Пролактиномы — это доброкачественные опухоли, образующиеся из особых клеток (лактотрофов) гипофиза. Наиболее распространенным симптомом пролактиномы является галакторея, которая представляет собой выработку грудного молока у мужчин, либо у женщин вне периода беременности и после нее.

Пролактиномы вызывают повышенную выработку гормона пролактина (гиперпролактинемия) гипофизом.

Галакторея может вызывать непредвиденную выработку молока, а также бесплодие у мужчин и женщин.

Диагноз основывается на измерении уровня гормона пролактина в крови.

Для поиска причины могут проводиться визуализационные обследования.

Когда прием лекарственных препаратов сам по себе не способен контролировать выработку пролактина или уменьшить опухоль, может выполняться хирургическое вмешательство или иногда лучевая терапия.

(См. также Общие сведения о гипофизе).

Наиболее распространенной причиной галактореи у обоих полов является опухоль, секретирующая пролактин (пролактинома) в гипофизе. Пролактин — это гормон, который стимулирует выработку молока молочными железами.

При диагностике пролактиномы обычно имеют очень маленький размер. Обычно они крупнее у мужчин, чем у женщин, вероятно, потому что их диагностируют позже.

Другие опухоли, расположенные чуть выше гипофиза, которые не вырабатывают пролактин, также могут увеличивать секрецию пролактина, если они сдавливают ножку гипофиза. Сдавливание ножки может помешать гормону допамину достигнуть гипофиза, где он обычно действует, снижая выработку пролактина.

Повышенная выработка пролактина и развитие галактореи также могут быть вызваны применением лекарственных препаратов, включая фенотиазины, некоторые лекарственные препараты, принимаемые при повышенном артериальном давлении (в частности, метилдопа и верапамил), опиоиды и противозачаточные таблетки, а также некоторыми заболеваниями, помимо гипофиза. Такие нарушения включают снижение активности щитовидной железы (гипотиреоз), хроническое заболевание почек, заболевание печени и определенные виды рака легких.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы пролактиномы Хотя непредвиденная выработка грудного молока может быть единственным симптомом пролактиномы, у многих женщин также прекращаются менструации (аменорея) или менструальные циклы становятся менее частыми. У женщин с пролактиномами часто отмечается низкий уровень эстрогена, что может вызывать вагинальную сухость и в связи с этим чувство дискомфорта при половом акте. У некоторых женщин также снижается половое влечение и отмечается гирсутизм (чрезмерный рост волос на лице и теле). Некоторые женщины (и редко мужчины) страдают бесплодием. Приблизительно две трети мужчин с пролактиномами теряют интерес к половой жизни (снижение полового влечения), у них отмечается эректильная дисфункция. У них часто низкий уровень тестостерона. Низкий уровень эстрогена у женщин и низкий уровень тестостерона у мужчин повышают риск развития остеопороза. При наличии пролактиномы большого размера она может давить на нервы головного мозга, расположенные непосредственно над гипофизом, вызывая головные боли или слепоту в определенных полях зрения.

Диагностика пролактиномы Измерение уровня пролактина в крови

Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография Подозрение на пролактиному обычно возникает у женщин после снижения частоты или прекращения менструальных циклов или при непредвиденной выработке грудного молока (галакторея). Она также подозревается у мужчин со сниженным половым влечением и пониженным уровнем тестостерона в крови, особенно если у них выделяется грудное молоко. Диагноз подтверждается высоким уровнем пролактина в крови. Для выявления пролактиномы или другой опухоли вблизи гипофиза выполняется компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). При отсутствии опухоли и явной другой причины высокого уровня пролактина (например, прием лекарственного препарата) наиболее вероятной причиной все же остается опухоль гипофиза, особенно у женщин. В подобном случае опухоль, вероятно, имеет слишком незначительные размеры, чтобы ее можно было выявить при сканировании. Если на снимках пролактинома имеет большие размеры, офтальмолог проводит оценку полей зрения пациента, чтобы выявить возможное нарушение зрения.