Общие сведения о щитовидной железе

Щитовидная железа имеет достаточно небольшой размер — около 5 сантиметров (2 дюймов) — и находится непосредственно под кожей шеи. Две половины (доли) железы соединяются в середине (в перешейке), придавая ей форму галстука-бабочки. Обычно щитовидная железа не видна и практически не чувствуется. Если она увеличивается в размерах, врачи легко могут ее нащупать, при этом на шее (иногда ниже или по бокам кадыка) может появиться выступающий бугорок (зоб).
Щитовидная железа секретирует гормоны щитовидной железы, которые контролируют скорость химических реакций в организме (интенсивность метаболизма). Гормоны щитовидной железы влияют на интенсивность метаболизма двумя способами:
заставляя практически каждую ткань организма вырабатывать белки;
увеличивая количество кислорода, используемого клетками.
Гормоны щитовидной железы оказывают воздействие на многие жизненно важные функции организма, например, на частоту сердечных сокращений, скорость сжигания калорий, сохранение эластичности кожи, рост, выработку тепла, фертильность и пищеварение.
Расположение щитовидной железы
Гормоны щитовидной железы
Существует два гормона щитовидной железы:
T4: Тироксин (также называемый тетрайодтиронин)
T3: Трийодтиронин
T4, основной гормон, вырабатываемый щитовидной железой, оказывает незначительное воздействие на повышение интенсивности метаболизма (если оказывает вообще). Вместо этого T4 превращается в T3, более активный гормон. Превращение T4 в T3 происходит в печени и других тканях. Превращение T4 в T3 контролируется многими факторами, включая текущую потребность организма и наличие или отсутствие заболеваний.
Большая часть гормонов T4 и T3 связывается в кровотоке с белком, который называется тироксин-связывающим глобулином. Лишь небольшая часть T4 и T3 циркулируют в крови в свободном виде. Однако активной формой является именно этот свободный гормон. Когда организм выработал свободный гормон, некоторое количество связанного гормона высвобождается из связывающего белка.
Для выработки гормонов щитовидной железе необходим йод — элемент, который содержится в крови и воде. Щитовидная железа поглощает йод и перерабатывает его в гормоны щитовидной железы. По мере использования гормонов щитовидной железы часть йода, содержащаяся в гормонах, высвобождается, возвращается в щитовидную железу и перерабатывается для выработки большего количества гормонов щитовидной железы. Следует отметить, что щитовидная железа высвобождает немного меньше гормонов щитовидной железы под воздействием высокого уровня йода, переносимого в крови.
Щитовидная железа также вырабатывает такой гормон, как кальцитонин, который укрепляет кости, помогая им поглощать кальций.
Как организм регулирует секрецию гормонов щитовидной железы
У организма есть сложный механизм для корректировки уровня гормонов щитовидной железы. Сначала гипоталамус, расположенный в головном мозге непосредственно над гипофизом, секретирует тиротропин-высвобождающий гормон, который заставляет гипофиз вырабатывать тиреотропный гормон (ТТГ). ТТГ стимулирует щитовидную железу для выработки гормонов щитовидной железы. Гипофиз замедляет или ускоряет высвобождение ТТГ, в зависимости от слишком сильного повышения или понижения уровня гормонов щитовидной железы, циркулирующих в крови.
Диагностические анализы щитовидной железы
Врачи сначала осматривают пациента и пальпируют его шею, чтобы исключить увеличение щитовидной железы или наличие в ней бугорков (узелков).
В зависимости от результатов осмотра, могут быть необходимы другие анализы.
