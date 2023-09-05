Гиперкалиемия (высокий уровень калия в крови)

Обычно гиперкалиемия возникает вследствие нескольких одновременно существующих проблем, включающих следующее:

Заболевания почек, которые не позволяют почкам выводить достаточное количество калия.

Прием лекарственных препаратов, которые не позволяют почкам выводить обычное количество калия (распространенная причина гиперкалиемии в легкой степени).

Диета, очень богатая калием.

Препараты, содержащие калий.

Наиболее распространенной причиной легкой гиперкалиемии является

Применение лекарственных препаратов, снижающих кровоток к почкам или не позволяющих почкам выводить обычное количество калия.

Почечная недостаточность может вызывать гиперкалиемию в тяжелой форме. Гиперкалиемию также вызывает болезнь Аддисона.

Гиперкалиемия может возникнуть после выведения из клеток большого количества калия. Быстрое перемещение калия из клеток в кровь может нарушить работу почек и привести к возникновению угрожающей жизни гиперкалиемии.

Само по себе повышение содержания калия в рационе человека обычно не вызывает гиперкалиемию, поскольку нормально функционирующие почки хорошо выводят избыток калия.