Бессимптомный лимфоцитарный тиреоидит — это безболезненное, аутоиммунное воспаление щитовидной железы, которое обычно развивается после родов и, как правило, исчезает само по себе.
(См. также Общие сведения о щитовидной железе).
Бессимптомный лимфоцитарный тиреоидит чаще всего возникает у женщин, обычно через 3–4 месяца после родов, и сопровождается увеличением щитовидной железы. Железа при этом безболезненна. Заболевание имеет склонность возобновляться при последующих беременностях.
В течение нескольких недель или нескольких месяцев у пациентов отмечается гиперактивная щитовидная железа (гипертиреоз), после чего следует недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), затем функция щитовидной железы нормализуется.
Симптомы бессимптомного лимфоцитарного тиреоидита
Бессимптомный лимфоцитарный тиреоидит начинается через 3–4 месяца после родов. Он начинается с гипертиреоидной фазы, когда щитовидная железа увеличивается без боли или болезненности. Затем, прежде чем эта патология обычно разрешается самостоятельно, развивается гипотиреоз.
Сначала появляются симптомы гипертиреоза, такие как повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления, чрезмерное потоотделение и ощущение жара, тремор кистей рук (дрожь), а также нервозность и тревожность.
Во время второй фазы могут возникать симптомы гипотиреоза, которые могут включать утомляемость, увеличение массы тела, запор, сухость кожи и волос, а также непереносимость холода.
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Диагностика бессимптомного лимфоцитарного тиреоидита
анализ крови на проверку функции щитовидной железы;
Диагноз бессимптомного лимфоцитарного тиреоидита основывается на симптомах пациента, результатах обследования и анализов крови для оценки функции щитовидной железы. Редко для подтверждения диагноза врачи проводят биопсию щитовидной железы.
Если у женщины развивается бессимптомный лимфоцитарный тиреоидит после беременности, врачи обычно проводят обследование на наличие этой патологии после последующих беременностей.
Лечение бессимптомного лимфоцитарного тиреоидита
Бета-блокатор для гипертиреоза
Заместительная терапия гормоном щитовидной железы для гипотиреоза
Гипертиреоз может потребовать лечения в течение нескольких недель, часто назначают бета-блокаторы (атенолол). Такие бета-блокаторы, как пропранолол или метопролол, помогают ослабить многие симптомы гипертиреоза. Например, эти лекарственные препараты могут замедлять быстрое сердцебиение, уменьшать тремор и контролировать тревогу.
Во время гипотиреоза пациенту может потребоваться прием гормона щитовидной железы, обычно в течение не более 12 месяцев. Однако у 10 % пациентов с бессимптомным лимфоцитарным тиреоидитом гипотиреоз приобретает постоянный характер. Эти пациенты вынуждены принимать гормон щитовидной железы всю оставшуюся жизнь.