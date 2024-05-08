Инсулинома представляет собой редкий тип нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы, секретирующей инсулин, гормон, понижающий уровень сахара (глюкозы) в крови.
Эти опухоли возникают из клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.
Симптомы, вызванные низким уровнем сахара в крови (гипогликемия) включают предобморочное состояние, слабость, головную боль и спутанность сознания.
Диагностика включает анализ крови и визуализирующие обследования.
Лечение заключается в проведении хирургического вмешательства, когда это возможно, и иногда химиотерапии.
Инсулиномы являются разновидностью панкреатических нейроэндокринных опухолей. Средний возраст при постановке диагноза составляет 50 лет. Только 10 % инсулином является злокачественными.
Симптомы инсулиномы
Симптомы инсулиномы возникают в результате низких уровней сахара (глюкозы) в крови (гипогликемия), которые наблюдаются, когда человек не принимает пищу в течение нескольких часов (чаще всего утром после ночного голодания). Симптомы включают обмороки, слабость, дрожь, ощущение сердцебиения, потливость, нервозность и сильный голод.
Другие симптомы включают головную боль, спутанность сознания, нарушения зрения, нарушение равновесия и заметные изменения в поведении или мышлении.
Низкие уровни сахара в крови могут даже привести к потере сознания, судорогам и коме.
Диагностика инсулиномы
Анализы крови
Визуализирующие исследования
Постановка диагноза инсулиномы может быть затруднительной. Врачи пытаются провести анализы крови в то время, когда у человека проявляются симптомы, натощак. Анализы крови включают в себя измерение уровней глюкозы и инсулина в крови. Очень низкие уровни глюкозы и высокие уровни инсулина в крови указывают на наличие инсулиномы. Поскольку у многих людей симптомы возникают лишь периодически, врачи могут госпитализировать таких людей. В больнице человек должен воздержаться от приема пищи в течение 48 часов, иногда до 72 часов, под наблюдением врача. В течение этого времени обычно появляются симптомы, при этом проводят анализы крови для измерения уровней глюкозы и инсулина.
Если анализы крови указывают на наличие у человека инсулиномы, ее местоположение необходимо точно определить. Для локализации опухоли могут использоваться визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ), эндоскопическое ультразвуковое исследование (при котором зонд с ультразвуковым датчиком на кончике вводится в верхнюю часть тонкой кишки) или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Иногда требуется проведение диагностического хирургического вмешательства.
Лечение инсулиномы
Удаление хирургическим путем
Диазоксид или иногда октреотид или лантреотид
Иногда химиотерапия
Основным методом лечения инсулиномы является удаление хирургическим путем, при котором излечение наступает примерно в 90 % случаев.
Когда инсулинома не может быть полностью удалена, а симптомы продолжаются, лекарственные препараты, такие как диазоксид или иногда октреотид или лантреотид, могут помочь предотвратить слишком сильное снижение уровня глюкозы в крови.
Химиотерапевтические препараты могут помочь контролировать опухоль.