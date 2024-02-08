Подострый тиреоидит — это острое воспаление щитовидной железы, возможно, вызванное вирусом.
(См. также Общие сведения о щитовидной железе).
Подострый тиреоидит обычно начинается внезапно. При данном заболевании воспаление вызывает повышенное высвобождение гормонов щитовидной железы, что приводит к гипертиреозу, за которым практически всегда следует транзиторный гипотиреоз, после чего функция щитовидной железы нормализуется.
Симптомы подострого тиреоидита
Подострый тиреоидит часто возникает после вирусного заболевания и начинается с ощущения боли в горле (по восприятию пациентов), которая фактически является болью в шее в области щитовидной железы. Щитовидная железа становится все более болезненной. Боль может смещаться от одной стороны шеи к другой, распространяясь на челюсть и уши, усиливаясь при повороте головы или при глотании. Подострый тиреоидит поначалу часто принимают за стоматологическую проблему, либо инфекцию горла или ушей.
Многие пациенты с подострым тиреоидитом чувствуют сильную усталость. У человека обычно развивается невысокое повышение температуры тела (от 99 до 101 °F [от 37 до 38 °C]).
У людей с подострым тиреоидитом сначала могут наблюдаться симптомы гипертиреоза, такие как повышенная частота сердечных сокращений и артериальное давление, повышенное потоотделение и ощущение жара, тремор (дрожь) кистей рук, нервозность и тревожность, а позже развиваются симптомы гипотиреоза, в том числе утомляемость, увеличение массы тела, запор, сухость кожи и волос, а также непереносимость холода.
Диагностика подострого тиреоидита
анализ крови на проверку функции щитовидной железы;
Сканирование щитовидной железы с радиойодом и оценкой его накопления
Диагноз подострого тиреоидита основывается на симптомах пациента, результатах обследования и анализов крови для оценки функции щитовидной железы.
Иногда бывает трудно отличить подострый тиреоидит от болезни Грейвса, и в этом случае врачи проводят сканирование щитовидной железы и оценку накопления радиоактивного йода. Из-за воспаления радиоактивное вещество практически не накапливается в щитовидной железе при подостром тиреоидите, в то время как при болезни Грейвса наблюдается повышенное накопление.
Ультразвуковое исследование щитовидной железы также помогает диагностировать подострый тиреоидит.
Лечение подострого тиреоидита
Иногда лекарственные препараты для облегчения боли и воспаления
Многие пациенты полностью выздоравливают после данной формы тиреоидита. Обычно тиреоидит проходит сам по себе через несколько месяцев, но иногда он возобновляется, а в некоторых случаях поражает щитовидную железу достаточно сильно, чтобы стать причиной постоянного гипотиреоза.
Облегчить боль и снять воспаление может аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Если симптомы тяжелые или противовоспалительные препараты не в состоянии их контролировать, врачи могут рекомендовать кортикостероиды, например, преднизон, доза которого постепенно снижается в течение 6–8 недель. Если прием кортикостероидов прекратить внезапно или слишком рано, симптомы могут полностью вернуться.
При тяжелых симптомах гипертиреоза назначают бета-блокаторы.
Если симптомы гипотиреоза тяжелые или гипотиреоз не проходит, может потребоваться назначение синтетического гормона щитовидной железы (левотироксина).