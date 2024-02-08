Общие сведения о щитовидной железе

Щитовидная железа имеет достаточно небольшой размер — около 5 сантиметров (2 дюймов) — и находится непосредственно под кожей шеи. Две половины (доли) железы соединяются в середине (в перешейке), придавая ей форму галстука-бабочки. Обычно щитовидная железа не видна и практически не чувствуется. Если она увеличивается в размерах, врачи легко могут ее нащупать, при этом на шее (иногда ниже или по бокам кадыка) может появиться выступающий бугорок (зоб).

Щитовидная железа секретирует гормоны щитовидной железы, которые контролируют скорость химических реакций в организме (интенсивность метаболизма). Гормоны щитовидной железы влияют на интенсивность метаболизма двумя способами:

заставляя практически каждую ткань организма вырабатывать белки;

увеличивая количество кислорода, используемого клетками.

Гормоны щитовидной железы оказывают воздействие на многие жизненно важные функции организма, например, на частоту сердечных сокращений, скорость сжигания калорий, сохранение эластичности кожи, рост, выработку тепла, фертильность и пищеварение.

Расположение щитовидной железы

Взгляд на старение: Изменения щитовидной железы у пожилых людей

Гормоны щитовидной железы Существует два гормона щитовидной железы: T4: Тироксин (также называемый тетрайодтиронин)

T3: Трийодтиронин T4, основной гормон, вырабатываемый щитовидной железой, оказывает незначительное воздействие на повышение интенсивности метаболизма (если оказывает вообще). Вместо этого T4 превращается в T3, более активный гормон. Превращение T4 в T3 происходит в печени и других тканях. Превращение T4 в T3 контролируется многими факторами, включая текущую потребность организма и наличие или отсутствие заболеваний. Большая часть гормонов T4 и T3 связывается в кровотоке с белком, который называется тироксин-связывающим глобулином. Лишь небольшая часть T4 и T3 циркулируют в крови в свободном виде. Однако активной формой является именно этот свободный гормон. Когда организм выработал свободный гормон, некоторое количество связанного гормона высвобождается из связывающего белка. Для выработки гормонов щитовидной железе необходим йод — элемент, который содержится в крови и воде. Щитовидная железа поглощает йод и перерабатывает его в гормоны щитовидной железы. По мере использования гормонов щитовидной железы часть йода, содержащаяся в гормонах, высвобождается, возвращается в щитовидную железу и перерабатывается для выработки большего количества гормонов щитовидной железы. Следует отметить, что щитовидная железа высвобождает немного меньше гормонов щитовидной железы под воздействием высокого уровня йода, переносимого в крови. Щитовидная железа также вырабатывает такой гормон, как кальцитонин, который укрепляет кости, помогая им поглощать кальций.

Как организм регулирует секрецию гормонов щитовидной железы У организма есть сложный механизм для корректировки уровня гормонов щитовидной железы. Сначала гипоталамус, расположенный в головном мозге непосредственно над гипофизом, секретирует тиротропин-высвобождающий гормон, который заставляет гипофиз вырабатывать тиреотропный гормон (ТТГ). ТТГ стимулирует щитовидную железу для выработки гормонов щитовидной железы. Гипофиз замедляет или ускоряет высвобождение ТТГ, в зависимости от слишком сильного повышения или понижения уровня гормонов щитовидной железы, циркулирующих в крови.