Общие сведения о роли калия в организме

Калий — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкости организма, такой, как кровь. (См. также Общие сведения об электролитах)

Большая часть калия расположена в организме внутри клеток. Калий необходим для нормального функционирования клеток, нервов и мышц.

Организм должен поддерживать уровень калия в крови в рамках узкого диапазона. Слишком высокий (гиперкалиемия) или слишком низкий (гипокалиемия) уровень калия в крови может вызвать серьезные последствия, например, нарушение сердечного ритма или даже его остановку (остановка сердца). Организм может использовать большие запасы калия, накопленные в клетках, для поддержания постоянного уровня калия в крови.

Знаете ли Вы, что...

Организм поддерживает надлежащий уровень калия, соизмеряя количество употребленного калия с потерянным количеством. Калий поступает в организм с продуктами питания и напитками, которые содержат электролиты (включая калий) и выделяется с мочой. Часть калия остается в пищеварительном тракте или теряется, выделяясь с потом. Здоровые почки могут корректировать выведение калия, чтобы соответствовать изменениям в его потреблении.

Некоторые лекарственные препараты и определенные заболевания оказывают воздействие на перемещение калия в клетки и его выход из них, что значительно влияет на уровень калия в крови.