анализ крови на проверку функции щитовидной железы;
Для оценки функции щитовидной железы врачи обычно измеряют уровень гормонов в крови. Они измеряют уровни:
ТТГ
T4
T3
Обычно уровень ТТГ в крови является наилучшим индикатором функции щитовидной железы. Поскольку данный гормон стимулирует щитовидную железу, уровень ТТГ в крови обычно является высоким, когда функция щитовидной железы снижена (гипотиреоз), и ей требуется дополнительная стимуляция, и низким, когда активность щитовидной железы повышена (гипертиреоз), и поэтому ей требуется менее интенсивная стимуляция. Однако иногда, когда функция щитовидной железы нарушена, уровень ТТГ неточно отражает ее функционирование. При обследовании пациента на предмет проблем с щитовидной железой всегда измеряют ТТГ и иногда проводят другие анализы. Кроме того, у людей со сниженной функцией щитовидной железы (гипотиреоз), которые лечатся гормоном щитовидной железы в виде лекарственного препарата, ТТГ обычно измеряют каждые несколько месяцев или каждый год, чтобы проверить, требуется ли коррекция дозы лекарственного препарата.
Когда врачи измеряют уровень гормонов щитовидной железы T4 и T3 в крови, обычно они оценивают связанную и свободную форму каждого гормона (общий T4 и общий T3). В большинстве случаев уровни T4 и T3 в крови связаны с белком под названием тироксин-связывающий глобулин. Если уровень тироксин-связывающего глобулина не соответствует норме, общие уровни гормонов щитовидной железы могут быть неправильно истолкованы, поэтому врачи иногда измеряют только уровень свободных гормонов щитовидной железы (свободного Т3 и свободного Т4) в крови. Уровень тироксин-связывающего глобулина снижается у пациентов с заболеваниями почек или болезнями, которые снижают количество белка, вырабатываемого в печени, а также у пациентов, принимающих анаболические стероиды. Более высокий уровень отмечается у женщин, которые беременны или принимают оральные контрацептивы или другие формы эстрогена, а также у пациентов с гепатитом на ранней стадии.
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Если врач прощупывает в щитовидной железе одно или более новообразований (узлов), может быть назначено ультразвуковое исследование. При ультразвуковом исследовании для измерения размера железы и определения того, является ли новообразование твердым или заполненным жидкостью (кистозным), каковы характеристики узелка, такие как наличие или отсутствие кальция, а также для оценки количества и распространенности кровеносных сосудов в щитовидной железе, используются звуковые волны.
При другом исследовании (которое называется тест поглощения радиоактивного изотопа йода — одна из разновидностей радионуклидного сканирования) в кровоток вводится небольшое количество радиоактивного вещества (такого как изотоп йода или технеций). Радиоактивный материал концентрируется в щитовидной железе, а устройство (гамма-камера) делает другой тип снимков, выявляющих радиацию, и создает изображение щитовидной железы, на котором видны все физические патологии.
Поскольку щитовидная железа поглощает радиоактивный йод в зависимости от того, насколько хорошо она работает, сканирование щитовидной железы также может помочь оценить функционирование определенной области этой железы (нормальное, повышенная активность, снижение функции) и сравнить его с другими зонами железы.
Другие обследования щитовидной железы
Если врачи подозревают аутоиммунное заболевание, проводится анализ крови на антитела, атакующие щитовидную железу.
При подозрении на рак щитовидной железы врачи используют небольшую иглу для получения образца ткани железы для исследования (биопсия). Врачи обычно используют ультрасонографию, чтобы определить место биопсии.
При подозрении на медуллярный рак щитовидной железы измеряется уровень кальцитонина, поскольку при данной форме рака всегда секретируется кальцитонин.
Скрининг заболеваний щитовидной железы
Некоторые эксперты рекомендуют скрининг на заболевание щитовидной железы путем измерения уровня ТТГ в крови каждый год или каждые несколько лет у людей старше 70 лет. Тем не менее, ряд профессиональных медицинских обществ, изучающих этот вопрос, не рекомендуют проводить скрининг взрослых, у которых нет симптомов, чтобы избежать чрезмерного лечения людей с незначительными отклонениями лабораторных показателей. Скрининг рекомендуется всем новорожденным для выявления врожденного гипотиреоза (врожденный гипотиреоз), который без лечения может вызывать серьезные пороки развития головного мозга и других органов.