Гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС)

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние является осложнением сахарного диабета, которое чаще всего возникает при диабете 2-го типа.

Симптомы гиперосмолярного гипергликемического состояния включают крайнее обезвоживание и спутанность сознания.

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние диагностируется с помощью анализов крови, показывающих очень высокие уровни глюкозы, натрия и других веществ.

Лечение заключается во введении внутривенных жидкостей и инсулина.

Осложнения включают кому, спазмы и смерть.

(См. также Сахарный диабет).

Существует два основных типа сахарного диабета, 1 тип и 2 тип. При диабете 1-го типа организм практически не вырабатывает инсулин, гормон, производимый поджелудочной железой, который помогает сахару (глюкозе) перемещаться из крови в клетки. При диабете 2-го типа организм вырабатывает инсулин, но клетки нормально не реагируют на инсулин. При обоих типах диабета количество сахара (глюкозы) в крови повышено.

Если люди с диабетом 1-го типа не получают инсулин, или им необходимо больше инсулина в связи с болезнью, жировые клетки начинают распадаться для обеспечения энергии. Жировые клетки, которые распадаются, вырабатывают вещества под названием кетоны. Кетоны обеспечивают энергией некоторые клетки, но повышают уровень кислотности крови (кетоацидоз). Диабетический кетоацидоз — это опасное, иногда представляющее угрозу для жизни, заболевание.

Поскольку у пациентов с диабетом 2-го типа вырабатывается некоторое количество инсулина, кетоацидоз обычно не возникает даже при отсутствии лечения диабета 2-го типа в течение длительного времени. Однако при гиперосмолярном гипергликемическом состоянии уровень глюкозы в крови может значительно повышаться (иногда превышая 1000 миллиграммов на децилитр (мг/дл) или 55,5 миллимоль на литр (ммоль/л) крови). В результате таких очень высоких уровней глюкозы в крови у человека начинается обильное мочеиспускание, которое впоследствии приводит к тяжелому обезвоживанию. Также повышается уровень натрия и других веществ в крови, что делает кровь человека аномально концентрированной (гиперосмолярной). Поэтому эту патологию называют гиперосмолярным гипергликемическим состоянием.

Причины гиперосмолярного гипергликемического состояния Гиперосмолярное гипергликемическое состояние может возникать по двум основным причинам: люди прекращают принимать лекарственные препараты для лечения диабета;

инфекция или другое заболевание вызывает стресс для организма. Также определенные лекарственные препараты, такие как кортикостероиды, могут повышать уровни глюкозы в крови и вызывать гиперосмолярное гипергликемическое состояние. Лекарственные препараты, такие как мочегонные средства, которые люди часто принимают для лечения повышенного артериального давления, могут усугубить обезвоживание и вызвать гиперосмолярное гипергликемическое состояние.

Симптомы гиперосмолярного гипергликемического состояния Основным симптомом гиперосмолярного гипергликемического состояния является изменение психического состояния. Изменение варьируется от легкой спутанности сознания и дезориентации до сонливости и комы. У некоторых людей наблюдаются спазмы и/или временный частичный паралич, напоминающий инсульт. До 20 % людей умирают. Другие симптомы, которые могут предшествовать изменению психического состояния, включают частое мочеиспускание и сильную жажду.

Диагностика гиперосмолярного гипергликемического состояния Анализы крови для измерения уровня глюкозы Врачи подозревают диагноз гиперосмолярного гипергликемического состояния, когда у людей, у которых недавно развилась спутанность сознания, обнаруживается очень высокий уровень глюкозы в крови. Они подтверждают диагноз, проводя дополнительные анализы крови, показывающие очень концентрированную кровь и низкий уровень кетонов или кислотности в кровотоке.