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Общие сведения о роли калия в организме

Авторы:James L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Калий — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкости организма, такой, как кровь. (См. также Общие сведения об электролитах)

Большая часть калия расположена в организме внутри клеток. Калий необходим для нормального функционирования клеток, нервов и мышц.

Организм должен поддерживать уровень калия в крови в рамках узкого диапазона. Слишком высокий (гиперкалиемия) или слишком низкий (гипокалиемия) уровень калия в крови может вызвать серьезные последствия, например, нарушение сердечного ритма или даже его остановку (остановка сердца). Организм может использовать большие запасы калия, накопленные в клетках, для поддержания постоянного уровня калия в крови.

Знаете ли Вы, что...

  • Названия заболеваний, ассоциируемых с калием, включают слог «кали».

Организм поддерживает надлежащий уровень калия, соизмеряя количество употребленного калия с потерянным количеством. Калий поступает в организм с продуктами питания и напитками, которые содержат электролиты (включая калий) и выделяется с мочой. Часть калия остается в пищеварительном тракте или теряется, выделяясь с потом. Здоровые почки могут корректировать выведение калия, чтобы соответствовать изменениям в его потреблении.

Некоторые лекарственные препараты и определенные заболевания оказывают воздействие на перемещение калия в клетки и его выход из них, что значительно влияет на уровень калия в крови.

Дополнительная информация

Перечисленные ниже ресурсы на английском языке предоставляют информацию, которая может оказаться полезной. РУКОВОДСТВО не несет ответственности за содержание данного ресурса.

  1. Национальные институты здравоохранения, отдел пищевых добавок: информационный бюллетень по калию для потребителей: предоставляет общий обзор информации по калию, включая его роль в организме и суточные нормы потребления

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.