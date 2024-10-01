Общие сведения о функции паращитовидных желез

(См. также Общие сведения о щитовидной железе, Гиперкальциемия и Гипокальциемия).
Как правило, у человека 4 паращитовидных железы размером с горошину, каждая из которых располагается под каждым из углов щитовидной железы, но их точное расположение и даже общее количество желез могут быть разными. Паращитовидные железы получили такое название, потому что они расположены рядом со щитовидной железой. Щитовидная железа имеет достаточно небольшой размер — около 5 сантиметров — и находится непосредственно под кожей шеи ниже кадыка.
Паращитовидные железы секретируют паратиреоидный гормон (ПТГ), который регулирует уровни кальция в крови и тканях путем воздействия на кости, почки и кишечник. ПТГ повышает уровень кальция в крови, когда уровень кальция слишком низкий (состояние, называемое гипокальциемия). Уровень кальция может упасть в результате действия любого из следующих факторов:
Заболевание паращитовидной железы, вызывающее снижение уровня паратиреоидного гормона (гипопаратиреоз)
Слишком малое содержания кальция в рационе
Заболевание почек
Некоторые лекарственные препараты
При отсутствии коррекции гипокальциемия может прогрессировать, вызывая мышечные судороги, спутанность сознания, депрессию, забывчивость и покалывание в губах, пальцах рук и стопах. Также могут возникать скованность и ломота в мышцах. При тяжелом снижении уровней кальция в крови могут возникать мышечные спазмы, судорожные припадки и нарушения сердечного ритма.
Иногда паращитовидные железы увеличиваются (гиперплазия паращитовидных желез), или в одном из них возникает опухоль (аденома паращитовидной железы), при этом увеличенные железы или опухоль секретируют слишком много ПТГ даже при отсутствии гипокальциемии. Повышенный уровень ПТГ повышает уровень кальция в крови выше нормы (гиперкальциемия). Гиперкальциемия может вызывать утомляемость, проблемы с пищеварением, частое мочеиспускание, боль в мышцах и костях и иногда дезориентацию. Аденомы паращитовидных желез обычно доброкачественные.
В редких случаях у некоторых людей с аденомами паращитовидных желез развиваются опухоли в других эндокринных железах — наследственное заболевание, называемое множественной эндокринной неоплазией. Еще реже злокачественные опухоли, вырабатывающие паратиреоидный гормон, развиваются в других органах.
Паращитовидные железы
Функция паратиреоидного гормона
Клетки паращитовидной железы определяют, когда уровень кальция в крови низкий, и затем высвобождают в кровоток ПТГ. В течение нескольких минут ПТГ повышает уровень кальция в крови следующим образом:
Быстро высвобождает кальций и фосфаты, которые находятся в костях (резорбция кости)
Помогает почкам сохранять кальций
Повышает способность кишечника поглощать кальций из пищи
ПТГ усиливает реабсорбцию кальция из крови, которая фильтруется в почках (см. также Почки). ПТГ также снижает количество фосфатов, которые реабсорбируются почками, что повышает содержание фосфатов в моче.
ПТГ также стимулирует преобразование витамина D в его наиболее активную форму кальцитриол. Это преобразование также способствует повышению уровня кальция в крови, поскольку кальцитриол увеличивает количество кальция, всасываемого из пищи в кишечнике.
ПТГ и витамин D помогают регулировать рост костей и ремоделирование костной ткани (см. также Дефицит витамина D).
Однако длительное повышение уровня ПТГ приводит к слишком сильной резорбции костной ткани. В процессе резорбции костной ткани специализированные клетки кости, участвующие в росте и заживлении костей (остеокласты), расщепляют костную ткань и высвобождают содержащиеся в ней минералы в кровь. Это приводит к увеличению количества кальция, переносимого из костной ткани в кровь, и в конечном итоге может привести к остеопорозу и другим заболеваниям, связанным с потерей костной ткани.
Врачи обычно проверяют уровень ПТГ у человека, выполняя специфический тип анализа крови, называемый радиоиммуноанализом.