Гиперкалиемия (высокий уровень калия в крови)

Гиперкалиемия характеризуется высоким уровнем калия в крови.
Уровень калия в крови повышается по многим причинам, включая заболевания почек, прием лекарственных препаратов, оказывающих влияние на функцию почек, и употребление слишком большого количества калиевых добавок.
Обычно симптомы вызывает гиперкалиемия в тяжелой форме, главным образом нарушения сердечного ритма.
Врачи обычно выявляют гиперкалиемию после проведения анализов крови или электрокардиографии по другим причинам.
Лечение включает ограниченное употребление калия, прекращение приема лекарственных препаратов, которые могут вызывать гиперкалиемию, и использование лекарственных препаратов для стимуляции выведения калия.
(См. также Общие сведения об электролитах и Общие сведения о роли калия в организме.)
Калий — один из электролитов организма, которые являются минералами, переносящими электрический заряд, когда они растворены в жидкости организма, такой, как кровь. Калий требуется организму для нормального функционирования нервов и мышечных клеток, но слишком большое количество калия также может нарушать их нормальное функционирование.
Причины гиперкалиемии
Обычно гиперкалиемия возникает вследствие нескольких одновременно существующих проблем, включающих следующее:
Заболевания почек, которые не позволяют почкам выводить достаточное количество калия.
Прием лекарственных препаратов, которые не позволяют почкам выводить обычное количество калия (распространенная причина гиперкалиемии в легкой степени).
Диета, очень богатая калием.
Препараты, содержащие калий.
Наиболее распространенной причиной легкой гиперкалиемии является
Применение лекарственных препаратов, снижающих кровоток к почкам или не позволяющих почкам выводить обычное количество калия.
Почечная недостаточность может вызывать гиперкалиемию в тяжелой форме. Гиперкалиемию также вызывает болезнь Аддисона.
Гиперкалиемия может возникнуть после выведения из клеток большого количества калия. Быстрое перемещение калия из клеток в кровь может нарушить работу почек и привести к возникновению угрожающей жизни гиперкалиемии.
Само по себе повышение содержания калия в рационе человека обычно не вызывает гиперкалиемию, поскольку нормально функционирующие почки хорошо выводят избыток калия.
Что вызывает повышение уровня калия?
Причина
Расстройства
Лекарственные препараты или другие факторы
Сниженное выведение с мочой
Алискирен
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
Блокаторы рецепторов ангиотензина
Циклоспорин (используемый для профилактики отторжения пересаженных органов)
Диуретики, которые помогают почкам сохранять калий, например, эплеренон, спиронолактон и триамтерен
Нестероидные противовоспалительные препараты
Такролимус (применяемый для профилактики отторжения пересаженных органов)
Триметоприм (антибиотик)
Высвобождение калия из клеток
Тяжелые ожоги
травмы с размозжением тканей;
Сахарный диабет (особенно диабетический кетоацидоз)
Разрушение мышечной ткани (рабдомиолиз)
Бета-блокаторы
Химиотерапия для лечения рака
Длительная и активная нагрузка
Повышенное употребление
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Рационы, содержащие продукты, богатые калием (такие как бобы, темные зеленолистные овощи, картофель, рыба и бананы)
Внутривенное введение средств, содержащих калий, например, полное парентеральное питание и переливания крови
Препараты калия
Симптомы гиперкалиемии
Гиперкалиемия в легкой степени вызывает незначительные симптомы, либо они вообще отсутствуют. У некоторых пациентов отмечается мышечная слабость. При редком заболевании под названием гиперкалиемический семейный периодический паралич у людей наблюдаются приступы слабости, которые могут прогрессировать в паралич.
При гиперкалиемии в тяжелой степени могут возникнуть нарушения сердечного ритма. При очень высоком уровне сердце может остановиться.
Диагностика гиперкалиемии
Измерение уровня калия в крови
Как правило, гиперкалиемию впервые выявляют во время проведения обычных анализов крови, или когда врач замечает некоторые изменения в электрокардиограмме (ЭКГ).
Для определения причины врачи оценивают медицинский анамнез и результаты стандартных лабораторных анализов, узнают, какие лекарственные препараты принимал пациент, и проводят дополнительные анализы крови для выявления сахарного диабета, ацидоза, разрушения мышечной ткани или заболеваний почек.
Лечение гиперкалиемии
Лекарственные препараты для стимуляции выведения калия
Лечат нарушение, которое вызывает гиперкалиемию.
Гиперкалиемия легкой степени
При гиперкалиемии легкой степени достаточно сократить потребление калия или прекратить прием лекарственных препаратов, которые не позволяют почкам выводить калий. При нормальном функционировании почек врач может назначить диуретик, повышающий выведение калия.
При необходимости врач может назначить пероральный прием смолы, которая впитывает калий из пищеварительного тракта и выходит из организма с калом, либо клизму. Полистирен сульфонат натрия является смолой, поглощающей калий, он является эффективным, но применяется только в течение кратких периодов времени, так как может вызвать удержание чрезмерного количества натрия. Патиромер является смольным лекарственным препаратом, который можно применять в течение более длительных периодов времени. Он полезен для людей, которым требуются лекарственные препараты, обычно повышающие уровни калия, такие как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) для лечения заболеваний сердца или почек. Натрия циркония циклосиликат также связывается с калием в желудочно-кишечном тракте. Он в течение нескольких часов снижает уровень калия в сыворотке крови.
Гиперкалиемия от умеренной до тяжелой степени
При гиперкалиемии в умеренной или тяжелой степени необходимо незамедлительно снизить уровень калия. Во время лечения врачи непрерывно наблюдают за сердцем пациента. Внутривенно вводится кальций, который защищает сердце, но кальций не снижает уровень калия. Затем вводят инсулин и глюкозу, которые выводят калий из крови в клетки, снижая его уровень в крови. Врачи могут назначать альбутерол (обычно применяемый для лечения астмы) для снижения уровня калия. Это ингаляционный препарат.
Если эти меры не помогают, или при наличии у пациента почечной недостаточности может потребоваться диализ для выведения избыточного калия.