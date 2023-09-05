Гипернатриемия (высокий уровень натрия в крови)

Гипернатриемия характеризуется очень высоким уровнем натрия в крови.

Гипернатриемия включает обезвоживание, которое может иметь множество причин, включая недостаточное употребление жидкости, диарею, дисфункцию почек и прием диуретиков.

У многих пациентов появляется чувство жажды, а если гипернатриемия усиливается, то и спутанность сознания, непроизвольные подергивания мышц и припадки.

Проводятся анализы крови для измерения уровня натрия.

Обычно внутривенно вводятся жидкости для медленного снижения уровня натрия в крови.

(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли натрия в организме.)

Натрий — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкости организма, такой, как кровь. При гипернатриемии в организме содержится слишком мало воды для имеющегося количества натрия. Уровень натрия в крови значительно повышается, когда потеря воды превышает потерю натрия.

Обычно гипернатриемия является следствием обезвоживания. Например, люди могут терять жидкости организма и испытывать обезвоживание в результате

Слишком небольшого потребления воды

рвота;

Диареи

Использования диуретиков (лекарственных препаратов, стимулирующих мочевыделение)

Чрезмерного потоотделения

Недостаточное потребление воды обычно играет важную роль. Для поддержания водного баланса здоровые взрослые должны потреблять не менее 6 стаканов (примерно 1,5 кварты, или 2 литра) жидкости в день. Общее потребление жидкости включает питье воды или других напитков, а также употребление продуктов с высоким содержанием воды, таких как фрукты, овощи и суп. Избыточное потребление воды лучше, чем недостаточное, поскольку организму проще вывести избыточное количество воды, чем сохранить ее. Можно пить слишком много, но для здорового взрослого человека объем потребления жидкости должен быть слишком большим (например, более 20 литров в сутки). Если почки работают нормально, организм может регулировать значительные колебания в потреблении жидкости.

Знаете ли Вы, что...

У пациентов с сахарным диабетом и высоким уровнем сахара в крови отмечается повышенный диурез, вызывающий обезвоживание. Обезвоживание также может быть вызвано заболеваниями почек и резистентностью к аргинин-вазопрессину (ранее — нефрогенный несахарный диабет), которая также вызывает повышенный диурез, однако без высокого уровня сахара в крови, и связана с неадекватной или неэффективной секрецией или действием вазопрессина.

В редких случаях заболевания надпочечников могут вызвать легкую гипернатриемию без обезвоживания. Повышенное поступление соли (обычно у госпитализированных пациентов) является еще одной редкой причиной гипернатриемии. Гипернатриемия наиболее распространена у пожилых людей.

Симптомы гипернатриемии Гипернатриемия обычно вызывает чувство жажды. Наиболее серьезные симптомы гипернатриемии возникают вследствие дисфункции головного мозга. Тяжелая гипернатриемия может приводить к дезориентации (делирий), подергиваниям мышц (миоклония), судорожным припадкам, коме и смерти.

Диагностика гипернатриемии Измерение уровня натрия в крови Диагноз основывается на результатах анализов крови, указывающих на повышение уровня натрия. Врачи могут проводить дальнейшие анализы, чтобы определить причину гипернатриемии, включая измерение объема и концентрации мочи. Специальный тест, который называется тестом водной депривации является полезным в определении некоторых причин, таких как резистентность к аргинин-вазопрессину. Врач внимательно наблюдает за пациентом в течение 12 часов во время теста, так как это может быть потенциально опасным.