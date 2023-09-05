Гипомагниемия (низкий уровень магния в крови)

Гипомагниемия характеризуется низким уровнем магния в крови.
(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли магния в организме.)
Магний — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких, как кровь, но большая часть магния в организме не заряжена и связана с белками или сохраняется в костях. Хотя кровь содержит незначительное количество магния, все же некоторое его количество необходимо для нормального функционирования нервов и мышц, а также для формирования костей и зубов. Для здоровых взрослых рекомендуемая суточная норма потребления магния составляет от 310 до 420 миллиграммов.
Причины гипомагниемии
Обычно уровень магния снижается при недостаточном потреблении питательных веществ (обычно в связи с голоданием), или если кишечник не может нормально всасывать питательные вещества (нарушение всасывания). Но иногда гипомагниемия возникает, если почки или кишечник выводят слишком большое количество магния.
Гипомагниемия также может возникнуть вследствие следующих причин:
Потребление большого количества алкоголя (частая причина), которое снижает прием пищи (и тем самым магния) и повышает выведения магния.
Хроническая диарея (часто), усиливающая выведение магния.
Высокий уровень альдостерона, вазопрессина (антидиуретического гормона) или гормонов щитовидной железы, вызывающий повышенное выведение магния.
Лекарственные препараты, повышающие выведение магния, включая диуретики, противогрибковый препарат амфотерицин В и химиотерапевтический препарат цисплатин.
Хроническое применение блокаторов протонного насоса (определенные лекарственные препараты, снижающие кислотность желудка)
Грудное вскармливание, повышающее необходимость в магнии.
Симптомы гипомагниемии
Гипомагниемия может вызвать тошноту, рвоту, сонливость, слабость, изменения личности, мышечные спазмы и тремор. При тяжелых формах гипомагниемии возникают припадки, особенно у детей.
Диагностика гипомагниемии
Измерение уровня магния в крови
Диагноз обычно основывается на результатах анализов крови, указывающих на снижение уровня магния. Гипокальциемия и гипокалиемия также могут присутствовать.
Для определения причины гипомагниемии могут потребоваться другие обследования.
Лечение гипомагниемии
Магний
Прием магния внутрь назначают, когда его недостаток вызывает возникновение симптомов или когда он сохраняется. Магний обычно назначают людям с расстройством, связанным с употреблением алкоголя.
Если чересчур сниженный уровень магния вызывает тяжелые симптомы, или если пациенты не могут принимать магний внутрь, его назначают в виде инъекции в мышцы или в вену.
При лечении гипомагниемии врачам также следует корректировать другие аномалии уровней электролитов, такие как гипокальциемию и гипокалиемию.
Проводится лечение основных заболеваний, которые могут вызывать гипомагниемию.