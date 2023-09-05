Гипомагниемия (низкий уровень магния в крови)

Магний

Прием магния внутрь назначают, когда его недостаток вызывает возникновение симптомов или когда он сохраняется. Магний обычно назначают людям с расстройством, связанным с употреблением алкоголя.

Если чересчур сниженный уровень магния вызывает тяжелые симптомы, или если пациенты не могут принимать магний внутрь, его назначают в виде инъекции в мышцы или в вену.

При лечении гипомагниемии врачам также следует корректировать другие аномалии уровней электролитов, такие как гипокальциемию и гипокалиемию.

Проводится лечение основных заболеваний, которые могут вызывать гипомагниемию.