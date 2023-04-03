Аутоиммунные эндокринные нарушения, вызванные применением лекарственных препаратов

Люди, получающие препараты для лечения рака под названием ингибиторы иммунных контрольных точек, имеют повышенный риск развития аутоиммунных нарушений, включая эндокринные нарушения. Возникает воспаление гипофиза (гипофизит), аутоиммунное заболевание щитовидной железы, вызывающее гипотиреоз и в некоторых случаях гипертиреоз, сахарный диабет 1-го типа и снижение функции надпочечников.

Врачи измеряют уровень гормонов в крови.

Лечение предусматривает возмещение гормонов, недостаточность которых документально подтверждена. Сюда может входить замещение гормона щитовидной железы, инсулина или стероидов кортизола (такими препаратами, как гидрокортизон, преднизон или преднизолон).