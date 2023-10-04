Алкогольный кетоацидоз является осложнением потребления алкоголя и голодания, которое вызывает чрезмерное количество кислоты в кровотоке, приводя в результате к рвоте и боли в животе.

(См. также Сахарный диабет).

Люди, которые употребляют много алкоголя за один раз, часто испытывают повторную рвоту и перестают есть. Если рвота и голодание длятся в течение дня или больше, нормальные запасы сахара (глюкозы) в печени понижаются. Низкие запасы глюкозы вместе с отсутствием приема пищи вызывают низкие уровни глюкозы в крови. Низкие уровни глюкозы в крови понижают выработку инсулина. Без инсулина большинство клеток не могут получить энергию из глюкозы, которая находится в крови. Клеткам необходима энергия для выживания, таким образом, они переключаются на запасной механизм получения энергии. Жировые клетки начинают расщепляться, продуцируя соединения, которые называются кетоны. Кетоны обеспечивают энергией некоторые клетки, но повышают уровень кислотности крови (кетоацидоз). Этот кетоацидоз похож на кетоацидоз, возникающий при диабете, за исключением того, что в отличие от диабетического кетоацидоза, уровни глюкозы в крови низкие.

Симптомы алкогольного кетоацидоза Симптомы алкогольного кетоацидоза включают Чрезмерная жажда

Тошнота

рвота;

боль в животе; Дыхание становится глубоким и быстрым, поскольку организм пытается регулировать кислотность крови. Подобные симптомы у человека с расстройством, вызванным употреблением алкоголя, могут наблюдаться в результате острого панкреатита, отравления метанолом (древесным спиртом) или этиленгликолем (антифризом) или диабетического кетоацидоза. Врач должен исключить эти другие причины до постановки диагноза алкогольного кетоацидоза.

Диагностика алкогольного кетоацидоза Анализы крови и мочи Врачи ставят диагноз на основании характерных симптомов и их связи с потреблением алкоголя в сочетании с результатами лабораторных анализов, показывающих повышенное количество кетонов и кислоты в кровотоке, но нормальные или низкие уровни глюкозы в крови.