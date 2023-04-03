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Синдром IPEX

Авторы:Jennifer M. Barker, MD, Children's Hospital Colorado, Division of Pediatric Endocrinology
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Синдром IPEX — это редкое наследственное аутоиммунное расстройство, вызывающее дисфункцию множественных эндокринных (продуцирующих гормоны) желез и воспаление кишечника.

    (См. также Синдромы полигландулярной недостаточности).

    Эндокринные железы — это органы, которые секретируют один или несколько особых гормонов. Синдром IPEX может быть связан с аутоиммунной реакцией, при которой иммунная защита организма ошибочно атакует собственные клетки организма.

    Заболевание получило свое название за счет чаще всего возникающих симптомов. IPEX означает:

    • I (Immune) нарушение регуляции иммунной системы (проблемы с иммунной системой)

    • P (Polyendocrinopathy) полиэндокринопатия (заболевание эндокринных желез)

    • E (Enteropathy) энтеропатия (заболевание кишечника)

    • X (X-linked) Х-сцепленный (дефектный ген находится на хромосоме Х)

    Этому синдрому подвержены в основном мальчики, так как расстройство наследуется через сцепленный с Х-хромосомой рецессивный ген. Дефектный ген переносится Х-хромосомой, которая является одной из половых хромосом. У девочек две Х-хромосомы, поэтому, если одна Х-хромосома содержит дефектный ген, у девочки остается еще одна Х-хромосома с функционирующим геном. У мальчиков только одна Х-хромосома, поэтому, если они наследуют дефектный ген от матери, у них развивается это заболевание.

    Синдром IPEX проявляется в виде сильного увеличения лимфоузлов, миндалин, аденоидов и селезенки, сахарного диабета 1-го типа, красных раздраженных участков кожи (экзема), пищевой аллергии и инфекций. Энтеропатия вызывает стойкую диарею.

    На мысль о диагнозе наводят имеющиеся у ребенка симптомы и результаты его физикального обследования. Для подтверждения диагноза врачи используют генетические анализы. Членам семьи мальчиков с дефектным геном также могут рекомендовать пройти генетический анализ.

    Нелеченый синдром IPEX обычно является смертельным в течение первого года жизни. Трансплантация стволовых клеток может продлить жизнь и уменьшить некоторые симптомы аутоиммунных заболеваний.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.