительного тракта.
Кальцитонин вырабатывается в клетках щитовидной железы. Он незначительно снижает уровень кальция в крови, замедляя распад костей.
Слишком низкий уровень кальция в крови называется гипокальциемией. Слишком высокий уровень кальция в крови называется гиперкальциемией.
Дополнительная информация
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Национальные институты здравоохранения, отдел пищевых добавок: информационный бюллетень по кальцию для потребителей: предоставляет общий обзор информации по кальцию, включая его роль в организме и суточные нормы потребления
Национальные институты здравоохранения, отдел пищевых добавок: информационный бюллетень по витамину D для потребителей: предоставляет общий обзор информации по витамину D, включая его роль в организме и суточные нормы потребления