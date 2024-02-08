Нефункциональные опухоли надпочечников — это доброкачественные новообразования надпочечников, которые не обладают гормональной активностью.

(См. также Общие сведения о надпочечниках).

Нефункциональные опухоли надпочечников могут быть доброкачественными или злокачественными. Некоторые новообразования плотные, а некоторые представляют собой кисты (карманы ткани, содержащие жидкость, иногда смешанную с тканевым материалом). Другие вызваны кровотечением или инфекцией.

Симптомы у пациентов обычно отсутствуют, если образование не вызвано сильным кровотечением. В последнем случае жалобы включают боли в животе, слабость или головокружение.

Часто опухоли обнаруживают случайно, когда пациентам выполняется компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) в связи с другими проблемами со здоровьем. В большинстве случаев точные визуализационные исследования могут указывать на то, является ли опухоль злокачественной или нет. При выявлении опухоли врачи назначают анализы крови с целью определения функции надпочечников.

Лечение зависит от размера опухоли. Опухоли размером больше 4 сантиметров, как правило, удаляют хирургическим путем. Опухоли размером менее 2 сантиметров, как правило, оставляют под наблюдением, при этом пациенты должны сдавать анализ крови для выяснения того, не начала ли опухоль секретировать избыточное количество гормонов. Люди с опухолями в диапазоне указанных размеров, у которых уровни гормонов в норме, регулярно сдают анализ крови и проходят визуализационные исследования, чтобы уточнить, растет ли опухоль. Может возникнут необходимость удалить небольшое новообразование, если: