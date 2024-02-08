При недостаточности надпочечников они не вырабатывают достаточного количества гормонов.
Недостаточность надпочечников может быть вызвана заболеванием надпочечников, заболеванием гипофиза или определенными лекарственными препаратами.
Болезнь Аддисона может возникать в результате аутоиммунной реакции, онкологического заболевания, инфекции или некоторых других болезней.
При недостаточности надпочечников человек чувствует слабость, усталость и головокружение при вставании после пребывания в положении сидя или лежа; кроме того, могут появиться темные пятна на коже.
Чтобы поставить диагноз, врачи определяют содержание натрия и калия в крови, а также измеряют уровни кортизола и адренокортикотропного гормона (АКТГ).
Пациентам назначают кортикостероиды и жидкости.
(См. также Общие сведения о надпочечниках).
Недостаточность надпочечников может быть:
Первичная (болезнь Аддисона, заболевание самих надпочечников)
Вторичная (заболевание, поражающее гипофиз, который контролирует надпочечники)
При обоих типах недостаточности надпочечников они вырабатывают недостаточное количество одного или нескольких гормонов.
Гормоны надпочечников
При снижении функции надпочечников они обычно вырабатывают недостаточное количество всех гормонов надпочечников, включая кортикостероиды (особенно кортизол) и минералокортикоиды (в частности альдостерон, который контролируют артериальное давление и уровни соли [хлорида натрия] и калия в организме). Надпочечники также вырабатывают небольшое количество тестостерона и эстрогена, а также других аналогичных половых гормонов (андрогенов, таких как дегидроэпиандростерон [ДГЭА]), уровни которых также снижены у людей с недостаточностью надпочечников.
Таким образом, недостаточное количество гормонов надпочечников может нарушать баланс воды, натрия и калия в организме, а также способность организма контролировать артериальное давление и реагировать на стресс. Кроме того, недостаток андрогенов может приводить к выпадению волос на теле у женщин. У мужчин тестостерон из яичек в полной мере компенсирует эту потерю. ДГЭА может обладать дополнительными эффектами, которые не относятся к функции андрогенов.
При разрушении надпочечников инфекцией или злокачественной опухолью также происходит потеря мозгового вещества надпочечников и, таким образом, источника эпинефрина. Однако эта потеря не вызывает никаких симптомов.
В результате дефицита альдостерона организм выделяет большое количество натрия и задерживает калий, что приводит к снижению уровня натрия и повышению уровня калия в крови. Почки не могут с легкостью задерживать натрий, поэтому человек теряет слишком много натрия, уровень натрия в крови падает, что приводит к обезвоживанию. Сильное обезвоживание и низкий уровень натрия уменьшают объем крови и могут привести к развитию шока.
Дефицит кортикостероидов крайне обостряет чувствительность к инсулину, так что уровень сахара в крови может упасть до опасно низкого уровня (гипогликемия). Этот дефицит не дает организму синтезировать углеводы, необходимые для функционирования клеток, и белок для эффективной борьбы с инфекциями и контроля процесса воспаления. Развивается мышечная слабость, может даже возникнуть слабость сердца, которое не в состоянии с достаточной силой перекачивать кровь. Кроме того, артериальное давление может упасть до опасно низкого уровня.
У людей с недостаточностью надпочечников невозможна выработка дополнительного количества кортикостероидов, которые необходимы, когда организм испытывает стресс. Поэтому такие люди предрасположены к развитию серьезных симптомов и осложнений, если они сталкиваются с болезнью, чрезвычайно сильной усталостью, тяжелой травмой, хирургическим вмешательством или, возможно, тяжелым психологическим стрессом.
Первичная недостаточность надпочечников (болезнь Аддисона)
Болезнь Аддисона может начаться в любом возрасте и поражает мужчин и женщин примерно в равной степени.
У 70 % пациентов с болезнью Аддисона не удается точно установить ее причину, однако надпочечники обычно страдают от аутоиммунной реакции, при которой собственная иммунная система организма атакует и разрушает кору надпочечников (внешняя часть железы, которая отличается от мозгового слоя надпочечников, внутренней части, вырабатывающей различные гормоны).
Остальные 30 % случаев связаны с разрушением надпочечников опухолями, инфекциями, такими как туберкулез, или другими заболеваниями. У младенцев и детей болезнь Аддисона может возникать в результате наследственной патологии с поражением надпочечников.
При болезни Аддисона гипофиз вырабатывает больше адренокортикотропного гормона (АКТГ, также известный как кортикотропин), пытаясь таким образом стимулировать работу надпочечников. АКТГ также стимулирует выработку меланина, что часто приводит к развитию темной пигментации кожи и слизистой оболочки рта.
Вторичная недостаточность надпочечников
Вторичная надпочечниковая недостаточность — это расстройство, которое напоминает болезнь Аддисона. При этом заболевании функция надпочечников снижается не из-за их поражения или прямой недостаточности по иной причине, а потому, что гипофиз вырабатывает меньше АКТГ. Недостаток АКГТ влияет на секрецию кортизола в надпочечниках намного больше, чем секреция альдостерона.
Гипофиз может не вырабатывать АКТГ из-за опухоли, инфекции или травмы. Кроме того, прием кортикостероидных препаратов в течение более нескольких недель препятствует выработке гипофизом достаточного количества АКТГ, поэтому надпочечники не стимулируются должным образом.
