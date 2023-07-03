Повышенный уровень холестерина ЛПВП

Повышенный уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — это аномально высокий уровень холестерина ЛПВП в крови.

(См. также Общие сведения о нарушениях холестеринового и липидного обмена.)

Высокий уровень холестерина ЛПВП («хороший» холестерин) может снизить риск развития инфаркта миокарда и инсульта. Однако при некоторых генетических заболеваниях уровень холестерина ЛПВП может быть повышенным. При таких заболеваниях высокий уровень ЛПВП может не защищать от инфарктов миокарда или инсультов, вероятно, поскольку заболевание также вызывает другие изменения уровня липидов и другие аномалии в том, как организм расщепляет пищу.

Повышенный уровень ЛПВП может быть

Первичные: вызван генетической мутацией

Вторичные: вызваны другим заболеванием

Основные причины повышенного уровня ЛПВП:

Генетические мутации, которые приводят к избыточной выработке или сниженному выведению ЛПВП

Вторичные причины высокого уровня холестерина ЛПВП включают следующие:

Высокий уровень холестерина ЛПВП диагностируют с помощью анализов крови, измеряющих уровень липидов в крови. Если у человека, не принимавшего гиполипидемические препараты, наблюдается высокий уровень ЛПВП, врачи ищут причину такого повышения.

Лечат заболевание, вызывающее очень высокие уровни ЛПВП.

Дефицит транспортного белка холестериновых эфиров (ТБХЭ) Дефицит транспортного белка холестериновых эфиров (ТБХЭ) — это редкое аутосомно-рецессивное заболевание, вызванное мутацией гена ТБХЭ. Поскольку ТБХЭ помогает переносить холестерин из ЛПВП в другие липопротеины, дефицит ТБХЭ влияет на уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и замедляет выведение холестерина ЛПВП из крови. У людей с этим дефицитом симптомы отсутствуют, но наблюдается высокий уровень холестерина ЛПВП в крови. Лечение не требуется.