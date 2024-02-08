Бессимптомный лимфоцитарный тиреоидит начинается через 3–4 месяца после родов. Он начинается с гипертиреоидной фазы, когда щитовидная железа увеличивается без боли или болезненности. Затем, прежде чем эта патология обычно разрешается самостоятельно, развивается гипотиреоз.

Сначала появляются симптомы гипертиреоза, такие как повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления, чрезмерное потоотделение и ощущение жара, тремор кистей рук (дрожь), а также нервозность и тревожность.

Во время второй фазы могут возникать симптомы гипотиреоза, которые могут включать утомляемость, увеличение массы тела, запор, сухость кожи и волос, а также непереносимость холода.