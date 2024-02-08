При гиперальдостеронизме избыточная выработка гормона альдостерона приводит к задержке жидкости, повышению артериального давления, слабости и реже к периодическому параличу.

Гиперальдостеронизм может быть вызван опухолями надпочечников или может быть реакцией на некоторые заболевания.

Высокие уровни альдостерона могут привести к повышению артериального давления и снижению уровня калия. Низкие уровни калия могут вызывать слабость, ощущение покалывания, мышечные спазмы и развитие транзиторного паралича.

Врачи измеряют уровни натрия, калия и альдостерона в крови.

Иногда опухоль удаляют или пациентам назначают лекарственные препараты, блокирующие действие альдостерона.

(См. также Общие сведения о надпочечниках).

Альдостерон, гормон, вырабатываемый и секретируемый надпочечниками, вызывает задержку натрия и стимулирует выделение калия почками. Выработка альдостерона частично регулируется адренокортикотропным гормоном (АКТГ, также известный как кортикотропин), который секретируется гипофизом, но в основном через ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (см. рисунок Регуляция артериального давления). Ренин, фермент, вырабатываемый в почках, контролирует активацию гормона ангиотензина, который стимулирует выработку альдостерона надпочечниками.

Гиперальдостеронизм может быть вызван опухолью (как правило, доброкачественной, называемой аденомой) надпочечника (эта патология называется синдромом Конна или первичным гиперальдостеронизмом), хотя иногда наблюдается повышение функции обоих надпочечников. Иногда гиперальдостеронизм является реакцией на некоторые другие заболевания (это состояние называется вторичным гиперальдостеронизмом), например, сужение одной из почечных артерий.

Употребление в пищу большого количества натуральной солодки (лакрицы) может вызвать все симптомы гиперальдостеронизма. Натуральная солодка содержит химическое вещество (глицирризин), которое может имитировать действие высоких доз альдостерона. Однако большинство конфет, продающихся под видом «лакричных», содержит искусственные ароматизаторы и мало натуральной солодки или же не содержит ее вовсе.

Симптомы гиперальдостеронизма Врачи подозревают гиперальдостеронизм у людей с повышенным артериальным давлением, у которых отмечается низкий уровень калия. Низкие уровни калия часто не сопровождаются никакими симптомами, однако могут вызывать слабость, ощущение покалывания, мышечные спазмы и транзиторный паралич. Некоторые пациенты жалуются на сильную жажду и частое мочеиспускание.

Диагностика гиперальдостеронизма Измерение уровня натрия, калия и гормонов в крови

Визуализирующие обследования надпочечников При подозрении на гиперальдостеронизм врачи определяют уровни натрия и калия в крови, чтобы увидеть, не снижен ли уровень калия. Однако иногда у людей с гиперальдостеронизмом уровень калия в норме. Уровень натрия может быть слегка повышен. Врачи могут также измерить уровни ренина и альдостерона. При повышенном уровне альдостерона могут быть назначены спиронолактон или эплеренон, лекарственные препараты, которые блокируют действие альдостерона, чтобы проверить, вернутся ли уровни натрия и калия к норме. Врачи также определяют уровни ренина. При синдроме Конна уровни ренина также очень низкие, поскольку они подавляются высоким уровнем альдостерона. При вторичном гиперальдостеронизме уровни ренина высокие, и они стимулируют выработку альдостерона. При повышенной выработке альдостерона врачи обследуют надпочечники на предмет доброкачественной опухоли (аденомы). Можно использовать компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), но иногда для определения источника гормона требуется взять образцы крови от каждого из надпочечников.