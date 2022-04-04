Эндокринная система включает группу желез и органов, которые регулируют и контролируют различные функции организма, вырабатывая и секретируя гормоны. Гормоны — это химические вещества, оказывающие воздействие на другую часть организма. Гормоны служат «курьерами» и осуществляют регуляцию и координацию функций организма.

Эндокринные железы выделяют гормоны непосредственно в кровь .

Экзокринные железы выделяют гормоны или другие вещества в проток.

Отдельные органы, входящие в эндокринную систему, обладают разными и часто несвязанными функциями. Врачей, специализирующихся на заболеваниях эндокринной системы, называются эндокринологами. Многие эндокринологи имеют более узкую специализацию по функциям и заболеваниям конкретных желез.

Общие сведения об эндокринной ... Видео

Главными железами эндокринной системы, каждая из которых вырабатывает один или более специфичных гормонов, являются

Гипоталамус

Гипофиз

Щитовидная железа

Паращитовидные железы

Островковые клетки поджелудочной железы

Надпочечники

Яички у мужчин и яичники у женщин

Гипоталамус (небольшая часть головного мозга, соединяющаяся с гипофизом) секретирует некоторые гормоны, которые контролируют гипофиз. Гипофиз иногда называют питуитарной железой, так как он выделяет гормоны, которые контролируют функции многих других эндокринных желез.

Во время беременности плацента также функционирует как эндокринная железа, вырабатывая гормоны, содействующие беременности, в дополнение к остальным ее функциям.

Основные эндокринные железы

Не все органы, которые секретируют гормоны или гормоноподобные вещества, входят в состав эндокринной системы. Например, почки вырабатывают гормон ренин, который функционирует как фермент, помогая контролировать артериальное давление, и гормон эритропоэтин, который стимулирует костный мозг, заставляя его вырабатывать эритроциты. Кроме того, пищеварительный тракт вырабатывает различные гормоны, которые контролируют пищеварение, стимулируют секрецию инсулина поджелудочной железой и изменяют поведенческие реакции, например, связанные с голодом. Жировая ткань также производит гормоны, которые регулируют метаболизм (то, каким образом организм использует пищу для контроля химических процессов в организме) и аппетит.

Кроме того, термин «железа» не обязательно означает, что орган является частью эндокринной системы. Например, потовые железы, слюнные железы, железы в слизистых мембранах и молочные железы называются экзокринными железами, так как они секретируют вещества, отличные от гормонов, и выделяют вещества в протоки, а не напрямую в кровоток.

Поджелудочная железа является одновременно эндокринной и экзокринной железой. Отдельные области поджелудочной железы вырабатывают инсулин и другие гормоны, которые высвобождаются в кровоток для регулирования уровня сахара в крови, а другие области выделяют пищеварительные соки, которые проходят через проток поджелудочной железы и в конечном итоге попадают в тонкий кишечник, способствуя перевариванию пищи.

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