Увеличение гипофиза обычно возникает из-за наличия опухоли, но причины также могут включать кровотечение в железу или наличие другого заболевания, например, туберкулеза или саркоидоза.

В некоторых случаях увеличение гипофиза происходит вследствие гиперплазии (увеличение количества клеток), что может быть реакцией на низкий уровень гормонов других желез (например, низкий уровень гормона щитовидной железы, вырабатываемого щитовидной железой, приводит к увеличению гипофиза для выработки большего количества тиреотропного гормона). В нормальных условиях гипофиз также увеличивается во время беременности вследствие гиперплазии. Эти причины увеличения редко вызывают симптомы.

В других случаях увеличенный гипофиз может вызывать такие симптомы, как головная боль. Поскольку увеличивающаяся железа часто давит на зрительный нерв, который проходит над гипофизом, может возникнуть потеря зрения. Потеря зрения начинается с нарушения верхних, крайних полей зрения обоих глаз.

Часто отмечается недостаточная или повышенная секреция гормонов гипофиза.

Диагноз ставится на основе компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Проводится оценка функции гипофиза с измерением уровней гормона в крови.

Лечение зависит от причины увеличения железы. Например, если увеличение вызвано опухолью, ее могут лечить с помощью хирургического вмешательства, лучевой терапии или лекарственных препаратов, в зависимости от типа опухоли, ее размера и симптомов, которые она вызывает.

(См. также Общие сведения о гипофизе).