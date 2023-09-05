Общие сведения об электролитах

Более половины массы тела человека — это вода. Врачи считают, что вода в организме ограничена различными пространствами, которые называются жидкостными компартментами. Три основные компартмента:

жидкость в клетках;

жидкость внеклеточного пространства;

Кровь

Для нормального функционирования организм должен не допускать значительных изменений уровней жидкости в этих областях.

Некоторые минералы, особенно макроминералы (минералы, которые необходимы организму в относительно больших количествах), являются важными электролитами. Электролиты являются минералами, которые переносят электрический заряд, когда они растворены в жидкости, такой как кровь. Электролиты в крови — натрий, калий, хлорид и бикарбонат помогают регулировать функции нервов и мышц и поддерживать кислотно-щелочной баланс и водный баланс, которые для функционирования организма должны поддерживаться в нормальном диапазоне.

Электролиты (особенно натрий) помогают организму поддерживать нормальный уровень жидкости в жидкостных компартментах, поскольку количество жидкости в компартменте зависит от количества (концентрации) электролитов в ней. Если концентрация электролитов высокая, жидкость перемещается в этот компартмент (процесс называется осмос). Аналогично, если концентрация электролитов является низкой, жидкость перемещается из этого компартмента. Для корректировки уровня жидкости организм может активно перемещать электролиты в клетки или из них. Таким образом, надлежащая концентрация электролитов (электролитный баланс) важна для поддержания баланса жидкости в компартментах.

Почки помогают поддерживать концентрацию электролитов, фильтруя электролиты и воду из крови, возвращая некоторое их количество в кровь и выводя избыток с мочой. Таким образом, почки помогают поддерживать баланс между электролитами, которые человек принимает каждый день, потребляя пищу и напитки, а также электролитами и водой, которые выходят из организма с мочой (выводятся).

При нарушении баланса электролитов у человека могут возникать проблемы со здоровьем. Например, причины электролитного дисбаланса могут включать: