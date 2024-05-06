Вода в организме

Вода составляет почти две трети массы тела здорового человека. В жировой ткани процентное содержание воды меньше, чем в мышечной ткани. У женщин обычно больше жировой ткани, поэтому процентное содержание воды в организме женщин в среднем ниже (52–55 %), чем в организме среднего мужчины (60 %). У пожилых и людей с ожирением процентное содержание воды также ниже. У новорожденных и младенцев процентное содержание массы тела, которое приходится на воду, выше (70 %).

В организме 70-килограммового человека находится немного более 42 литров воды: 28 литров в клетках, около 10,5 литров между клетками клеток, и чуть меньше 3,5 литров, или около 8 % от общего количества воды, в крови.

Потребление воды должно компенсировать потери воды. Для поддержания водного баланса и для защиты от обезвоживания, образования камней в почках и возникновения других нарушений здоровым взрослым необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки. Избыточное потребление воды лучше, чем недостаточное, поскольку организму проще вывести избыточное количество воды, чем сохранить ее. Однако если почки работают нормально, организм может регулировать значительные колебания в потреблении жидкости.

Знаете ли Вы, что...

Организм получает воду в основном из пищеварительного тракта (из еды и напитков). Кроме этого, небольшое количество воды вырабатывается, когда организм перерабатывает (метаболизирует) некоторые питательные вещества.

Организм теряет воду главным образом путем выведения ее с мочой из почек (кровь фильтруется почками, при этом выводится некоторое количество воды). В зависимости от потребностей организма, почки могут выводить от полулитра до 10 и более литров мочи в сутки. Человек теряет чуть менее 1 литра воды в сутки за счет испарения воды кожей и при выдохе через легкие. Обильное потоотделение, которое может быть вызвано активными физическими упражнениями, жаркой погодой или повышенной температурой тела, может значительно увеличить количество потери воды за счет испарения. Обычно в пищеварительном тракте теряется лишь небольшое количество воды. Длительная рвота или тяжелая диарея может привести к потере 4 и более литров в сутки.

В целом, люди могут выпить достаточно жидкости, чтобы восстановить избыточную потерю воды. Однако пациенты с тяжелой рвотой или диареей могут чувствовать себя настолько плохо, что не в состоянии выпить достаточно жидкости и компенсировать потерю воды, что может приводить к обезвоживанию. Спутанность сознания, ограниченная подвижность или нарушение сознания также могут помешать людям ощущать жажду или в достаточном количестве потреблять жидкости.

Минеральные соли (электролиты), такие как натрий и калий, растворяются в воде, входящей в состав организма. Водный и электролитный баланс тесно связаны между собой. Организм старается сохранять общее количество воды и электролитов в крови на постоянном уровне. Например, при излишнем повышении уровня натрия возникает чувство жажды, которое приводит к усиленному употреблению воды. Кроме того, вазопрессин (который также называют антидиуретическим гормоном), гормон, секретируемый гипофизом (железа размером с горошину, расположенная в основании головного мозга), в ответ на обезвоживание заставляет почки выводить меньшее количество воды. Все эти факторы в совокупности приводят к увеличению количества воды в крови. В результате этого натрий разбавляется, и баланс натрия и воды восстанавливается. Когда уровень натрия становится слишком низким, почки вырабатывают больше воды, что сокращает количество воды в крови, и баланс снова восстанавливается.