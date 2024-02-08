Феохромоцитома может быть очень маленькой по своему размеру. Тем не менее, даже небольшая феохромоцитома может производить большое количество мощных катехоламинов. Катехоламины — это гормоны, такие как адреналин (эпинефрин), норэпинефрин и дофамин, которые, как правило, значительно повышают артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также вызывают другие симптомы, обычно связанные с угрожающими жизни ситуациями.

Наиболее заметным признаком феохромоцитомы является повышенное артериальное давление, которое может характеризоваться тяжелым течением. Тем не менее, лишь около 1 пациента из 1000 с повышенным артериальным давлением страдает феохромоцитомой. К таким симптомам относятся:

Повышение частоты и силы сердечных сокращений

Чрезмерное потоотделение

Предобморочное состояние при вставании

учащенное дыхание.

ощущение холодной и липкой кожи;

сильные головные боли;

Боль в груди и животе

тошнота и рвота;

Нарушение зрения

Покалывание пальцев рук

Запор

Чувство обреченности

При внезапном и резком появлении указанных симптомов они могут быть похожи на паническую атаку.

У половины больных симптомы непостоянны, иногда провоцируются давлением на опухоль, массажем, лекарственными препаратами (особенно анестетиками и бета-блокаторами), эмоциональной травмой и в редких случаях простым мочеиспусканием. Тем не менее, у многих людей эти симптомы могут присутствовать как проявления тревожных расстройств, а не эндокринного нарушения.