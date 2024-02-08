Недостаточность надпочечников

При снижении функции надпочечников они обычно вырабатывают недостаточное количество всех гормонов надпочечников, включая кортикостероиды (особенно кортизол) и минералокортикоиды (в частности альдостерон, который контролируют артериальное давление и уровни соли [хлорида натрия] и калия в организме). Надпочечники также вырабатывают небольшое количество тестостерона и эстрогена, а также других аналогичных половых гормонов (андрогенов, таких как дегидроэпиандростерон [ДГЭА]), уровни которых также снижены у людей с недостаточностью надпочечников.

Таким образом, недостаточное количество гормонов надпочечников может нарушать баланс воды, натрия и калия в организме, а также способность организма контролировать артериальное давление и реагировать на стресс. Кроме того, недостаток андрогенов может приводить к выпадению волос на теле у женщин. У мужчин тестостерон из яичек в полной мере компенсирует эту потерю. ДГЭА может обладать дополнительными эффектами, которые не относятся к функции андрогенов.

При разрушении надпочечников инфекцией или злокачественной опухолью также происходит потеря мозгового вещества надпочечников и, таким образом, источника эпинефрина. Однако эта потеря не вызывает никаких симптомов.

В результате дефицита альдостерона организм выделяет большое количество натрия и задерживает калий, что приводит к снижению уровня натрия и повышению уровня калия в крови. Почки не могут с легкостью задерживать натрий, поэтому человек теряет слишком много натрия, уровень натрия в крови падает, что приводит к обезвоживанию. Сильное обезвоживание и низкий уровень натрия уменьшают объем крови и могут привести к развитию шока.

Дефицит кортикостероидов крайне обостряет чувствительность к инсулину, так что уровень сахара в крови может упасть до опасно низкого уровня (гипогликемия). Этот дефицит не дает организму синтезировать углеводы, необходимые для функционирования клеток, и белок для эффективной борьбы с инфекциями и контроля процесса воспаления. Развивается мышечная слабость, может даже возникнуть слабость сердца, которое не в состоянии с достаточной силой перекачивать кровь. Кроме того, артериальное давление может упасть до опасно низкого уровня.

У людей с недостаточностью надпочечников невозможна выработка дополнительного количества кортикостероидов, которые необходимы, когда организм испытывает стресс. Поэтому такие люди предрасположены к развитию серьезных симптомов и осложнений, если они сталкиваются с болезнью, чрезвычайно сильной усталостью, тяжелой травмой, хирургическим вмешательством или, возможно, тяжелым психологическим стрессом.