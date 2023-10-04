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Гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС)

(Некетотический гиперосмолярный синдром, некетотическая гиперосмолярная кома)

Авторы:Erika F. Brutsaert, MD, New York Medical College
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Основная информация

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние является осложнением сахарного диабета, которое чаще всего возникает при диабете 2-го типа.

  • Симптомы гиперосмолярного гипергликемического состояния включают крайнее обезвоживание и спутанность сознания.

  • Гиперосмолярное гипергликемическое состояние диагностируется с помощью анализов крови, показывающих очень высокие уровни глюкозы, натрия и других веществ.

  • Лечение заключается во введении внутривенных жидкостей и инсулина.

  • Осложнения включают кому, спазмы и смерть.

(См. также Сахарный диабет).

Существует два основных типа сахарного диабета, 1 тип и 2 тип. При диабете 1-го типа организм практически не вырабатывает инсулин, гормон, производимый поджелудочной железой, который помогает сахару (глюкозе) перемещаться из крови в клетки. При диабете 2-го типа организм вырабатывает инсулин, но клетки нормально не реагируют на инсулин. При обоих типах диабета количество сахара (глюкозы) в крови повышено.

Если люди с диабетом 1-го типа не получают инсулин, или им необходимо больше инсулина в связи с болезнью, жировые клетки начинают распадаться для обеспечения энергии. Жировые клетки, которые распадаются, вырабатывают вещества под названием кетоны. Кетоны обеспечивают энергией некоторые клетки, но повышают уровень кислотности крови (кетоацидоз). Диабетический кетоацидоз — это опасное, иногда представляющее угрозу для жизни, заболевание.

Поскольку у пациентов с диабетом 2-го типа вырабатывается некоторое количество инсулина, кетоацидоз обычно не возникает даже при отсутствии лечения диабета 2-го типа в течение длительного времени. Однако при гиперосмолярном гипергликемическом состоянии уровень глюкозы в крови может значительно повышаться (иногда превышая 1000 миллиграммов на децилитр (мг/дл) или 55,5 миллимоль на литр (ммоль/л) крови). В результате таких очень высоких уровней глюкозы в крови у человека начинается обильное мочеиспускание, которое впоследствии приводит к тяжелому обезвоживанию. Также повышается уровень натрия и других веществ в крови, что делает кровь человека аномально концентрированной (гиперосмолярной). Поэтому эту патологию называют гиперосмолярным гипергликемическим состоянием.

Причины гиперосмолярного гипергликемического состояния

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние может возникать по двум основным причинам:

  • люди прекращают принимать лекарственные препараты для лечения диабета;

  • инфекция или другое заболевание вызывает стресс для организма.

Также определенные лекарственные препараты, такие как кортикостероиды, могут повышать уровни глюкозы в крови и вызывать гиперосмолярное гипергликемическое состояние. Лекарственные препараты, такие как мочегонные средства, которые люди часто принимают для лечения повышенного артериального давления, могут усугубить обезвоживание и вызвать гиперосмолярное гипергликемическое состояние.

Симптомы гиперосмолярного гипергликемического состояния

Основным симптомом гиперосмолярного гипергликемического состояния является изменение психического состояния. Изменение варьируется от легкой спутанности сознания и дезориентации до сонливости и комы. У некоторых людей наблюдаются спазмы и/или временный частичный паралич, напоминающий инсульт. До 20 % людей умирают. Другие симптомы, которые могут предшествовать изменению психического состояния, включают частое мочеиспускание и сильную жажду.

Диагностика гиперосмолярного гипергликемического состояния

  • Анализы крови для измерения уровня глюкозы

Врачи подозревают диагноз гиперосмолярного гипергликемического состояния, когда у людей, у которых недавно развилась спутанность сознания, обнаруживается очень высокий уровень глюкозы в крови. Они подтверждают диагноз, проводя дополнительные анализы крови, показывающие очень концентрированную кровь и низкий уровень кетонов или кислотности в кровотоке.

Лечение гиперосмолярного гипергликемического состояния

  • Жидкости и электролиты, назначаемые через вену

  • Инсулин вводится внутривенно

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние лечат практически так же, как и диабетический кетоацидоз. Жидкости и электролиты должны восполняться внутривенно. Инсулин обычно вводят внутривенно, чтобы он быстро начал действовать, и дозу можно часто корректировать. Уровень глюкозы в крови должен постепенно достигнуть нормального, чтобы избежать внезапного перераспределения жидкости в головном мозге. Уровень глюкозы контролируется легче, чем при диабетическом кетоацидозе, и проблемы кислотности крови проявляются не в тяжелой степени.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.