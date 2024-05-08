Инсулинома

Симптомы инсулиномы возникают в результате низких уровней сахара (глюкозы) в крови (гипогликемия), которые наблюдаются, когда человек не принимает пищу в течение нескольких часов (чаще всего утром после ночного голодания). Симптомы включают обмороки, слабость, дрожь, ощущение сердцебиения, потливость, нервозность и сильный голод.

Другие симптомы включают головную боль, спутанность сознания, нарушения зрения, нарушение равновесия и заметные изменения в поведении или мышлении.

Низкие уровни сахара в крови могут даже привести к потере сознания, судорогам и коме.