Дефицит аргинин-вазопрессина (центральный несахарный диабет)

Тест водной депривации

Врачи подозревают дефицит аргинин-вазопрессина у людей, у которых образуется большое количество мочи. Сначала проводится анализ мочи на сахар, чтобы исключить сахарный диабет (более распространенная причина чрезмерного выделения мочи). Анализы крови демонстрируют не соответствующие норме уровни многих электролитов, включая высокий уровень натрия.

Тест водной депривации является лучшим тестом для диагностики дефицита аргинин-вазопрессина. Во время теста водной депривации выработка мочи, уровень электролитов в крови и масса тела регулярно измеряются в течение 12 часов, в рамках этого периода пациенту запрещается пить. Врачи наблюдают за состоянием пациента в течение всего теста. Через 12 часов или ранее, если у пациента падает артериальное давление, повышается частота сердечных сокращений, либо если он теряет более 5 % массы тела, врач останавливает тест и вводит вазопрессин. Диагноз дефицита аргинин-вазопрессина подтверждается, если в ответ на введение вазопрессина чрезмерное мочеиспускание пациента прекращается, моча становится более концентрированной, артериальное давление поднимается, и частота сердечных сокращений нормализуется. Врачи ставят диагноз почечного несахарного диабета, если после инъекции чрезмерное мочеиспускание продолжается, моча остается разведенной, а артериальное давление и частота сердечных сокращений не меняются.

Врачи иногда измеряют уровень циркулирующего вазопрессина или копептина (фрагмент гормона вазопрессина) в крови для подтверждения дефицита аргинин-вазопрессина. Тем не менее, уровни вазопрессина и копептина трудно измерить, и анализы обычно не проводятся. Уровни копептина и вазопрессина, определенные без водной депривации, обычно не помогают в диагностике. Кроме того, водная депривация настолько точна, что непосредственное измерение вазопрессина или копептина обычно не требуется.