Общие сведения о роли кальция в организме

Кальций — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких как кровь, но большая часть кальция в организме не заряжена. (См. также Общие сведения об электролитах)

Приблизительно 99 % кальция находится в костях, но кальций также содержится в клетках (особенно в клетках мышц) и крови. Кальций необходим для:

образования костей и зубов;

сокращения мышц;

нормального функционирования многих ферментов;

свертывания крови;

нормального сердечного ритма.

Организм тщательно контролирует количество кальция в клетках и крови. Для поддержания устойчивого уровня кальция в крови кальций перемещается из костей в кровь при необходимости. При недостаточном потреблении кальция слишком большое количество кальция выводится из костей, ослабляя их. Остеопороз, который представляет собой снижение плотности костной ткани, может проводить к переломам костей. Для поддержания нормального уровня кальция в крови без ослабления костей взрослым следует употреблять не менее 1000–1300 миллиграмм кальция в сутки. Для всасывания кальция также необходим витамин D. Взрослым следует употреблять 600 единиц витамина D в день (или 800 единиц пожилым людям).

Уровень кальция в крови контролируют два гормона:

Паратиреоидный гормон

Кальцитонин

Паратиреоидный гормон вырабатывается в четырех паращитовидных железах, расположенных на шее вокруг щитовидной железы. Если уровень кальция в крови снижается, паращитовидные железы вырабатывают больше паратиреоидного гормона. Если уровень кальция в крови повышается, паращитовидные железы вырабатывают меньше гормона. Паратиреоидный гормон выполняет следующие функции:

стимулирует выделение кальция в кровь из костей;

заставляет почки выводить меньшее количество кальция с мочой;

заставляет пищеварительный тракт всасывать больше кальция;

заставляет почки активировать витамин D, который вызывает повышенную абсорбцию кальция из пищеварительного тракта.

Кальцитонин вырабатывается в клетках щитовидной железы. Он незначительно снижает уровень кальция в крови, замедляя распад костей.

Слишком низкий уровень кальция в крови называется гипокальциемией. Слишком высокий уровень кальция в крови называется гиперкальциемией.