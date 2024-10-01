Опухоли паращитовидной железы

Аденомы паращитовидных желез — доброкачественные опухоли, которые секретируют избыточные количества ПТГ, что приводит к гиперпаратиреозу. Помимо гиперкальциемии, гиперпаратиреоз вызывает:

Гипофосфатемию (низкий уровень фосфатов в крови)

Высвобождение кальция и фосфатов, которые находятся в костях, в кровь (резорбция кости), что приводит к остеопорозу

Аденомы паращитовидных желез обычно возникают в виде изолированных одиночных опухолей и чаще встречаются у пожилых женщин. Однако множественные аденомы паращитовидных желез могут возникать при наследственных синдромах у людей с множественной эндокринной неоплазией (МЭН). Синдромы множественной эндокринной неоплазии — это редкие наследственные заболевания, при которых в нескольких эндокринных железах (высвобождающих гормоны непосредственно в кровоток) развиваются доброкачественные или злокачественные опухоли. В других случаях эндокринные железы могут просто увеличиваться без образования опухолей.

Большинство аденом паращитовидных желез не вызывают симптомов и обнаруживаются, когда в анализах крови, проведенных по другой причине, выявляются высокие уровни кальция. Если симптомы появляются, они обычно вызваны гиперкальциемией или камнями в почках.

Врачи диагностируют гиперпаратиреоз на основании повышенных уровней ПТГ у людей с гиперкальциемией. Если врач обнаружит повышенные уровни ПТГ, необходимы дальнейшие анализы, в том числе:

Измерение уровня кальция в крови и моче

Измерение уровня фосфора в крови и моче

Визуализирующие исследования (для оценки плотности костной ткани и выявления камней в почках)

Врачи иногда используют различные визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография с высоким разрешением (КТ) с биопсией или без нее, магнитно-резонансная томография (МРТ), ультразвуковое исследование высокого разрешения или ангиография для выявления аденомы перед хирургическим вмешательством.

Лечение обычно предполагает хирургическое удаление пораженной паращитовидной железы. У людей с лишь слегка повышенными уровнями кальция, у которых отсутствуют симптомы или осложнения, врачи могут вместо этого регулярно проводить их мониторинг (так называемое активное наблюдение).

Иногда врачи назначают такие лекарственные препараты, как цинакальцет или этелкальцетид, чтобы уменьшить секрецию ПТГ.