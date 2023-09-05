Гипокальциемия (низкий уровень кальция в крови)

Гипокальциемия характеризуется низким уровнем кальция в крови.

Причиной низкого уровня кальция может быть дисфункция паращитовидных желез, рацион питания, заболевания почек или прием некоторых лекарственных препаратов.

По мере прогрессирования гипокальциемии часто возникают мышечные судороги, дезориентация, депрессия и забывчивость, покалывание губ, пальцев и ступней, а также ригидность или боль в мышцах.

Как правило, заболевание выявляется при обычных анализах крови.

Для лечения гипокальциемии врачи могут назначать препараты кальция и витамина D.

(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли кальция в организме.)

Кальций — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкостях организма, таких как кровь (но большая часть кальция в организме не заряжена). Хотя большая часть кальция сохраняется в костях, некоторая его часть также циркулирует в крови.

Приблизительно 40 % кальция в крови связано с белками крови, в частности, с альбумином. Связанный с белком кальций действует как резервный источник кальция для клеток, но не функционирует активно в организме. На функции организма влияет лишь несвязанный кальций. Таким образом, гипокальциемия создает проблемы только при низком уровне несвязанного кальция.

Несвязанный кальций имеет электрический (ионный) заряд, поэтому его также называют ионизированный кальций.

Причины гипокальциемии Обычно гипокальциемия возникает при значительной потере кальция с мочой или при недостаточном поступлении кальция из костей в кровь. Причины гипокальциемии включают: низкий уровень паратиреоидного гормона (гипопаратиреоз), который возникает при поражении паращитовидных желез во время хирургического вмешательства на щитовидной железе;

отсутствие ответа на нормальный уровень паратиреоидного гормона (псевдогипопаратиреоз);

отсутствие паратиреоидных желез при рождении (например, при синдроме Ди Георге);

низкий уровень магния (гипомагниемия), который снижает активность паратиреоидного гормона;

недостаток витамина D (в связи недостаточным его потреблением или недостаточным воздействием солнечных лучей);

расстройство функции почек, которое приводит к повышенному выведению кальция с мочой и снижает способность почек активировать витамин D;

недостаточное потребление кальция;

заболевания, которые снижают всасывание кальция;

Панкреатит

некоторые лекарственные препараты, включая рифампин (антибиотик), противосудорожные препараты (например, фенитоин и фенобарбитал), бисфосфонаты (например, алендронат, ибандронат, ризедронат и золедроновая кислота), кальцитонин, хлорохин, кортикостероиды и пликамицин.

Симптомы гипокальциемии Уровень кальция в крови может быть умеренно понижен без возникновения симптомов. Если уровень кальция снижен в течение длительного времени, отмечается сухость и шелушение кожи, ломкость ногтей и жесткость волос. Часто наблюдаются спазмы мышц спины и ног. Со временем гипокальциемия может поразить головной мозг и вызвать неврологические или психологические симптомы, например, дезориентацию, потерю памяти, делирий, депрессию и галлюцинации. Эти симптомы исчезают после восстановления уровня кальция. Очень низкий уровень кальция может вызвать покалывание (обычно губ, языка, пальцев и стоп), мышечную боль, мышечные спазмы в горле (что приводит к проблемам с дыханием), ригидность и спазмы мышц (тетания), припадки и нарушения сердечного ритма.

Диагностика гипокальциемии Измерение уровня кальция в крови Гипокальциемию часто выявляют во время рутинных анализов крови до проявления симптомов. Врачи измеряют общий уровень кальция (включающий кальций, связанный с альбумином) и уровень альбумина в крови для выявления снижения уровня несвязанного кальция. Анализы крови проводятся для оценки функции почек и измерения уровня магния, фосфатов, паратиреоидного гормона и витамина D. Также измеряются уровни других веществ в крови, которые могут помочь определить причину.