Симптомы вторичной недостаточности надпочечников аналогичны симптомам болезни Аддисона, за исключением того, что пятна более темной кожи и обезвоживание обычно не возникают. Вторичная недостаточность надпочечников диагностируется с помощью анализов крови. При вторичной недостаточности надпочечников, в отличие от болезни Аддисона, уровни натрия и калия, как правило, близки к норме, а уровень АКТГ низкий.
Вторичную недостаточность надпочечников лечат синтетическими кортикостероидами, такими как гидрокортизон или преднизон.
Симптомы недостаточности надпочечников
При недостаточности надпочечников человек чувствует слабость, усталость и головокружение при вставании после пребывания в положении сидя или лежа. Эти проблемы могут развиваться постепенно и незаметно.
У людей с болезнью Аддисона появляются участки потемневшей кожи. Темные участки могут выглядеть как загар, однако появляются даже на участках кожи, закрытых от солнца. Гиперпигментация может развиваться также у темнокожих людей, хотя в этом случае выявить данное изменение может быть затруднительно. На лбу, лице и плечах могут появиться темные веснушки, а также синюшно-черное окрашивание вокруг сосков, губ, рта, прямой кишки, мошонки или влагалища. У людей со вторичной недостаточностью надпочечников темные пятна на коже обычно не возникают.
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У большинства пациентов наблюдается потеря массы тела и аппетита, обезвоживание организма, развиваются мышечные боли, тошнота, рвота и диарея. У многих снижается переносимость холода. Если болезнь не носит тяжелого характера, симптомы, как правило, становятся заметными только во время стресса. Могут наблюдаться периоды гипогликемии, сопровождающиеся повышенной нервной возбудимостью и непреодолимым стремлением к соленой пище, особенно у детей.
Острая недостаточность функции коры надпочечников
Если недостаточность надпочечников не лечить, может возникнуть надпочечниковый криз. Могут развиться сильные боли в животе, чрезвычайная слабость, экстремально низкое артериальное давление, почечная недостаточность и шок. Надпочечниковый криз часто провоцируется стрессом, например, аварией, травмой, хирургическим вмешательством или тяжелой инфекцией. Если надпочечниковый криз не лечить, он может привести к смерти.
Диагностика недостаточности надпочечников
Анализы крови
Поскольку симптомы развиваются медленно и сначала выражены незначительно, а также из-за того, что на ранних стадиях ни один лабораторный анализ не может дать исчерпывающе точного результата, врачи часто не могут заподозрить недостаточность надпочечников на начальной стадии. Иногда сильный стресс делает симптомы более заметными и провоцирует острую недостаточность.
Анализы крови могут показать низкий уровень натрия и высокие уровни калия и, как правило, свидетельствуют о нарушении работы почек. Врачи, подозревающие наличие недостаточности надпочечников, измеряют уровни кортизола, которые могут быть низкими, и уровни АКТГ. Уровни АКТГ, как правило, высокие при первичной недостаточности надпочечников и низкие при вторичной недостаточности надпочечников. Однако врачам может потребоваться подтверждение диагноза путем измерения уровней кортизола до и после инъекции синтетической формы АКТГ. Если уровни кортизола окажутся низкими, требуется проведение дальнейших анализов, чтобы определить, вызвана ли проблема болезнью Аддисона или вторичной надпочечниковой недостаточностью.
Лечение недостаточности надпочечников
Кортикостероиды
Независимо от причины, недостаточность надпочечников может угрожать жизни, и ее следует лечить кортикостероидами и внутривенным вливанием жидкостей. Как правило, лечение можно начинать с гидрокортизона (лекарственной формы кортизола) или преднизона (синтетического кортикостероидного гормона), которые назначают внутрь. Однако в случае тяжелого заболевания гидрокортизон может быть сначала назначен внутривенно или внутримышечно, а затем можно перейти на гидрокортизон в таблетках. Поскольку в нормальных условиях организм вырабатывает большую часть кортизола утром, суточная доза гидрокортизона при заместительной терапии также делится на несколько приемов, причем самая большая доза назначается утром. Гидрокортизон нужно будет принимать каждый день на протяжении всей жизни пациента. Дозы гидрокортизона необходимо повышать в случае стрессов, особенно вызванных болезнью, а если у пациента развивается сильная диарея или рвота, препарат вводят посредством инъекции.
Для восстановления нормального выведения натрия и калия из организма большинству людей с первичной недостаточностью надпочечников также необходимо ежедневно принимать таблетки флудрокортизона. Дополнительный прием тестостерона, как правило, не требуется, хотя есть некоторые доказательства того, что заместительная терапия ДГЭА повышает качество жизни у некоторых людей. Хотя лечение должно продолжаться в течение всей жизни, медицинский прогноз отличный.
Людям с недостаточностью надпочечников следует носить с собой карточку, браслет или кулон, в которых сообщается о том, что у них имеется это заболевание, и перечислены принимаемые ими лекарственные препараты и их дозы на случай, если они заболеют и не смогут самостоятельно сообщить эту информацию. Они также должны иметь при себе шприц, заполненный гидрокортизоном, для применения в чрезвычайной ситуации.