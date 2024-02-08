Подострый тиреоидит часто возникает после вирусного заболевания и начинается с ощущения боли в горле (по восприятию пациентов), которая фактически является болью в шее в области щитовидной железы. Щитовидная железа становится все более болезненной. Боль может смещаться от одной стороны шеи к другой, распространяясь на челюсть и уши, усиливаясь при повороте головы или при глотании. Подострый тиреоидит поначалу часто принимают за стоматологическую проблему, либо инфекцию горла или ушей.

Многие пациенты с подострым тиреоидитом чувствуют сильную усталость. У человека обычно развивается невысокое повышение температуры тела (от 99 до 101 °F [от 37 до 38 °C]).

У людей с подострым тиреоидитом сначала могут наблюдаться симптомы гипертиреоза, такие как повышенная частота сердечных сокращений и артериальное давление, повышенное потоотделение и ощущение жара, тремор (дрожь) кистей рук, нервозность и тревожность, а позже развиваются симптомы гипотиреоза, в том числе утомляемость, увеличение массы тела, запор, сухость кожи и волос, а также непереносимость холода.