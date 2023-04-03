POEMS-синдром

Синдром POEMS назван по первым буквам признаков и симптомов, которые часто встречаются у больных:

P (Polyneuropathy) полиневропатия (повреждение нервов)

O (Оrganomegaly) органомегалия (увеличение печени, селезенки и лимфатических узлов)

E (Еndocrinpathy) эндокринопатия (аномальные уровни гормонов)

M (Мonoclonal) моноклональная гаммапатия (аномальный уровень антител в крови)

S (Skin) изменения со стороны кожи

У пациентов может быть следующее:

Увеличение печени

увеличение лимфатических узлов;

Низкие уровни тестостерона (гипогонадизм)

сахарный диабет 2-го типа;

низкие уровни гормона щитовидной железы (гипотиреоз);

высокие уровни паратиреоидного гормона (гиперпаратиреоз);

снижение функции надпочечников (болезнь Аддисона);

чрезмерная выработка некоторых антител (гаммапатия);

такие расстройства кожи, как потемнение и уплотнение кожи, волосистость и небольшие ярко-красные участки кожи (ангиомы);

области разрушения костей.

Жидкость может накапливаться в ногах, животе или в пространстве между слоями мембраны, окружающей легкие (так называемая плевральная полость), или у зрительного нерва. Накопление жидкости в плевральной полости вызывает затрудненное дыхание и боль в груди. Жидкость, которая накапливается вблизи зрительного нерва и нажимает на него, вызывает проблемы со зрением.

Люди также могут страдать хронической и периодической лихорадкой.