Общие сведения о функции паращитовидных желез

(См. также Общие сведения о щитовидной железе, Гиперкальциемия и Гипокальциемия).

Как правило, у человека 4 паращитовидных железы размером с горошину, каждая из которых располагается под каждым из углов щитовидной железы, но их точное расположение и даже общее количество желез могут быть разными. Паращитовидные железы получили такое название, потому что они расположены рядом со щитовидной железой. Щитовидная железа имеет достаточно небольшой размер — около 5 сантиметров — и находится непосредственно под кожей шеи ниже кадыка.

Паращитовидные железы секретируют паратиреоидный гормон (ПТГ), который регулирует уровни кальция в крови и тканях путем воздействия на кости, почки и кишечник. ПТГ повышает уровень кальция в крови, когда уровень кальция слишком низкий (состояние, называемое гипокальциемия). Уровень кальция может упасть в результате действия любого из следующих факторов:

Заболевание паращитовидной железы, вызывающее снижение уровня паратиреоидного гормона (гипопаратиреоз)

Слишком малое содержания кальция в рационе

Заболевание почек

Некоторые лекарственные препараты

При отсутствии коррекции гипокальциемия может прогрессировать, вызывая мышечные судороги, спутанность сознания, депрессию, забывчивость и покалывание в губах, пальцах рук и стопах. Также могут возникать скованность и ломота в мышцах. При тяжелом снижении уровней кальция в крови могут возникать мышечные спазмы, судорожные припадки и нарушения сердечного ритма.

Иногда паращитовидные железы увеличиваются (гиперплазия паращитовидных желез), или в одном из них возникает опухоль (аденома паращитовидной железы), при этом увеличенные железы или опухоль секретируют слишком много ПТГ даже при отсутствии гипокальциемии. Повышенный уровень ПТГ повышает уровень кальция в крови выше нормы (гиперкальциемия). Гиперкальциемия может вызывать утомляемость, проблемы с пищеварением, частое мочеиспускание, боль в мышцах и костях и иногда дезориентацию. Аденомы паращитовидных желез обычно доброкачественные.

В редких случаях у некоторых людей с аденомами паращитовидных желез развиваются опухоли в других эндокринных железах — наследственное заболевание, называемое множественной эндокринной неоплазией. Еще реже злокачественные опухоли, вырабатывающие паратиреоидный гормон, развиваются в других органах.

Паращитовидные железы