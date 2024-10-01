Опухоли паращитовидной железы

Паращитовидные железы расположены рядом со щитовидной железой. Их точное расположение и даже общее количество желез колеблется. Эти железы секретируют паратиреоидный гормон (ПТГ), который регулирует уровни кальция в крови и тканях путем воздействия на кости, почки и кишечник.
Большинство опухолей паращитовидных желез являются доброкачественными (не злокачественными). Опухоли паращитовидных желез секретируют паратиреоидный гормон (ПТГ) в количествах, значительно превышающих нормальные уровни его секреции.
Повышенные уровни ПТГ, известные как гиперпаратиреоз, приводят к повышению уровня кальция в крови (гиперкальциемия). Сначала у людей с гиперкальциемией наблюдается слабость и утомляемость, запор, потеря аппетита, слабая концентрация, потеря памяти и учащенное мочеиспускание. Тяжелая гиперкальциемия приводит к спутанности сознания и в конечном итоге к коме. Если болезнь не выявлять и не лечить, она может угрожать жизни.
(См. также Общие сведения о функции паращитовидных желез и рисунок Паращитовидные железы).
Аденома паращитовидной железы
Аденомы паращитовидных желез — доброкачественные опухоли, которые секретируют избыточные количества ПТГ, что приводит к гиперпаратиреозу. Помимо гиперкальциемии, гиперпаратиреоз вызывает:
Гипофосфатемию (низкий уровень фосфатов в крови)
Высвобождение кальция и фосфатов, которые находятся в костях, в кровь (резорбция кости), что приводит к остеопорозу
Аденомы паращитовидных желез обычно возникают в виде изолированных одиночных опухолей и чаще встречаются у пожилых женщин. Однако множественные аденомы паращитовидных желез могут возникать при наследственных синдромах у людей с множественной эндокринной неоплазией (МЭН). Синдромы множественной эндокринной неоплазии — это редкие наследственные заболевания, при которых в нескольких эндокринных железах (высвобождающих гормоны непосредственно в кровоток) развиваются доброкачественные или злокачественные опухоли. В других случаях эндокринные железы могут просто увеличиваться без образования опухолей.
Большинство аденом паращитовидных желез не вызывают симптомов и обнаруживаются, когда в анализах крови, проведенных по другой причине, выявляются высокие уровни кальция. Если симптомы появляются, они обычно вызваны гиперкальциемией или камнями в почках.
Врачи диагностируют гиперпаратиреоз на основании повышенных уровней ПТГ у людей с гиперкальциемией. Если врач обнаружит повышенные уровни ПТГ, необходимы дальнейшие анализы, в том числе:
Измерение уровня кальция в крови и моче
Измерение уровня фосфора в крови и моче
Визуализирующие исследования (для оценки плотности костной ткани и выявления камней в почках)
Врачи иногда используют различные визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография с высоким разрешением (КТ) с биопсией или без нее, магнитно-резонансная томография (МРТ), ультразвуковое исследование высокого разрешения или ангиография для выявления аденомы перед хирургическим вмешательством.
Лечение обычно предполагает хирургическое удаление пораженной паращитовидной железы. У людей с лишь слегка повышенными уровнями кальция, у которых отсутствуют симптомы или осложнения, врачи могут вместо этого регулярно проводить их мониторинг (так называемое активное наблюдение).
Иногда врачи назначают такие лекарственные препараты, как цинакальцет или этелкальцетид, чтобы уменьшить секрецию ПТГ.
Рак паращитовидной железы
Рак паращитовидной железы встречается редко.
Факторы риска развития рака паращитовидной железы:
Лучевая терапия в области шеи
Опухоли паращитовидных желез в семейном анамнезе
Гиперпаратиреоз и гиперкальциемия, обусловленные раком паращитовидной железы, более тяжелые, чем в случае аденомы паращитовидных желез.
Симптомы обусловлены гиперкальциемией и включают слабость и утомляемость, запор, потерю аппетита, слабую концентрацию, потерю памяти, спутанность сознания и учащенное мочеиспускание.
Врачи диагностируют рак паращитовидных желез с помощью анализов крови для выявления повышенных уровней ПТГ и визуализирующих исследований для выявления опухолей. Поскольку некоторые факторы риска развития рака паращитовидных желез, как правило, являются наследственными, врачи иногда рекомендуют генетический скрининг членов семьи.
Рак паращитовидной железы обычно удаляют хирургическим путем. Кроме того, иногда необходима лучевая терапия и/или химиотерапия.
Рак паращитовидной железы обычно развивается медленно. Если хирург способен аккуратно удалить всю железу, вероятна длительная выживаемость без рецидива. Любой рак, который рецидивирует, обычно медленно растет и распространяется локально в шее. Иногда рак паращитовидной железы метастазирует (распространяется на другие участки тела).