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Аутоиммунные эндокринные нарушения, вызванные применением лекарственных препаратов

Авторы:Jennifer M. Barker, MD, Children's Hospital Colorado, Division of Pediatric Endocrinology
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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    Люди, получающие препараты для лечения рака под названием ингибиторы иммунных контрольных точек, имеют повышенный риск развития аутоиммунных нарушений, включая эндокринные нарушения. Возникает воспаление гипофиза (гипофизит), аутоиммунное заболевание щитовидной железы, вызывающее гипотиреоз и в некоторых случаях гипертиреоз, сахарный диабет 1-го типа и снижение функции надпочечников.

    Врачи измеряют уровень гормонов в крови.

    Лечение предусматривает возмещение гормонов, недостаточность которых документально подтверждена. Сюда может входить замещение гормона щитовидной железы, инсулина или стероидов кортизола (такими препаратами, как гидрокортизон, преднизон или преднизолон).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.