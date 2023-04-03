Гипопитуитаризм

Анализы крови для измерения уровня гормонов

Визуализирующие исследования

Поскольку гипофиз стимулирует другие железы, недостаток гормонов гипофиза часто уменьшает количество гормонов, вырабатываемых другими железами. Поэтому врачи рассматривают возможность нарушения функции гипофиза, изучая недостаток гормонов другой железы, например, щитовидной или надпочечника. Если симптомы указывают на снижение функции нескольких желез, врач может предположить наличие гипопитуитаризма или синдрома полигландулярной недостаточности.

Обследование обычно начинается с измерения в крови уровня гормонов, вырабатываемых гипофизом (обычно тиреотропный гормон, пролактин, лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон), и одновременного измерения уровня гормонов, вырабатываемых органами-мишенями (обычно тиреоидный гормон, тестостерон у мужчин и эстроген у женщин).

Например, у пациента с гипотиреозом в связи с недостаточностью гипофиза отмечается низкий уровень гормона щитовидной железы, либо низкий или недостаточно нормальный уровень тиреотропного гормона, вырабатываемого гипофизом. У пациента с гипотиреозом в связи с недостаточностью самой щитовидной железы отмечается низкий уровень гормона щитовидной железы и высокий уровень тиреотропного гормона.

Выработка гормона роста гипофизом сложно оценивать, поскольку не существует анализов крови, точно отображающих его уровень. Обычно организм вырабатывает гормон роста несколькими «порциями» за ночь, и гормон быстро расходуется. Таким образом, уровень гормона в крови в конкретный момент не указывает на то, является ли выработка гормона нормальной в течение дня. Вместо этого, врачи измеряют уровень инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) в крови. Выработка ИФР-1 контролируется гормоном роста, а уровень ИФР-1 медленно изменяется пропорционально общему количеству гормона роста, вырабатываемому гипофизом. У детей первого года жизни и детей младшего возраста врачи измеряют уровень аналогичного вещества, ИФР-связывающего белка 3-го типа. Измерение уровня ИФР-1 недостаточно для постановки диагноза дефицита гормона роста у взрослых, поскольку у людей с нормальным уровнем по-прежнему может быть дефицит гормона роста. Во многих случаях, чтобы попытаться заставить гипофиз секретировать гормон роста, используется стимуляционная проба.

Поскольку уровни лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона изменяются в течение менструального цикла, у женщин их результаты бывает сложно интерпретировать. Однако у женщин в пост менопаузе, которые не принимают эстроген, уровень лютеинизирующего гормона и стимулирующего гормона обычно является высоким. Если установлено, что он низкий, это может указывать на повреждение гипофиза или недостаточность других гормонов.

Выработка АКТГ обычно оценивается путем измерения уровней его гормона-мишени (кортизола) в ответ на стимулы, например, инъекцию синтетического АКТГ (тест стимуляции АКТГ) или низкий уровень сахара в крови после инъекции инсулина (инсулиновый тест толерантности). Если уровень кортизола не меняется, а уровень АКТГ в крови является нормальным или низким, подтверждается недостаток выработки АКТГ.

После того, как анализы крови подтверждают гипопитуитаризм, проводится оценка гипофиза с помощью компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) для выявления структурных проблем. КТ и МРТ помогают выявить отдельные (локализованные) области аномального роста ткани, а также общее увеличение или уменьшение гипофиза. Кровеносные сосуды, которые снабжают гипофиз, можно обследовать с помощью ангиографии головного мозга.