Гастринома представляет собой нейроэндокринную опухоль, которая вырабатывает повышенные уровни гормона гастрина, заставляющего желудок вырабатывать больше кислоты и ферментов, вызывающих пептические язвы. Гастриномы обычно расположены в поджелудочной железе или двенадцатиперстной кишке (начальном отделе тонкой кишки).

Эти опухоли возникают из клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают гормон гастрин.

Симптомы сходны с симптомами, вызванными пептическими язвами, включая боль в животе и кровотечение из желудка или кишечника.

Диагностика включает анализ крови и визуализирующие обследования.

Лечение включает лекарственные препараты для снижения кислотности в желудке, а также иногда хирургическое вмешательство и химиотерапию.

Выживаемость высока, при условии, что опухоль полностью удалена.

Гастриномы являются разновидностью панкреатической эндокринной опухоли. Около половины гастрином являются злокачественными. Гастриномы обычно небольшие и растут медленно.

Избыток гастрина, который секретируется гастриномой, приводит к выработке слишком большого количества кислоты в желудке. Такое избыточное образование кислоты может вызвать состояние под названием синдром Золлингера-Эллисона. У человека могут возникнуть пептические язвы или симптомы пептической язвы (например, боль в животе или кровотечение из желудка или двенадцатиперстной кишки [начального отдела тонкой кишки]), даже если язва еще не образовалась. Тяжелые осложнения синдрома Золлингера-Эллисона могут быть опасными для жизни, это, в том числе, тяжелая кровопотеря, разрыв (перфорация) или непроходимость части пищеварительного тракта.

Иногда гастринома встречается как часть множественной эндокринной неоплазии, наследственного заболевания, при котором опухоли развиваются в клетках различных эндокринных желез, таких как инсулин-продуцирующие клетки поджелудочной железы.

Симптомы гастриномы Симптомы гастриномы такие же, как и при других причинах пептических язв, включая боль в животе и иногда выделение крови с калом. Распространенным симптомом также является диарея. При возникновении тяжелых осложнений у человека может наблюдаться обильное выделение крови с калом или рвота с кровью. Сильная кровопотеря может привести к головокружению или потере сознания. Разрыв пищеварительного тракта вызывает сильную боль в животе. Непроходимость вызывает тяжелый запор (отсутствие стула), боль в животе и рвоту.

Диагностика гастриномы Анализы крови

Визуализирующие исследования Врач подозревает наличие гастриномы, когда у человека часто возникают пептические язвы или имеется несколько пептических язв, не отвечающих положительной динамикой на обычное противоязвенное лечение. Анализы крови для обнаружения аномально высоких уровней гастрина являются наиболее надежными диагностическими анализами. Поставив диагноз гастриномы на основании результатов анализов крови, врачи пытаются обнаружить опухоль, используя несколько методик визуализации, таких как компьютерная томография (КТ) брюшной полости, сцинтиграфия (разновидность радиоизотопного сканирования), эндоскопическое ультразвуковое исследование, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и артериография (рентгенография, проводимая после введения в артерию рентгеноконтрастного красителя). Однако эти опухоли может быть непросто обнаружить, потому что обычно они небольшие.

Лечение гастриномы Лекарственные препараты для снижения уровня желудочной кислоты

Иногда хирургическое удаление

Иногда химиотерапия Применение высоких доз ингибиторов протонного насоса, которые являются лекарственными препаратами, понижающими кислотность (см. таблицу Лекарственные препараты, применяемые для лечения повышенной кислотности желудка), может быть эффективным для снижения уровня кислоты и временного купирования симптомов. Если эти лекарственные препараты недостаточно эффективны, могут помочь инъекции лекарственного препарата октреотида. Если у человека присутствует только одна опухоль и нет состояния под названием «множественные эндокринные неоплазии», врачи обычно проводят хирургическое вмешательство по удалению гастриномы. Около 20 % людей с гастриномой могут быть излечены хирургическим путем. Если опухоль злокачественная и распространилась на другие части тела (метастазировала), назначают химиотерапию. Это может помочь смягчить симптомы за счет уменьшения количества опухолевых клеток и снижения уровеня гастрина в крови.