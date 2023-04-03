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POEMS-синдром

(Синдром Кроу-Фукаса; POEMS-синдром)

Авторы:Jennifer M. Barker, MD, Children's Hospital Colorado, Division of Pediatric Endocrinology
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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POEMS-синдром (polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M-protein, skin changes, POEMS) является редким нарушением, при котором не функционирует более одной эндокринной железы.

(См. также Синдромы полигландулярной недостаточности).

Эндокринные железы — это органы, которые секретируют один или несколько особых гормонов. POEMS-синдром, возможно, вызван антителами (иммуноглобулинами), которые циркулируют в крови и повреждают органы, в частности эндокринные железы. Антитела вырабатываются клетками, которые называются плазматическими клетками. POEMS может развиваться у людей с определенными плазмоклеточными заболеваниями, при которых аномальные плазматические клетки размножаются и вырабатывают чрезмерное количество антител, повреждающих органы. POEMS иногда развивается у людей с раком. Он не вызван самим раком, а является состоянием, которое возникает только тогда, когда у человека уже есть рак (так называемый паранеопластический синдром).

Симптомы синдрома POEMS

Синдром POEMS назван по первым буквам признаков и симптомов, которые часто встречаются у больных:

  • P (Polyneuropathy) полиневропатия (повреждение нервов)

  • O (Оrganomegaly) органомегалия (увеличение печени, селезенки и лимфатических узлов)

  • E (Еndocrinpathy) эндокринопатия (аномальные уровни гормонов)

  • M (Мonoclonal) моноклональная гаммапатия (аномальный уровень антител в крови)

  • S (Skin) изменения со стороны кожи

У пациентов может быть следующее:

  • Увеличение печени

  • увеличение лимфатических узлов;

  • Низкие уровни тестостерона (гипогонадизм)

  • сахарный диабет 2-го типа;

  • низкие уровни гормона щитовидной железы (гипотиреоз);

  • высокие уровни паратиреоидного гормона (гиперпаратиреоз);

  • снижение функции надпочечников (болезнь Аддисона);

  • чрезмерная выработка некоторых антител (гаммапатия);

  • такие расстройства кожи, как потемнение и уплотнение кожи, волосистость и небольшие ярко-красные участки кожи (ангиомы);

  • области разрушения костей.

Жидкость может накапливаться в ногах, животе или в пространстве между слоями мембраны, окружающей легкие (так называемая плевральная полость), или у зрительного нерва. Накопление жидкости в плевральной полости вызывает затрудненное дыхание и боль в груди. Жидкость, которая накапливается вблизи зрительного нерва и нажимает на него, вызывает проблемы со зрением.

Люди также могут страдать хронической и периодической лихорадкой.

Диагностика синдрома POEMS

Диагноз синдрома POEMS ставится на основании наличия определенных симптомов и изменений, обнаруженных во время проводимого врачом физикального обследования, а также отклонений со стороны уровней некоторых антител и гормонов, обнаруженных в анализах крови.

Лечение синдрома POEMS

  • Лучевая терапия

  • Химиотерапия

Лечение включает химиотерапию и/или лучевую терапию для уменьшения количества аномальных плазматических клеток. Иногда после лучевой терапии и химиотерапии выполняется аутологичная трансплантация стволовых клеток. После постановки диагноза продолжительность жизни приблизительно у 60 % больных составляет 5 лет.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.