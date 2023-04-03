При синдроме пустого турецкого седла турецкое седло (костная структура в основании головного мозга, в которой расположен гипофиз) заполняется спинномозговой жидкостью, частично или полностью сжимающей железу и способной увеличивать турецкое седло.

(См. также Общие сведения о гипофизе).

У пациентов с синдромом пустого турецкого седла отмечается дефект тканевого барьера, который обычно отделяет спинномозговую жидкость, расположенную вокруг головного мозга, от турецкого седла. В результате этого спинномозговая жидкость оказывает повышенное давление на гипофиз и стенки турецкого седла. Турецкое седло может увеличиваться, а гипофиз может уменьшаться, в результате чего в ходе визуализирующих исследований седло может казаться пустым.

Синдром пустого турецкого седла чаще всего возникает у женщин среднего возраста с избыточным весом и повышенным артериальным давлением. Реже заболевание развивается после хирургического вмешательства на гипофизе, лучевой терапии или инфаркте (смерти) опухоли гипофиза.

Синдром пустого турецкого седла может протекать совершенно бессимптомно и редко вызывает серьезные симптомы. У половины пациентов отмечается головная боль, у некоторых она сопровождается повышенным артериальным давлением. В редких случаях наблюдается вытекание спинномозговой жидкости из носа или нарушение зрения.

Синдром пустого турецкого седла можно диагностировать с помощью компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Проводится оценка функции гипофиза с измерением уровней гормона в крови, чтобы исключить избыточную или недостаточную выработку гормонов. Но функции гипофиза обычно нормальные.

В редких случаях необходимо лечение. Оно назначается только, если гипофиз вырабатывает слишком много или слишком мало гормонов, в зависимости от того, какие гормоны поражены. Лечение может заключаться в заместительной терапии гормоном, дефицит которого присутствует, или назначении лекарственных препаратов для снижения избыточной выработки гормонов.