Синдром IPEX — это редкое наследственное аутоиммунное расстройство, вызывающее дисфункцию множественных эндокринных (продуцирующих гормоны) желез и воспаление кишечника.

(См. также Синдромы полигландулярной недостаточности).

Эндокринные железы — это органы, которые секретируют один или несколько особых гормонов. Синдром IPEX может быть связан с аутоиммунной реакцией, при которой иммунная защита организма ошибочно атакует собственные клетки организма.

Заболевание получило свое название за счет чаще всего возникающих симптомов. IPEX означает:

I (Immune) нарушение регуляции иммунной системы (проблемы с иммунной системой)

P (Polyendocrinopathy) полиэндокринопатия (заболевание эндокринных желез)

E (Enteropathy) энтеропатия (заболевание кишечника)

X (X-linked) Х-сцепленный (дефектный ген находится на хромосоме Х)

Этому синдрому подвержены в основном мальчики, так как расстройство наследуется через сцепленный с Х-хромосомой рецессивный ген. Дефектный ген переносится Х-хромосомой, которая является одной из половых хромосом. У девочек две Х-хромосомы, поэтому, если одна Х-хромосома содержит дефектный ген, у девочки остается еще одна Х-хромосома с функционирующим геном. У мальчиков только одна Х-хромосома, поэтому, если они наследуют дефектный ген от матери, у них развивается это заболевание.

Синдром IPEX проявляется в виде сильного увеличения лимфоузлов, миндалин, аденоидов и селезенки, сахарного диабета 1-го типа, красных раздраженных участков кожи (экзема), пищевой аллергии и инфекций. Энтеропатия вызывает стойкую диарею.

На мысль о диагнозе наводят имеющиеся у ребенка симптомы и результаты его физикального обследования. Для подтверждения диагноза врачи используют генетические анализы. Членам семьи мальчиков с дефектным геном также могут рекомендовать пройти генетический анализ.

Нелеченый синдром IPEX обычно является смертельным в течение первого года жизни. Трансплантация стволовых клеток может продлить жизнь и уменьшить некоторые симптомы аутоиммунных заболеваний.