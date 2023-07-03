Общие сведения о кислотно-щелочном балансе

Важной частью здорового образа жизни является поддержание нормальной кислотности или щелочности крови. Кислотность и щелочность любого раствора, включая кровь, оценивается по шкале рН. Балл по шкале рН варьируется от 0 (сильнокислотный) до 14 (сильнощелочной). Нейтральным считается уровень рН, равный 7,0 и находящийся в середине данной шкалы. Кровь обычно слабощелочная, ее нормальный уровень рН равен примерно 7,35–7,45. Обычно организм поддерживает уровень рН крови в пределах 7,40.
Врач оценивает кислотно-щелочной баланс пациента, измерив pH и уровни углекислого газа (кислоты) и бикарбоната (основания) в крови.
Кислотность крови повышается, когда
Уровень кислотных соединений в организме повышается (в результате повышенного потребления или выработки или пониженного выведения)
Уровень основных (щелочных) соединений в организме понижается (в результате пониженного потребления или выработки или повышенного выведения)
Кислотность крови увеличивается, когда уровень кислоты в организме понижается или когда уровень основания увеличивается.
Контроль кислотно-щелочного баланса
Соотношение кислоты и щелочи в крови называется кислотно-щелочным балансом.
Кислотно-щелочной баланс крови строго регулируется организмом, поскольку даже малейшее отклонение от нормального диапазона может вызывать тяжелое поражение многих органов. Организм использует различные механизмы для регулирования кислотно-щелочного баланса. Эти механизмы включают
Легкие
Почки
Буферные системы
Роль легких
Одним из механизмов, который использует организм для регулирования уровня рН крови, является удаление углекислого газа из легких. Углекислый газ, имеющий слабую степень кислотности, является побочным продуктом переработки (метаболизма) кислорода и питательных веществ (необходимых всем клеткам), и поэтому клетки постоянно его вырабатывают. Затем он поступает из клеток в кровь. Кровь переносит углекислый газ в легкие, откуда он выводится при выдохе. По мере накапливания углекислого газа в крови ее уровень рН снижается (повышается кислотность).
Головной мозг регулирует количество выдыхаемого углекислого газа, контролируя скорость и глубину дыхания (газообмен). Когда дыхание становится более быстрым и глубоким, объем выдыхаемого углекислого газа и соответственно уровень рН крови повышается. Регулируя скорость и глубину дыхания, головной мозг и легкие могут непрерывно регулировать уровень рН крови.
Роль почек
Почки могут влиять на уровень рН крови, выводя избыточные кислоты или щелочи. Почки могут регулировать количество выводимой кислоты или щелочи, но поскольку почки осуществляют эти изменения медленнее, чем легкие, то на эту коррекцию уходит несколько дней.
Буферные системы
Другой механизм регулирования уровня рН крови включает использование химических буферных систем, защищающих от внезапных перепадов кислотности и щелочности. Буферные системы рН являются комбинациями слабых кислот и слабых щелочей, которые имеются в организме. Слабые кислоты и щелочи существуют парами, которые находятся в равновесии при нормальном уровне рН. Буферные системы рН на химическом уровне минимизируют изменения уровня рН раствора, регулируя долю кислоты и щелочи.
Наиболее важная буферная система pH в крови состоит из угольной кислоты (слабая кислота, образованная из углекислого газа, растворенного в крови) и бикарбонат-ионов (соответствующая слабая щелочь).
Виды нарушений кислотно-щелочного баланса
Существует две патологии кислотно-щелочного баланса:
Ацидоз: слишком высокое содержание кислоты в крови (или слишком низкое содержание щелочи), которое приводит к снижению уровня рН крови.
Алкалоз: слишком высокое содержание щелочи в крови (или слишком низкое содержание кислоты), которое приводит к повышению уровня рН крови.
Ацидоз и алкалоз не являются заболеваниями, это скорее результат большого числа разнообразных нарушений. Наличие ацидоза и алкалоза указывает врачам на существование серьезной проблемы.
Виды ацидоза и алкалоза
В зависимости от их основной причины, ацидоз и алкалоз делятся на
Метаболические
Дыхательные
Метаболический ацидоз и метаболический алкалоз возникают вследствие дисбаланса выработки кислот и щелочей и их выведения почками.
Дыхательный ацидоз и дыхательный алкалоз возникают вследствие изменений количества выдыхаемого углекислого газа в связи с заболеваниями легких или нарушением дыхания.
У людей может быть несколько нарушений кислотно-щелочного баланса.
Компенсация нарушений кислотно-щелочного баланса
Любое нарушение кислотно-щелочного баланса запускает автоматические компенсаторные механизмы, которые возвращают pH крови в норму. В целом, дыхательная система компенсирует нарушения обмена веществ, а метаболические механизмы компенсируют дыхательные нарушения.
Сначала компенсаторные механизмы могут восстановить pH близко к норме. Таким образом, если pH крови изменилась значительно, это означает, что способность организма компенсировать падает. В таких случаях врачи срочно ищут и лечат первопричину нарушения кислотно-щелочного баланса.
Нарушение кислотно-щелочного баланса и реакция организма
Первичное нарушение
Пример
Первоначальная pH крови
Компенсаторный механизм
Компенсаторное изменение pH крови
Метаболический ацидоз
Повышенная выработка кислоты у людей с диабетом из-за диабетического кетоацидоза
Слишком низкая
Повышенная частота дыхания для удаления двуокиси углерода
Повышается, возвращаясь к норме
Дыхательный ацидоз
Сниженная способность дышать в связи с тяжелым хроническим заболеванием легких
Слишком низкая
Повышенное выведение кислоты с мочой
Повышается, возвращаясь к норме
Метаболический алкалоз
Потеря желудочной кислоты в результате рвоты
Слишком высокая
Сниженная частота дыхания для удержания двуокиси углерода
Понижается, возвращаясь к норме
Дыхательный алкалоз
Гипервентиляция в связи с тревогой
Слишком высокая
Повышенное выведение щелочи с мочой
Понижается, возвращаясь к норме