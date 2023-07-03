Общие сведения о кислотно-щелочном балансе

Важной частью здорового образа жизни является поддержание нормальной кислотности или щелочности крови. Кислотность и щелочность любого раствора, включая кровь, оценивается по шкале рН. Балл по шкале рН варьируется от 0 (сильнокислотный) до 14 (сильнощелочной). Нейтральным считается уровень рН, равный 7,0 и находящийся в середине данной шкалы. Кровь обычно слабощелочная, ее нормальный уровень рН равен примерно 7,35–7,45. Обычно организм поддерживает уровень рН крови в пределах 7,40.

Врач оценивает кислотно-щелочной баланс пациента, измерив pH и уровни углекислого газа (кислоты) и бикарбоната (основания) в крови.

Кислотность крови повышается, когда

Уровень кислотных соединений в организме повышается (в результате повышенного потребления или выработки или пониженного выведения)

Уровень основных (щелочных) соединений в организме понижается (в результате пониженного потребления или выработки или повышенного выведения)

Кислотность крови увеличивается, когда уровень кислоты в организме понижается или когда уровень основания увеличивается.

Контроль кислотно-щелочного баланса Соотношение кислоты и щелочи в крови называется кислотно-щелочным балансом. Кислотно-щелочной баланс крови строго регулируется организмом, поскольку даже малейшее отклонение от нормального диапазона может вызывать тяжелое поражение многих органов. Организм использует различные механизмы для регулирования кислотно-щелочного баланса. Эти механизмы включают Легкие

Почки

Буферные системы Роль легких Одним из механизмов, который использует организм для регулирования уровня рН крови, является удаление углекислого газа из легких. Углекислый газ, имеющий слабую степень кислотности, является побочным продуктом переработки (метаболизма) кислорода и питательных веществ (необходимых всем клеткам), и поэтому клетки постоянно его вырабатывают. Затем он поступает из клеток в кровь. Кровь переносит углекислый газ в легкие, откуда он выводится при выдохе. По мере накапливания углекислого газа в крови ее уровень рН снижается (повышается кислотность). Головной мозг регулирует количество выдыхаемого углекислого газа, контролируя скорость и глубину дыхания (газообмен). Когда дыхание становится более быстрым и глубоким, объем выдыхаемого углекислого газа и соответственно уровень рН крови повышается. Регулируя скорость и глубину дыхания, головной мозг и легкие могут непрерывно регулировать уровень рН крови. Роль почек Почки могут влиять на уровень рН крови, выводя избыточные кислоты или щелочи. Почки могут регулировать количество выводимой кислоты или щелочи, но поскольку почки осуществляют эти изменения медленнее, чем легкие, то на эту коррекцию уходит несколько дней. Буферные системы Другой механизм регулирования уровня рН крови включает использование химических буферных систем, защищающих от внезапных перепадов кислотности и щелочности. Буферные системы рН являются комбинациями слабых кислот и слабых щелочей, которые имеются в организме. Слабые кислоты и щелочи существуют парами, которые находятся в равновесии при нормальном уровне рН. Буферные системы рН на химическом уровне минимизируют изменения уровня рН раствора, регулируя долю кислоты и щелочи. Наиболее важная буферная система pH в крови состоит из угольной кислоты (слабая кислота, образованная из углекислого газа, растворенного в крови) и бикарбонат-ионов (соответствующая слабая щелочь).