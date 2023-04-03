Аутоиммунные эндокринные нарушения, вызванные применением лекарственных препаратов

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Люди, получающие препараты для лечения рака под названием ингибиторы иммунных контрольных точек, имеют повышенный риск развития аутоиммунных нарушений, включая эндокринные нарушения. Возникает воспаление гипофиза (гипофизит), аутоиммунное заболевание щитовидной железы, вызывающее гипотиреоз и в некоторых случаях гипертиреоз, сахарный диабет 1-го типа и снижение функции надпочечников.
Врачи измеряют уровень гормонов в крови.
Лечение предусматривает возмещение гормонов, недостаточность которых документально подтверждена. Сюда может входить замещение гормона щитовидной железы, инсулина или стероидов кортизола (такими препаратами, как гидрокортизон, преднизон или преднизолон).