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Инсулинома

Авторы:B. Mark Evers, MD, Markey Cancer Center, University of Kentucky
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Инсулинома представляет собой редкий тип нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы, секретирующей инсулин, гормон, понижающий уровень сахара (глюкозы) в крови.

  • Эти опухоли возникают из клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.

  • Симптомы, вызванные низким уровнем сахара в крови (гипогликемия) включают предобморочное состояние, слабость, головную боль и спутанность сознания.

  • Диагностика включает анализ крови и визуализирующие обследования.

  • Лечение заключается в проведении хирургического вмешательства, когда это возможно, и иногда химиотерапии.

Инсулиномы являются разновидностью панкреатических нейроэндокринных опухолей. Средний возраст при постановке диагноза составляет 50 лет. Только 10 % инсулином является злокачественными.

Симптомы инсулиномы

Симптомы инсулиномы возникают в результате низких уровней сахара (глюкозы) в крови (гипогликемия), которые наблюдаются, когда человек не принимает пищу в течение нескольких часов (чаще всего утром после ночного голодания). Симптомы включают обмороки, слабость, дрожь, ощущение сердцебиения, потливость, нервозность и сильный голод.

Другие симптомы включают головную боль, спутанность сознания, нарушения зрения, нарушение равновесия и заметные изменения в поведении или мышлении.

Низкие уровни сахара в крови могут даже привести к потере сознания, судорогам и коме.

Диагностика инсулиномы

  • Анализы крови

  • Визуализирующие исследования

Постановка диагноза инсулиномы может быть затруднительной. Врачи пытаются провести анализы крови в то время, когда у человека проявляются симптомы, натощак. Анализы крови включают в себя измерение уровней глюкозы и инсулина в крови. Очень низкие уровни глюкозы и высокие уровни инсулина в крови указывают на наличие инсулиномы. Поскольку у многих людей симптомы возникают лишь периодически, врачи могут госпитализировать таких людей. В больнице человек должен воздержаться от приема пищи в течение 48 часов, иногда до 72 часов, под наблюдением врача. В течение этого времени обычно появляются симптомы, при этом проводят анализы крови для измерения уровней глюкозы и инсулина.

Если анализы крови указывают на наличие у человека инсулиномы, ее местоположение необходимо точно определить. Для локализации опухоли могут использоваться визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ), эндоскопическое ультразвуковое исследование (при котором зонд с ультразвуковым датчиком на кончике вводится в верхнюю часть тонкой кишки) или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Иногда требуется проведение диагностического хирургического вмешательства.

Лечение инсулиномы

  • Удаление хирургическим путем

  • Диазоксид или иногда октреотид или лантреотид

  • Иногда химиотерапия

Основным методом лечения инсулиномы является удаление хирургическим путем, при котором излечение наступает примерно в 90 % случаев.

Когда инсулинома не может быть полностью удалена, а симптомы продолжаются, лекарственные препараты, такие как диазоксид или иногда октреотид или лантреотид, могут помочь предотвратить слишком сильное снижение уровня глюкозы в крови.

Химиотерапевтические препараты могут помочь контролировать опухоль.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.